畢業文嗆陳漢典 黃豪平自嘲《大熱門》倒店
[NOWnews今日新聞] 《綜藝大熱門》今（28）日將正式播出最後一集，畫下12年的完美句點，節目元老之一的黃豪平昨日在臉書公開「諧星畢業致詞全文」，用一貫的冷幽默與辛辣吐槽，既感性又爆笑替節目收尾，他更在致詞中偷嗆主持人陳漢典，笑言：「沒有蔡康永、徐熙娣、憲哥，你還有什麼......想做的？」引發網友熱議。
自嘲節目「倒店」 黃豪平鞠躬致敬
黃豪平一開場就妙語如珠，說《綜藝大熱門》跟「塑膠」的差別是「塑膠不會導電（倒店）」，直接點破節目收攤，他形容這12年是台灣電視史上少數能讓諧星盡情發揮的舞台：「喜劇是有人做了蠢事，觀眾笑了；我們放膽展現愚蠢，觀眾情緒就得以釋放。」
在致詞中，黃豪平逐一點名主持群，對陳漢典他直白吐槽：「離開《康熙來了》後，12年跟在憲哥身邊，沒有蔡康永、徐熙娣、憲哥，你還有什麼......想做的？」對綜藝天王吳宗憲他則打趣說：「每次看你在節目上賣卡拉轟天雷、海豚吸塵器，我都好想死......心塌地跟著你。」甚至笑Lulu：「換了兩個男朋友還是不滿足，我覺得妳會孤老終生！」貼文讓粉絲們笑翻。
感謝舞台 承諾繼續帶來歡笑
黃豪平最後感性表示，《綜藝大熱門》創下新媒體破億觀看，也締造過收視高峰：「更重要的是，這是唯一讓喜劇人能盡情放手一搏的舞台。」他呼籲觀眾記住每一位曾在舞台上努力的諧星，並承諾大家未來仍會在不同地方看到他們繼續搞笑，鞠躬致敬觀眾與節目，為舞台劃下完美句點。
資料來源：黃豪平臉書
