畢馬威八秩香江：信任傳承，未來可期

中國香港特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年9月30日 - 9月26日，畢馬威在香港會議展覽中心舉行盛大慶典，慶祝紮根香港80周年的里程碑時刻，並鄭重重申畢馬威未來持續深耕香港這座國際金融中心的堅定承諾。香港特別行政區行政長官李家超先生、香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生、第十四屆全國人民代表大會常務委員會委員李慧瓊女士、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室行政財務部部長胡忠勇先生等嘉賓出席活動。



八秩香江，見證成長



1945年，香港正處於重建與擘畫未來的關鍵時期，Bernard Brown和John Hunt帶領小團隊懷揣著「贏得城市信任」的宏大抱負，在雪廠街開設了畢馬威在香港的第一個辦事處，自此開啟了畢馬威與香港共生共榮的新歷程。



八十載風雨同行，畢馬威深度融入香港發展脈絡，成為香港崛起的重要參與者。從支持本地銀行和跨國公司成長，到助力香港證券交易所的發展；從為標誌性的首次公開募股（IPO）提供建議，到指導複雜的並購交易，並協助制定監管框架，畢馬威始終以專業力量支持香港資本市場的發展。



香港特別行政區行政長官李家超先生在致辭中，向畢馬威表達了最熱烈的祝賀：「信任是會計行業的基石。多年來，畢馬威一直秉持清晰願景，致力啟迪信心、推動變革。」他強調了畢馬威的發展歷程與香港經濟崛起的故事緊密相連，並且在香港成為全球金融中心的過程中發揮了關鍵作用。



李家超認為畢馬威是香港金融服務領域的重要參與者，他相信「畢馬威的歷程不只是一家企業的發展史，更與香港經濟騰飛、成為國際金融中心的故事緊密交織。」



畢馬威亦同步見證並參與了中國改革開放的偉大進程。1983年，畢馬威於北京開展業務；1992年, 畢馬威成為首家獲准在內地合資開業的國際會計師事務所；2012年，畢馬威又成為四大會計師事務所中首家從中外合作制轉為特殊普通合夥的事務所。歷經80年深耕，如今畢馬威已在全國31個城市設有辦事機構，與超過14,000名合夥人和員工攜手並進。



作為一家「以人為本」的企業，畢馬威始終扮演著橋樑紐帶的角色，凝聚共同的信念，踐行對社會的承諾。2024財年，畢馬威員工在全國提供了約16,000小時的義工服務，用行動傳遞企業溫暖。畢馬威全球推出了 「10by30」 戰略目標，承諾在2030年前，通過教育、就業及創業, 賦能1,000萬名弱勢青少年，以實際行動詮釋企業擔當。



專業信任，得之行遠



畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳：「紮根香港八十載，我們始終不負信任，初心如磐。信任畢馬威，讓你我創見不同！」



畢馬威中國候任主席鄒俊：「我們從微末處起步，如今已成長為專業服務領域值得信任的領航者。畢馬威的每一次成功都植根於信任、卓越與遠見的基石之上。在此，向輝煌的八十年致敬！」



畢馬威中國副主席、香港首席合夥人張頴嫻：「我們與香港走過的八十年，見證了我們與這座城市結下的深厚情誼，也彰顯了我們對於香港未來的堅定信心。我們既為過往的傳承深感自豪，更為即將開啟的新篇章倍感振奮！」



值此新中國成立七十六周年之際，畢馬威以八十年的輝煌成就，共賀祖國的生日。展望未來，畢馬威將始終秉持專業精神，滿懷熱忱初心，為國家的繁榮發展貢獻力量，與祖國同心同行，共創更加璀璨的明天！





