畢馬威成功舉辦首屆「未來企業家大獎」頒獎典禮 助力民營經濟高質量發展

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月27日 - 當前，在創新動能持續釋放下，新興產業、數字經濟、綠色發展等為中國經濟高質量發展帶來新的增長動力。民營經濟在這一過程中發揮著重要基礎性作用，民營企業和民營企業家是其中不可或缺的重要力量。國家層面也陸續出台一系列促進民營經濟發展壯大的政策措施，進一步優化民營企業發展環境，穩定預期、激發活力，一批具備韌性與遠見的民營企業家積極踐行新發展理念、弘揚企業家精神，為促進產業升級、培育新質生產力以及推進中國式現代化貢獻民營經濟力量。
10月24日，首屆畢馬威「未來企業家大獎」頒獎典禮在深圳舉行。該獎項自今年3月正式啓動以來，經歷數月的嚴格篩選與專業評估，一批優秀的企業家憑藉其在企業長期發展、技術創新、國際化、社會責任等方面做出的卓越貢獻，獲頒該獎項。他們在取得良好商業成績的同時，展現出對企業可持續發展的前瞻性規劃與扎實實踐，並在技術創新與國際競爭方面表現出顯著優勢。
此次評選聚焦中國民營企業的傳承與突破、創新與可持續發展，頒獎典禮現場吸引了來自全國各地的企業家代表、專家及學者參與，共同探討在新經濟背景下企業如何實現有序傳承、治理升級與創新突破。
畢馬威中國主席鄒俊表示，中國企業家精神隨國家發展不斷演進。今天的「未來企業家」，是在傳承中突破、在創新中引領的先鋒。他們正以「新質生產力」為中國經濟發展帶來質量躍升，成為現代化進程中的核心引擎。畢馬威希望通過設立「未來企業家大獎」，在「戰略前瞻性、技術創新性、治理優化、經營韌性與社會責任」五大維度方面，挖掘真正具有「未來感」的成功企業家。同時也持續利用畢馬威的專業知識，支持並助力企業成長。
四大獎項彰顯未來企業家多元生態
頒獎典禮現場揭曉了「未來企業家年度大獎」「未來非凡巾幗企業家」「未來卓越家族企業家」以及「未來傑出新銳企業家」四大獎項。獲獎人不僅包括在高端製造、新能源、數字化轉型等領域取得技術突破的科技型企業家，也涵蓋了通過制度治理與文化傳承實現代際交接的標杆企業經營者，反映了新時代企業家的領導力與前瞻視野。
畢馬威中國客戶及業務發展主管合夥人江立勤指出，「未來企業家」大獎匯聚了不同發展階段的企業家，我們希望通過這一平台，成熟企業家能夠看到新趨勢、新力量，成長型企業家也能夠更快融入優秀的商業生態，以建立一種「共同進步、共創未來」的長久鏈接機制。企業家不僅是經濟增長的推動者，更是社會責任的承擔者。「未來企業家」精神，應該同時具備創新意識與長期主義，一方面敢於擁抱變化、推動技術和商業模式的突破；另一方面能夠沉下心來，構建可持續的能力和組織。
前瞻規劃：共探民企轉型創新之路
面對當前複雜的環境與激烈的競爭，民營企業紛紛踏上了轉型升級的路徑。本次獲獎的未來企業家們，正是在創新迭代中成長起來的代表。他們或帶領企業在細分領域成為領先者，或通過數字化轉型實現效率提升，或憑藉全球化布局開拓新增量，拓展「出海」，實現從「走出去」到「走進去」的跨越。而隨著這些民營家族企業逐漸步入交棒期，企業家的一代和二代管理者不僅要具備傳統的企業運營能力，還需掌握數字化工具、綠色轉型思維以及跨文化溝通技巧。高端製造、綠色能源、數字化、智能化轉型等領域正成為家族企業新的競爭焦點。
面對挑戰，畢馬威中國私人和家族企業服務主管合夥人楊嘉燕表示，家族企業可以建立完善的公司治理制度以推進傳承和接班的規劃。同時，由未來接班人一起參與制度設計、組織與管理架構調整、以及重要合規和風險管理制度的建立是更加有利於傳承的平穩過渡。另外，考慮到家族企業的特質，企業家可以建立科學化及系統化的家族風險管理體系和家族治理制度，全面增強風險控制與應對能力。在用人方面，家族企業可以引入職業經理人型傳承機制，通過市場化方式引入專業管理團隊，讓家族成員能參與更多不同的投資管理、社會工作，以實現風險的有效分散。
畢馬威「未來企業家大獎」不僅是對優秀企業家的表彰，也是畢馬威對企業家精神的深度詮釋，更是對民營經濟未來發展的深度思考和務實助力。畢馬威中國首席市場營銷官周駿表示，在政策與市場的雙重機遇下，獲獎企業家展現了新時代企業家精神的特質，他們既以創新為舟破浪前行，又以全球化為帆開拓疆域，更肩負著企業精神的代際傳承。他們的實踐，正為中國經濟高質量發展注入源源不斷的韌性與活力。
關於畢馬威
畢馬威在中國三十一個城市設有辦事機構，合夥人及員工超過14,000名，分佈在北京、長春、長沙、成都、重慶、大連、東莞、佛山、福州、廣州、海口、杭州、合肥、濟南、南京、南通、寧波、青島、上海、瀋陽、深圳、蘇州、太原、天津、武漢、無錫、廈門、西安、鄭州、香港特別行政區和澳門特別行政區。畢馬威於1945年在香港開展業務。1992年，畢馬威在中國內地成為首家獲準中外合作開業的國際會計師事務所。2012年，畢馬威成為四大會計師事務所之中首家在中國內地從中外合作制轉為特殊普通合夥的事務所。
畢馬威是一個由獨立的專業成員所組成的全球組織，提供審計、稅務和諮詢等專業服務。畢馬威國際有限公司（「畢馬威國際」）的成員所以畢馬威為品牌開展業務運營，並提供專業服務。「畢馬威」可以指畢馬威全球組織內的獨立成員所，也可以指一家或多家畢馬威成員所。
畢馬威成員所遍佈全球142個國家及地區，擁有超過275,000名合夥人和員工。各成員所均為各自獨立的法律主體，其對自身描述亦是如此。各畢馬威成員所獨立承擔自身義務與責任。
植根香港八十載
2025年，畢馬威慶祝在香港特別行政區成立八十周年。畢馬威自1945年起紮根香港，為首家在本港建立業務的國際會計師事務所，八十年來一直與政府、監管機構及商界攜手合作，協助建設香港成為全球首屈一指的商業及金融中心。憑藉這份合作無間的夥伴關係，畢馬威與客戶和本地社群建立了長久的互信基礎，成就畢馬威「80年的信任」的核心價值和周年誌慶主題。
