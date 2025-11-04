畢馬威「數字資產論壇：洞見政策與行業新趨勢」圓滿結束

跨界合作推動數字資產生態系統創新

中國香港特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年11月4日 - 畢馬威欣然宣布「數字資產論壇：洞見政策與行業新趨勢」於 2025 年 10 月 31 日圓滿落幕。本次活動匯聚超過200 位業界領袖、監管機構代表及專家，共同探討快速演變的數字資產格局，並就數字資產、現實世界資產及監管發展展開深入全面的交流。論壇特別邀請財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生及證券及期貨事務監察委員會（證監會）中介機構部執行董事葉志衡博士擔任主題演講嘉賓，闡述香港在數字資產領域的策略願景。



香港致力發展為國際數字資產樞紐，近期相繼推出虛擬資產交易平台（VATP）及穩定幣法案，展現出良好的監管發展勢頭。2025年《施政報告》進一步鞏固此方向，提出擴展面向專業投資者的數字資產產品與服務的規劃。



論壇期間，大會舉辦了一系列圍繞數字資產發展的圓桌討論，涵蓋監管更新及政策重點、全球市場與區域格局、影響及商業機會，以及現實世界資產與代幣化的最新發展等重要議題。



畢馬威香港區首席合夥人及中國副主席張頴嫻表示：「作為全球領先的金融中心，香港正積極將數字資產納入其未來的核心發展。憑藉穩健的監管框架及政府的大力支持，香港正為數字資產生態系統的蓬勃發展奠定堅實基礎。是次論壇充分體現跨界合作的良好勢頭，產業機構、創新者與監管機構藉此良機攜手塑造未來。畢馬威很榮幸能參與並促進這些合作，並透過我們的專業見解與知識，支持行業的持續成長。」



畢馬威中國香港特別行政區證券和資產管理主管合夥人徐明慧表示：「我們正見證企業在香港積極佈局及拓展數字資產業務。香港明確的監管架構與前瞻性的政策環境，持續為企業注入信心。透過營造兼具監管明確性與創新友善政策的環境，香港正推動投資與數字資產產業的變革性進展，進而鞏固其在快速演變的數字資產領域的全球領先地位。」



為支援數字資產業的蓬勃發展，香港正加快完善監管框架。投資者現可透過持牌虛擬資產交易平台進行交易，參與加密貨幣ETF投資，或經由持有證監會牌照的公司作為投資中介。此外，財經事務及庫務局及證監會早前就虛擬資產交易及託管展開的諮詢已經完成，預計相關規例將於短期內公布。



穩定幣法案已於2025年8月實施，市場反應熱烈。與此同時，香港金融管理局正開展多個試點計劃，包括代幣化存款及央行數碼貨幣（CBDC）等，以支援區塊鏈交易的發展。除此之外，現實世界資產代幣化、加密貨幣衍生工具及質押等領域亦蘊藏龐大發展機遇。



畢馬威中國金融服務合夥人沈耀文表示：「香港數字資產生態系統正處於關鍵發展時刻，並透過監管透明化與市場創新締造前所未有的機遇。香港正迅速建立全方位監管框架，除已確立ETF、虛擬資產交易平台及穩定幣的相關規例外，現正就虛擬資產交易及託管規則進行諮詢。隨著行業日益成熟，必須有專業指導及前瞻性思維才能駕馭其複雜變化。」



是次數字資產論壇圓滿成功，凸顯跨行業協作對塑造數字資產未來的重要性。論壇為各持份者提供對話平台，促進策略協調、應對挑戰並尋找發展機遇。展望未來，畢馬威將繼續發揮其專業知識及環球網絡優勢，推動創新發展，支持機構採納相關方案，為建設強韌且共融的數字資產生態系統作出貢獻。



Hashtag: #KPMG



廣告 廣告

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於畢馬威

畢馬威在中國三十一個城市設有辦事機構，合夥人及員工超過14,000名，分佈在北京、長春、長沙、成都、重慶、大連、東莞、佛山、福州、廣州、海口、杭州、合肥、濟南、南京、南通、寧波、青島、上海、瀋陽、深圳、蘇州、太原、天津、武漢、無錫、廈門、西安、鄭州、香港特別行政區和澳門特別行政區。畢馬威於1945年在香港開展業務。1992年，畢馬威在中國內地成為首家獲準中外合作開業的國際會計師事務所。2012年，畢馬威成為四大會計師事務所之中首家在中國內地從中外合作制轉為特殊普通合夥的事務所。



畢馬威是一個由獨立的專業成員所組成的全球組織，提供審計、稅務和諮詢等專業服務。畢馬威國際有限公司（「畢馬威國際」）的成員所以畢馬威為品牌開展業務運營，並提供專業服務。「畢馬威」可以指畢馬威全球組織內的獨立成員所，也可以指一家或多家畢馬威成員所。



畢馬威成員所遍佈全球142個國家及地區，擁有超過275,000名合夥人和員工。各成員所均為各自獨立的法律主體，其對自身描述亦是如此。各畢馬威成員所獨立承擔自身義務與責任。





植根香港八十載

2025年，畢馬威慶祝在香港特別行政區成立八十周年。畢馬威自1945年起紮根香港，為首家在本港建立業務的國際會計師事務所，八十年來一直與政府、監管機構及商界攜手合作，協助建設香港成為全球首屈一指的商業及金融中心。憑藉這份合作無間的夥伴關係，畢馬威與客戶和本地社群建立了長久的互信基礎，成就畢馬威「80年的信任」的核心價值和周年誌慶主題。







新聞稿由客戶提供

