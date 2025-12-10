畢馬威：香港2025年重登全球IPO募資額榜首

A+H上市創歷史新高 逾300宗上市申請料市場勢頭將延續至2026年

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月10日 - 畢馬威最新發佈的《中國內地與香港IPO市場2025年回顧與2026年展望》指出，香港於2025年重奪全球IPO市場榜首，繼2019年後再度登上首位。今年A+H上市宗數創下新高，佔全年募資總額逾半，帶動本港IPO市場表現冠絕全球。截至2025年12月7日，香港上市申請數量創紀錄高位，合共超過300宗，其中包括92宗A+H上市申請，為香港IPO市場於來年延續強勁表現奠下穩固基礎。



2025年，全球IPO市場共籌集 1,584億美元，上市宗數達 1,227 宗，募資規模和上市宗數分別按年增長 18%及下降 4%。香港位居全球第一，美國兩大證券交易所緊隨其後，分別位列第二及第三，合計募資總額按年上升 18%，而印度國家證券交易所及上海證券交易所則分別排名第四及第五。



畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示：「全球主要IPO市場於2025年呈上升趨勢，其中香港的募資額為去年的三倍，成為推動全球IPO市場復甦的最大單一貢獻者，進一步鞏固其作為國際金融中心的領先地位。受惠於市場氣氛改善以及大量潛在的新股項目，我們預期此上升趨勢將延續至2026年。尤其是人工智能技術，隨著其日趨成熟並在各行業中更廣泛採用，相關企業的上市步伐料將加快。」



A股市場持續穩健發展，全年預計共有 130 宗新股上市，合共募資人民幣1,637億元；與去年相比，募資總額增長 23 %，上市宗數持平。年內共有20隻房地產投資信託基金（REITs）上市，合共募資人民幣 410億元，佔2025年A股募資總額的 25%，繼續成為A股市場的主要推動力。



今年，上海證券交易所科創板進行了深化改革，其中包括於7月設置科創板科創成長層。自推出以來，已有三家未盈利企業在科創成長層上市，主要來自半導體及生物科技領域。相關改革旨在協助早期優質企業更有效地運用資本，加速技術商業化進程，並提升整體產業能力。



畢馬威中國香港特別行政區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示：「2025年A股IPO市場錄得穩健增長。『十五五』規劃標誌著中國資本市場的深化改革，重點在於提高包容性及健全投資和融資相協調。隨著相關戰略重點逐步實施，我們預期監管機構將持續加大力度，推動A股市場保持穩健而高質量的增長，為長遠發展奠定堅實基礎。」



香港IPO市場今年表現領先全球，預期籌集2,721億港元，上市宗數達100宗，按年分別增長210%及43%，創下自2022年以來最大募資規模。整體增長主要來自A+H上市熱潮的帶動，相關項目佔全年IPO募資總額一半。



年內，香港完成了17宗A+H上市，為歷來最多，進一步印證香港作為連接內地與國際資本市場橋樑的獨特優勢。此次熱潮主要受政策支持及近期多宗超大型A+H上市成功所帶動。其中，全球最大的電動車電池製造商透過A+H上市募資410億港元，成為今年全球最大規模的IPO。



此外，香港亦完成了14宗未盈利生物科技公司（第18A章）上市，較2024年的4宗大幅增加；另有3宗特專科技公司（第18C章）上市，與去年持平。今年推出的「科企專線」以及開始允許第18A章及第18C章的相關公司以保密形式提交上市申請，大大簡化和優化了上市流程，充分彰顯香港致力鞏固自身作為全球頂尖上市平台的決心。



截至2025年 12月7日，香港IPO市場錄得316 宗上市申請的歷史高位，較2024年底激增 267 %，當中 92 宗為A+H上市申請。如果計及已公開表示有意來港上市的A股企業，A+H上市申請預計將於短期內突破一百宗，為2026年帶來良好開局。



香港正積極研究修訂同股不同權公司的上市資格要求，擬議的優化措施包括下調市值門檻、修訂創新產業公司定義及調整投票權權力限制。相關修訂旨在使更多公司能有效運用該制度，並為創辦人提供更大靈活性。當中關鍵在於如何為潛在發行人提供彈性的同時，有效保障投資者權益，在兩者之間取得適當平衡。



畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示：「香港重登全球IPO市場榜首，充分展現了其資本市場的韌性和國際金融中心的地位。越來越多高科技及生物科技企業選擇來港上市，凸顯出本地支持政策及健全監管環境的吸引力。同時，外資參與度持續提升，進一步彰顯香港作為中國資產及高科技投資門戶的優勢。隨著政策持續推動創新及新經濟領域的發展，除了A+H上市的持續勢頭外，預期2026年也將是高科技上市的關鍵一年，進一步鞏固香港作為環球資本市場領導者的地位。」



備註：本新聞稿及相關報告中所引用的數據和資料均截至2025年12月7日, 並按照已確認的上市項目調整至截至2025年12月31日。





Hashtag: #畢馬威



廣告 廣告

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於畢馬威

畢馬威在中國三十一個城市設有辦事機構，合夥人及員工超過14,000名，分佈在北京、長春、長沙、成都、重慶、大連、東莞、佛山、福州、廣州、海口、杭州、合肥、濟南、南京、南通、寧波、青島、上海、瀋陽、深圳、蘇州、太原、天津、武漢、無錫、廈門、西安、鄭州、香港特別行政區和澳門特別行政區。畢馬威於1945年在香港開展業務。1992年，畢馬威在中國內地成為首家獲準中外合作開業的國際會計師事務所。2012年，畢馬威成為四大會計師事務所之中首家在中國內地從中外合作制轉為特殊普通合夥的事務所。



畢馬威是一個由獨立的專業成員所組成的全球組織，提供審計、稅務和諮詢等專業服務。畢馬威國際有限公司（「畢馬威國際」）的成員所以畢馬威為品牌開展業務運營，並提供專業服務。「畢馬威」可以指畢馬威全球組織內的獨立成員所，也可以指一家或多家畢馬威成員所。



畢馬威成員所遍佈全球142個國家及地區，擁有超過275,000名合夥人和員工。各成員所均為各自獨立的法律主體，其對自身描述亦是如此。各畢馬威成員所獨立承擔自身義務與責任。



新聞稿由客戶提供

