畢馬威：2026年財富管理及IPO前景樂觀料支撐香港銀行業增長

業界聚焦數字資產、人工智能及網絡安全轉型重點

中國香港特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2026 年 1 月 22 日 - 踏入2026年，香港銀行業憑藉充足的資本與充裕的流動性，並在結構性資金流入及財富管理業務強勁增長的支持下，展示出穩健的財務實力。儘管宏觀經濟及投資環境瞬息萬變，業界整體仍具備良好優勢，能針對明確目標把握發展機遇，持續推動業務增長。



畢馬威最新發布的《2026年香港銀行業展望》報告預期，香港銀行業將把握強勁的財富管理市場增長動力及IPO市場回暖機遇，將資本配置於風險調整後回報最可觀的領域。報告亦闡述業界來年的重點發展方向，包括推動數字資產發展、積極應用人工智能(AI)創新科技，以及促進私人銀行與資產管理公司之間更緊密的合作，進一步鞏固香港作為全球領先離岸私人財富管理中心的地位。



畢馬威中國香港特別行政區銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示：「踏入2026年，畢馬威對香港銀行業前景愈加樂觀。2025年香港股市的強勢表現已大幅提升市場信心。近期一系列政策措施，包括加強本地債券市場發展以及支持內地企業透過香港『出海』，進一步增強市場對前景的信心。我們預期銀行業將持續擴大投資規模並增加人才招聘。」



畢馬威中國香港特別行政區銀行業及資本市場主管合夥人宋家寧表示：「在2026年，AI將由輔助性工具演變為提升香港銀行業競爭力的核心驅動力。銀行日益重視生產力及投資回報率的提升，以及將AI全面融入營運流程以實現實質效益。在企業銀行領域，這一轉變或將逐步淘汰紙本文件、實體簽署及批量式處理流程。」



代幣化超越概念驗證階段

香港正積極確立其全球數字資產樞紐的地位，銀行業界已透過香港金融管理局的Ensemble項目1 ，開始使用代幣化存款進行實際交易。同時，穩定幣牌照申請陸續展開，代幣化黃金產品亦開始發行。展望2026年，畢馬威預計傳統銀行與數字資產生態系統將進一步融合。隨著監管框架逐步明朗，香港銀行業有望推出數字資產託管服務，以及更多元化的代幣化產品。



畢馬威中國香港特別行政區數字資產主管沈耀文表示：「今年數字資產領域的發展步伐將進一步加快。業界應專注提升區塊鏈專業能力，建立穩固的管治框架和內控機制，並密切關注監管動向，特別是反洗錢（AML）、網絡安全及風險管理等方面，以適應急速發展的數字資產生態系統。」



網絡威脅升溫 銀行加快自動化防禦部署

隨著香港銀行加速邁向數字化未來，網絡安全威脅於2026年依然是嚴峻的挑戰。畢馬威預期，不法分子將更頻繁利用AI及自動化技術，更快速及精準地識別系統漏洞；同時，透過第三方及更廣泛數字生態系統發動的攻擊亦將持續增加。對銀行而言，提升網絡韌性將成為董事會層面的重要優先事項。金管局將繼續加強監管要求，涵蓋科技風險管理、清晰的網絡風險問責機制，以及銀行在突發事件中維持關鍵服務及迅速恢復營運的能力。



畢馬威中國香港特別行政區網絡安全和數據保護諮詢服務合夥人林海燕表示：「網絡風險持續上升、科技快速演進、全球監管要求不斷變化——銀行業正面臨不同的變革。2026年，銀行須聚焦三大關鍵領域：網絡安全威脅的即時偵測與應對、第三方供應商治理，以及科技、風險與業務職能的整合。自動化是網絡韌性的核心驅動力——不僅提升效率，更是實現主動防禦與靈活營運的催化劑。」





1. 金管局公布Ensemble項目新階段以支持代幣化存款及數碼資產的真實交易







