番茄炒蛋食譜│番茄肉碎炒滑蛋 蛋要呢個時候加至滑

番茄炒蛋看似家常，但偏偏易學難精，有人炒到蛋老了，又有人煮得水汪汪，這道餸如果想煮得好，便要花少少心機去分開處理，即睇Yahoo食譜：
番茄炒蛋看似家常，但偏偏易學難精，有人炒到蛋老了，又有人煮得水汪汪，這道餸如果想煮得好，便要花少少心機去分開處理番茄、蛋和肉碎，番茄先去皮煮，賣相和食用時也更佳，豬肉碎可以添加整體的質感和營養，而滑蛋因為要跟番茄最後同煮才入味，在炒之時可以加點水，然後炒至仍有少許蛋汁便畏要盛起，再回鑊時才不會煮老，喜歡少汁些便減少水份，多汁版宜拌麵拌飯，即睇如何製作番茄肉碎炒滑蛋：
番茄肉碎炒滑蛋（2人份量）
烹煮時間：20分鐘
材料：
蛋2隻
番茄2個
豬肉碎150克
蒜頭2瓣
薑2片
水30毫升
粟粉芡水適量
熟毛豆仁2湯匙
醃料：
鹽少許
糖少許
胡椒粉少許
粟粉1茶匙
紹酒1湯匙
水1湯匙
油1茶匙
醬汁：
水100毫升
茄汁3湯匙
糖1湯匙
鹽少許
老抽少許
生抽少許
做法
零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
