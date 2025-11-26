番茄炒蛋食譜│番茄肉碎炒滑蛋 蛋要呢個時候加至滑

番茄炒蛋看似家常，但偏偏易學難精，有人炒到蛋老了，又有人煮得水汪汪，這道餸如果想煮得好，便要花少少心機去分開處理番茄、蛋和肉碎，番茄先去皮煮，賣相和食用時也更佳，豬肉碎可以添加整體的質感和營養，而滑蛋因為要跟番茄最後同煮才入味，在炒之時可以加點水，然後炒至仍有少許蛋汁便畏要盛起，再回鑊時才不會煮老，喜歡少汁些便減少水份，多汁版宜拌麵拌飯，即睇如何製作番茄肉碎炒滑蛋：

番茄肉碎炒滑蛋（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料：

蛋2隻

番茄2個

豬肉碎150克

蒜頭2瓣

薑2片

水30毫升

粟粉芡水適量

熟毛豆仁2湯匙

醃料：

鹽少許

糖少許

胡椒粉少許

粟粉1茶匙

紹酒1湯匙

水1湯匙

油1茶匙

醬汁：

水100毫升

茄汁3湯匙

糖1湯匙

鹽少許

老抽少許

生抽少許

做法

1. 番茄底部淺割十字，放入滾水中燙1分鐘，去皮，切大粒。

2. 蛋加水30毫升打勻，加少許鹽。燒熱鑊，加油，開中細火，加入蛋液，待開始凝固時便推開，看到表面仍有少許蛋汁時便要熄火，盛起，用鑊鏟分大塊。燒熱油，加入加了醃料的豬肉碎和切碎的蒜頭，用中火拌炒至轉色，盛起。

3. 原鑊再加適量油，加入番茄和薑片同炒，加水，中火滾5分鐘，加入豬肉碎，再加醬汁，繼續滾1分鐘，加入毛豆仁和蛋，快炒幾下，加適量粟粉芡水。

完成品

文、攝：謝翠玲

