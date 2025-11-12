番茄薯仔湯食譜│番茄薯仔紅衫魚湯 咁樣煮魚湯奶白又香濃

平日打冷吃到的蠔餅大多是香脆的那種，但也有人喜歡吃較煙韌的蠔烙。不論是做香脆蠔餅還是蠔烙，蠔仔事先的處理也很關鍵，先把蠔仔沾上粉，然後放入滾起再收細火的水中慢慢浸2分鐘，髒污和碎殼便會跑出水中，蠔仔也不會縮水，撈起時輕輕力不要弄破，再按喜歡的程度去調粉漿厚薄便可，即睇如何香葱蠔烙：

