番茄薯仔湯食譜│番茄薯仔紅衫魚湯 咁樣煮魚湯奶白又香濃
每次滾魚湯，都想湯底奶白又香濃？即睇如何才能製作出奶白又香濃之番茄薯仔魚湯：
番茄薯仔湯，可算是中式湯水界的 “King of comfort food”，軟腍的薯仔和微酸的番茄，不論配炒洋葱和菇菌做素湯，或加肉碎做豬肉滾湯，又或者配煎魚做奶白的海鮮魚湯都一樣美味。要想魚湯奶白，把魚煎得透是基本，事先用鹽醃魚，可以令魚身更結實也會帶底味，煎透再灒入熱水滾煮便會有乳化作用成奶白湯底，再把同煲的薯仔和番茄炒過，湯會更加香，即睇Yahoo Food如何製作番茄薯仔魚湯：
番茄薯仔魚湯（4人份量）
烹煮時間：40分鐘
材料：
番茄6個
薯仔3個
薑2片
紅衫魚2條
秀珍菇20朵
熱水
葱2條
鹽適量
做法
更多零失敗食譜
