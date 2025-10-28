番茄薯仔魚湯食譜！魚骨煎香加一樣東西提鮮味

【Now Sports】沒有勒邦占士和盧卡當錫的洛杉磯湖人，雖然再有利夫斯擔大旗貢獻41分，但背靠背下，兵源不足的問題立即湧現，最終在主場以108:122大敗給波特蘭拓荒者。1天前反勝薩克拉門托帝王一役，利夫斯（Austin Reaves）攻入生涯新高的51分，此子今場繼續維持高得分，帶來41分進帳，當中有12分來自罰球，但也發生了8次失誤，導致他的正負值得0，而且湖人全隊發生了23次失誤和19次犯規，都比對手拓荒者多，可見背靠背令該隊體能耗盡。湖人4節得分都不夠拓荒者多，值得一提是大帝之子邦尼占士打了20分鐘，1分未得，但在其他方面的數據有貢獻，包括有3籃板、3助攻、1偷波和1封阻。拓荒者方面，5人得分上雙，以色列大前鋒丹尼亞夫迪雅和老將祖魯賀列迪，分別貢獻25分與24分，而二年級中鋒奇連根則帶來16分和14籃板的「雙雙」，但中國新人楊瀚森今場打了8分鐘，罰球只2中1取得1分進帳。另一場，3天前不敵拓荒者的金州勇士，主場對孟菲斯灰熊以131:118重返勝軌，當中摩西斯慕迪在第3節的表現相當關鍵，連入3球三分助球隊將差距拉開，也令史提芬居里和占美畢拿可以提早打完3節「收工」，而全隊最高

now.com 體育 ・ 1 天前