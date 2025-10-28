焦點

許紹雄逝世終年 76 歲

Yahoo Food

番茄薯仔魚湯食譜！魚骨煎香加一樣東西提鮮味

最後才加入魚塊浸熟，吃起來便啖啖肉又嫩滑，即睇Yahoo Food如何製作番茄薯仔魚湯：

Yahoo Food
Yahoo Food
更新時間
番茄薯仔魚湯食譜！魚骨煎香加一樣東西提鮮味
番茄薯仔魚湯食譜！魚骨煎香加一樣東西提鮮味

番茄薯仔煲魚湯是不少人愛喝的家常湯水，做起來快手又不難，如果再加少許心思，更可以令湯水提升。先將魚起肉，剩下的骨煎香，再加洋葱、番茄同薯仔熬湯底，加入一粒鹹水梅更可以令湯底的酸和鹹增加香味和層次。而最後才加入魚塊浸熟，吃起來便啖啖肉又嫩滑，即睇Yahoo Food如何製作番茄薯仔魚湯：

👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

番茄薯仔魚湯 （3人份量）

烹煮時間：45分鐘

材料

鱸魚1條

廣告

番茄3個

薯仔1個

鹹水梅1粒

洋葱半個

滾水1.3公升

薑3片

葱2條（切葱花）

鹽少許

做法

1. 鱸魚起魚柳，切塊。頭和骨斬段。薑切片。燒熱鑊，加油，放薑片爆香，再加入魚頭和骨中大火煎香，灒入滾水。
1. 鱸魚起魚柳，切塊。頭和骨斬段。薑切片。燒熱鑊，加油，放薑片爆香，再加入魚頭和骨中大火煎香，灒入滾水。
2. 洋葱切絲，番茄切塊，薯仔削皮切片。加入洋葱、番茄、薯仔和鹹水梅，蓋上，滾起後收中火煲15分鐘。
2. 洋葱切絲，番茄切塊，薯仔削皮切片。加入洋葱、番茄、薯仔和鹹水梅，蓋上，滾起後收中火煲15分鐘。
3. 魚塊加醃料略醃。將湯再次滾起，收細火，加入魚塊浸至轉白身，加鹽調味。撒葱花。
3. 魚塊加醃料略醃。將湯再次滾起，收細火，加入魚塊浸至轉白身，加鹽調味。撒葱花。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多湯水食譜

湯水食譜│牛蒡蓮子茨實烏雞湯 想湯更甜要加呢樣

蟲草花花旗參湯食譜│雙管齊下提神減壓

湯水食譜│南瓜赤小豆湯 南瓜咁樣煲最好飲

花生眉豆木瓜湯 功效祛濕健脾 保持腸道健康

湯水食譜│太子參百合蘋果湯 提神潤肺

湯水食譜│老黃瓜扁豆瑤柱湯 祛濕解熱夠鮮甜

湯水食譜│海底椰五指毛桃蘋果湯 祛濕化痰轉季宜飲

湯水食譜│竹蔗茅根金羅漢果湯 春天清熱又潤肺要飲呢啲

湯水食譜│鮮淮山赤小豆煲鴨湯 春天健脾祛濕要煲呢種湯

湯水食譜│海底椰合掌瓜湯 春天清潤湯水多呢樣更加好

抗疫湯水食譜│30款止咳/舒緩喉嚨痛/健脾化痰/增強抵抗力湯水食療

去濕湯水食譜合集20+款！中醫教路春天回暖袪濕妙

胡椒豬肚湯食譜│胡椒豬肚湯 想湯胡椒味更香要有一個步驟

湯水食譜│霸王花羅漢果湯 潤肺止咳

湯水食譜│節後食滯 山楂炒麥芽蘋果湯助消化

湯水食譜│竹蔗蘋果湯 喉乾舌燥冬天最啱飲

湯水食譜│雪梨川貝湯 潤喉止咳轉季啱

湯水食譜│姬松茸花膠海螺湯 滋陰清甜

湯水食譜│五指毛桃竹芋湯 潤肺止咳轉季啱飲

湯水食譜│蘿蔔排骨酥湯 台式夜市湯水香噴噴

湯水食譜│百合蓮子煲烏雞湯 加瑤柱鮮味提升

湯水食譜│蟲草花山藥黨參湯 補肺健脾轉季最啱飲

湯水食譜│睇完魷魚遊戲 韓味辣魷魚泡菜湯再續口味

湯水食譜│蓮藕排骨湯 鹽醃蓮藕更粉身

湯水食譜│韓式泡菜吞拿魚湯 十分鐘煮好即開飯

湯水食譜│韓式泡菜吞拿魚湯 十分鐘煮好即開飯

湯水食譜│酸菜鴨湯 先炒乾酸菜再煲更香

湯水食譜│椰青蜆雞湯 爆香料加湯慢浸雞胸唔嚡

湯水食譜│絲瓜花蛤湯 花蛤蒸開口再煲湯更清

粟米魚肚羮食譜│魚肚先放清湯煮入味更腍滑 最後一定要加胡椒粉同一種調味料？

【合掌瓜湯水食譜】合掌瓜煲清補涼 祛濕消暑

【湯水食譜】木瓜螺頭湯 加雞腳甜又潤

湯水食譜│清熱老黃瓜蟲草花湯 想煲出鮮味螺片可先洗浸？

【湯水食譜】夜香花冬瓜湯 想湯水更美味可以加這材料？

【湯水食譜】花旗參石斛烏雞湯 長期捱夜瞓唔好最啱補一補

【湯水食譜】竹筍雞湯 處理竹筍一個秘訣令湯水更鮮甜？

【湯水食譜】自家製周打蜆湯 想製造濃稠感秘訣在加材料次序？

【湯水食譜】西式羅宋湯 要湯汁更濃郁重點係先炒後煲？

【湯水食譜】粟米雞蓉羮 美味關鍵係粟米嘅選材？

【湯水食譜】天陰潮濕手腳冰冷點算？高麗蔘暖胃健脾去濕湯

湯水食譜｜預防心藏病護心素湯食譜 益氣化痰活血中醫推介湯水

【湯水食譜】海底椰潤肺止咳湯 冬天潤肺湯水化痰滋潤防氣管敏感

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

11

其他人也在看

湯水食譜│百合蓮子煲烏雞湯 加瑤柱鮮味提升

湯水食譜│百合蓮子煲烏雞湯 加瑤柱鮮味提升

天氣轉涼後，喉嚨常常覺得乾涸，是時候多煲一些清潤的湯水來潤一下。百合蓮子和雪耳聽起來已經覺得清潤，再配上烏雞基本上已經是一個適合秋冬的湯水，不過因為這些材料都較清淡，所以可以加點秘密材料去提鮮，瑤柱便是一個好食材。如果想經濟些，用小粒的干貝也可以，只要加少許，便可以提升風味，即睇如何製作百合蓮子煲烏雞湯：

Yahoo Food ・ 7 小時前
南瓜食譜│南瓜栗子炊飯 加兩樣材料變身野餐小飯團

南瓜食譜│南瓜栗子炊飯 加兩樣材料變身野餐小飯團

入秋又是南瓜栗子的季節，將南瓜栗子做炊飯，又香又甜，不用太花巧都很好吃。南瓜皮其實煮軟也可食用，所以切片時不用特別批皮，栗子事先烚半熟，加入煲飯時便不怕仍然硬，做好的炊飯直接食都很美味，如果想更香和做飯團，可趁熱加入麻油和韓式海苔碎，放涼後便不會變硬，搓飯團帶去野餐也合適，即睇如何製作南瓜栗子炊飯：

Yahoo Food ・ 7 小時前
湯水食譜｜南瓜腰果紅腰豆湯

湯水食譜｜南瓜腰果紅腰豆湯

將南瓜的甜味與紅腰豆,腰果的香氣結合的營養湯品

Cook1Cook煮一煮 ・ 12 小時前
長者自助餐優惠｜灣景國際可口可樂主題自助餐低至5折！人均$179起任食即開生蠔/七味燒春雞/星洲黃金麥皮蝦

長者自助餐優惠｜灣景國際可口可樂主題自助餐低至5折！人均$179起任食即開生蠔/七味燒春雞/星洲黃金麥皮蝦

今年秋天，自助餐愛好者絕對不能錯過美味盛宴！灣景國際酒店推出創新的「可口可樂」主題自助午餐、晚餐，Klook快閃搶購低至5折。長者折後人均只需$179起，任食即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳等多款海鮮、刺身；惹味十足的七味燒春雞、星洲黃金麥皮蝦、黃金蟹肉薯餅、可樂醉雞翼、可樂慢煮和牛應有盡有，更有可口可樂主題甜品區。感興趣的老友記，記得在Klook限時開搶！

Yahoo Food ・ 2 小時前
Yahoo香港最佳品牌大獎　表揚最值得信任品牌　全民投票選出心頭好！

Yahoo香港最佳品牌大獎　表揚最值得信任品牌　全民投票選出心頭好！

為慶祝Yahoo深耕香港30載，「Yahoo香港最佳品牌大獎2025」隆重推出，發掘及表彰在市場風浪中勇於創新、透過卓越服務觸動港人心弦的傑出品牌。公眾更可透過Yahoo民調網上投票，就各個界別選出你最喜愛的品牌，成功投票更可獲 20 YPoints¹！

Yahoo新聞 ・ 19 小時前
里約熱內盧大舉圍剿毒梟 至少64人死亡

里約熱內盧大舉圍剿毒梟 至少64人死亡

（法新社里約熱內盧28日電） 巴西警方今天動員直升機與裝甲車在里約熱內盧（Rio de Janeiro ）掃蕩毒梟，這項歷來規模最大的圍剿行動造成至少64人死亡。巴西警方出動2架直升機與32輛裝甲車執行任務，同時還有12台工事車輛負責清除毒梟設於狹小巷弄間的路障，以利進入貧民窟。

法新社 ・ 5 小時前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數

許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數

人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
雞胸食譜｜涼拌滑雞胸

雞胸食譜｜涼拌滑雞胸

雞胸肉都可以煮到好嫩滑 簡單方法，唔使再食柴口雞胸肉 加入醬汁撈勻好惹味 fb: https://facebook.com/ahsnakescafe ig: https://instagram.com/ahsnakescafe youtube：https://www.youtube.com/@ahsnakescafe blog: https://ahsnakescafe.blogspot.com/

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因

55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因

一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
旅行穿甚麼鞋？5大推薦：On Cloud 5/Allbirds Tree Runners/Hoka Transport/Nike Motiva/Rothy's The Flat

旅行穿甚麼鞋？5大推薦：On Cloud 5/Allbirds Tree Runners/Hoka Transport/Nike Motiva/Rothy's The Flat

想要完美的旅行體驗，一對好鞋絕對是關鍵！無論探索歐洲古城的石板路、漫步亞洲繁華街頭，或是征服旅途中的自然步道，雙腳的舒適度直接影響整個旅程的質素。根據專業評測機構和旅遊達人的實際測試，一對優質的旅行鞋需要具備輕巧、透氣、支撐力強、百搭易襯等特質。以下精選5款經過專業測試和用戶驗證的頂級旅行鞋款，每一對都能讓您告別腳痛煩惱，盡情享受每一步旅程。

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛

張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛

張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
【759阿信屋】今期熱選（28/10-01/11）

【759阿信屋】今期熱選（28/10-01/11）

759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Merci蜜思朱古力袋裝 $24.8/件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串以$62/2件！

YAHOO著數 ・ 1 天前
關海山第四任妻子突離世　前一日曾打流感針

關海山第四任妻子突離世　前一日曾打流感針

已故演員關海山（蝦叔）的第四任妻子曾娣蓉（蝦嫂），昨日（28日）突然離世，蝦叔徒弟艾威證師母死訊。他昨日收到蝦嫂兒子關可維的通知，指向來精神奕奕的蝦嫂於前一日打流感針後，昨早突感不適，送即院搶救，終搶救無效，不幸離世。

東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福

朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福

前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
44歲美國隊長當爸了！克里斯伊凡愛女誕生「結合夫妻姓氏」　低調賣豪宅當暖爸

44歲美國隊長當爸了！克里斯伊凡愛女誕生「結合夫妻姓氏」　低調賣豪宅當暖爸

「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）正式升格當爸爸！他與28歲葡萄牙女星阿爾芭・巴普蒂斯塔（Alba Baptista）的第一個孩子已於10月25日在美國麻薩諸塞州出生，雖然未公開孩子的姓名與性別，不過網傳兩人生下的是個女兒，全名取為「Alma Grace Baptista Evans」，融合父母雙方姓氏。

姊妹淘 ・ 1 小時前
關淑怡留醫ICU搶救逾半月病況有進展　轉往心臟科加護病房　兒子稍露笑容

關淑怡留醫ICU搶救逾半月病況有進展　轉往心臟科加護病房　兒子稍露笑容

59歲歌手關淑怡（Shirley）早前據報在家中暈倒後緊急送院搶救，接受長達數小時的大型手術後失去意識，曾全身插滿喉管，要送到深切治療部（ICU）留醫，情況危殆，需靠儀器維持生命徵象。幸經療治半個多月後傳來好消息，有周刊引述知情人士透露，指Shirley已捱過最危險的關頭，可離開ICU，轉到心臟科加護病房繼續留醫，但仍需使用儀器輔助及嚴密監控。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
拿度來港到訪亞洲首間拿度網球中心

拿度來港到訪亞洲首間拿度網球中心

【Now新聞台】網球名宿拿度日前來港參觀他聯合創立的亞洲首間拿度網球中心。22項大滿貫得主拿度參觀網球場和戶外健身區，與教練團隊交流，又親身試玩高爾夫球設施。香港高爾夫球及網球學院與西班牙拿度網球學校合作，於2022年成立亞洲首間拿度網球中心，為香港及亞洲球員提供國際級訓練。 #要聞

now.com 新聞 ・ 6 小時前
利夫斯再轟41分 湖人背靠背輸「波」

利夫斯再轟41分 湖人背靠背輸「波」

【Now Sports】沒有勒邦占士和盧卡當錫的洛杉磯湖人，雖然再有利夫斯擔大旗貢獻41分，但背靠背下，兵源不足的問題立即湧現，最終在主場以108:122大敗給波特蘭拓荒者。1天前反勝薩克拉門托帝王一役，利夫斯（Austin Reaves）攻入生涯新高的51分，此子今場繼續維持高得分，帶來41分進帳，當中有12分來自罰球，但也發生了8次失誤，導致他的正負值得0，而且湖人全隊發生了23次失誤和19次犯規，都比對手拓荒者多，可見背靠背令該隊體能耗盡。湖人4節得分都不夠拓荒者多，值得一提是大帝之子邦尼占士打了20分鐘，1分未得，但在其他方面的數據有貢獻，包括有3籃板、3助攻、1偷波和1封阻。拓荒者方面，5人得分上雙，以色列大前鋒丹尼亞夫迪雅和老將祖魯賀列迪，分別貢獻25分與24分，而二年級中鋒奇連根則帶來16分和14籃板的「雙雙」，但中國新人楊瀚森今場打了8分鐘，罰球只2中1取得1分進帳。另一場，3天前不敵拓荒者的金州勇士，主場對孟菲斯灰熊以131:118重返勝軌，當中摩西斯慕迪在第3節的表現相當關鍵，連入3球三分助球隊將差距拉開，也令史提芬居里和占美畢拿可以提早打完3節「收工」，而全隊最高

now.com 體育 ・ 1 天前
傳富臨楊維5億沽大圍橙色空間全幢｜7億招標 本擬套現2.02億 最終僅賺2球

傳富臨楊維5億沽大圍橙色空間全幢｜7億招標 本擬套現2.02億 最終僅賺2球

由富臨集團（1443）創辦人兼主席楊維或相關人士持有的大圍橙色空間全幢工廈，據悉以約5億元易手，折合平均每平方呎約2,117元。消息指，該物業今年2月曾以7億元作招標意向價，較2013年購入價4.98億元高出約2.02億元，升幅逾四成。閱讀更多：名人沽貨潮｜富臨老闆2700萬沽君臨天下 勁賺659萬炑八韓烤26間執剩8間 母公司富臨盈警料中期虧達5,000萬上述物業位於大圍成運路2至8號，樓高9層，總建築面積約236,148平方呎。大廈配套完善，設有3部電梯，地下樓底特高約5.4米，並設有可供40呎貨櫃車出入的車位。地面車路可直達1樓停車場，全層共提供18個貨車停泊位。大廈外牆另設三塊大型廣告牌，現時由知名租戶使用，包括電動車品牌比亞迪及跨境網購轉運商Buyandship。資料顯示，上述工廈於2013年由楊維或其相關人士以4.98億元購入，是次交易面僅賺200萬元，近乎平手離場。 延伸閱讀: 大圍 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。

28Hse.com ・ 20 小時前
甜品食譜｜鮮奶燉蛋白

甜品食譜｜鮮奶燉蛋白

🥛鮮奶燉蛋白🥛 整腰果酥剩左好多蛋白，要消耗一下🤭🤭 本來想整椰汁燉蛋白，但屋企無椰漿，又唔想落街買，所以簡簡單單整個鮮奶燉蛋白👍👍 不得了，成品超級嫩滑🤤🤤 呢款甜品，熱食凍食都一樣咁好味😋😋 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1EPL6YxkB9/?mibextid=oFDknk Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前