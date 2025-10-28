許紹雄逝世終年 76 歲
番茄薯仔魚湯食譜！魚骨煎香加一樣東西提鮮味
最後才加入魚塊浸熟，吃起來便啖啖肉又嫩滑，即睇Yahoo Food如何製作番茄薯仔魚湯：
番茄薯仔煲魚湯是不少人愛喝的家常湯水，做起來快手又不難，如果再加少許心思，更可以令湯水提升。先將魚起肉，剩下的骨煎香，再加洋葱、番茄同薯仔熬湯底，加入一粒鹹水梅更可以令湯底的酸和鹹增加香味和層次。而最後才加入魚塊浸熟，吃起來便啖啖肉又嫩滑，即睇Yahoo Food如何製作番茄薯仔魚湯：
番茄薯仔魚湯 （3人份量）
烹煮時間：45分鐘
材料
鱸魚1條
番茄3個
薯仔1個
鹹水梅1粒
洋葱半個
滾水1.3公升
薑3片
葱2條（切葱花）
鹽少許
做法
