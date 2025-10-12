香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
近年越來越多餐廳都會提供「畫碟甜品」服務，當中有數間餐廳就因為畫功太強而在社交平台爆紅，更被網民笑稱是「被甜品耽誤的畫家」，即睇內文：
近年越來越多餐廳都會提供「畫碟甜品」服務，但大多以簡單線條為主。近日有數間餐廳就因為畫功太強而在社交平台爆紅，更被網民笑稱是「被甜品耽誤的畫家」！各位畫師以驚人技巧在甜品碟上神還原卡通人物、動畫角色甚至人像，打卡一流。除了甜品的外觀滿分，餐廳本身的料理亦相當高質，絕對是慶生、拍拖或紀念日必去。以下為你精選4間人氣「畫碟甜品」餐廳，無論想打卡或製造驚喜，都值得收藏！
家賀屋
在灣仔及銅鑼灣均設有分店的「家賀屋」，是Threads上爆紅的畫碟甜品代表之一。餐廳已開業逾10年，以時令海鮮、日本料理聞名，最近推出畫碟服務即成熱話。畫師以超高畫功將卡通角色逐筆勾勒得維肖維妙，不少客人都笑言靚到「唔捨得食」。畫師更會在Threads上分享每日作品，吸引大量粉絲追蹤。除畫碟外，餐廳亦供應超過40款刺身壽司、定食及燒物，想慶祝生日或特別日子記得提早預約畫碟服務，驚喜滿分！
Nonsense
位於土瓜灣的「Nonsense」以創意料理及免費藝術畫碟聞名。只要人均消費滿$250，並提前幾日聯絡餐廳，就能免費享有畫碟甜品服務。若果是臨時決定，餐廳亦可簡單寫字代替。雖然是免費服務，但Nonsense的畫碟作品絕不馬虎，色彩豐富又具立體感，。Nonsense主打日式煲仔飯及低糖手工巴斯克芝士蛋糕，更有多達27款口味，包括藍莓、鐵觀音、開心果吉士等，照顧不同食客的口味！
Homeland
新派多國菜餐廳「Homeland」於旺角及荃灣均設有分店，主打歐陸風味菜式，如新奧爾良海鮮、自家製Pizza及意粉等，是不少人慶生首選。餐廳提供加$35畫碟服務，畫師擅長運用色彩營造節日氣氛，畫面明亮繽紛、極具童趣。顧客可提前告訴餐廳想要的圖案，完成品可愛又吸睛。更貼心的是，Homeland 會送出免費即影即有相片一張，讓你將慶祝瞬間永久保存！
Le Chefeteria
由前米芝蓮二星主廚主理的「Le Chefeteria」主打Fine Dining 私房菜，以親民價錢提供高質的餐飲體驗。跟其他fine dining餐廳無異，店員上碟時更會細心講解每一道菜的故事。於生日或週年紀念日光顧，更可享免費畫碟甜品，畫師會因應主題繪出專屬圖案，並寫上祝福字句，極具心思與誠意！
圖片來源：OpenRice
