當北歐美學遇上泰式爆谷：帝樂文娜公館FINDS打造別開生面的下午茶體驗

位於尖沙咀的精品酒店帝樂文娜公館旗下北歐餐廳FINDS，與泰國人氣低卡爆谷品牌Pennii Premium Popcorn攜手，推出以「The Poppin' Tea Party」為主題的獨特下午茶體驗。這次合作體現了兩個品牌對健康飲食理念的共同追求，更為香港的下午茶文化注入了全新的創意元素。





FINDS作為香港極具代表性的北歐餐廳，一直以來注重天然、健康的理念。而Pennii Premium Popcorn以其獨特的「Air Pop熱空氣技術」著稱，這種技術完全取代了傳統的油炸方式，製作出無麩質、無添加、低糖的輕盈爆谷。

北歐工藝與泰式風味的完美融合

FINDS的廚師團隊在設計「The Poppin' Tea Party」菜單時，展現了高超的創意和精湛的技藝。他們巧妙地將多款不同口味的Pennii爆谷融入到傳統的鹹甜點中，創造出既保持北歐食材特色，又帶有泰式風情的獨特美食體驗。

在鹹點方面，廚師們設計了3款精緻小食，「北海甜蝦及蟹肉牛角包」選用了北歐經典的甜蝦和鮮嫩蟹肉，融合泰式醬汁製成清爽內餡，配以泰式冬陰功爆谷點綴，呈現出獨特的泰式海鮮風味。「輕煎三文魚配粟米慕絲」則展現了北歐料理的經典搭配，挪威優質三文魚以輕煎手法保持鮮嫩，搭配細膩的粟米慕絲，焦糖爆谷的加入為整道菜帶來了微甜的脆感層次。最具創新性的「巴馬臣火腿菠蘿意式烤麵包」，以金枕頭榴槤爆谷作為點綴，濃郁的榴槤香氣為傳統的意式烤麵包增添了濃厚的熱帶風情。

甜點部分同樣令人驚艷，甜點師精心打造的「粟米芝士蛋糕」將香甜粟米融入芝士蛋糕中，顆粒感豐富了口感層次，配上芝士爆谷的鹹香碰撞，帶來意想不到的味覺驚喜。而「提拉米蘇配朱古力爆谷」則是經典與創新的完美結合，傳統提拉米蘇的香甜順滑與朱古力爆谷的香脆形成絕妙對比，為甜品愛好者帶來雙重朱古力享受。

特調飲品：創意調酒師的靈感之作

除了精緻的茶點，FINDS的調酒師團隊也以Pennii Premium Popcorn為創作靈感，設計了兩款特色飲品。「Pistachio Silk」雞尾酒採用伏特加作為基底，加入GODIVA朱古力利口酒和百利甜酒，營造出濃郁的朱古力香氣和絲滑口感，再加入咖啡來平衡甜膩感，最後以時下大熱的「杜拜風朱古力開心果爆谷」作為點綴，為味蕾帶來層次豐富的驚喜體驗。

無酒精選擇「Coconut Breeze」則融合了新鮮椰子水和蜜糖的鮮甜，薄荷葉和青檸角增添了獨特的清爽氣息，配以泰式冬陰功爆谷點綴，完美呈現了泰式風味的清新感受。這兩款特調飲品不僅在視覺上令人驚艷，更在味覺上為整個下午茶體驗增添了獨特的層次。

搭配下午茶的還有精選咖啡和來自芬蘭的特色茗茶「NORDQVIST」，包括野生藍莓博士茶、WÄINÖ雲莓草本茶、紅茶及綠茶四款口味，為豐富的餐宴提供去油解膩的功效。





FINDS

地址：香港九龍尖沙咀金巴利道 39 號帝樂文娜公館 1 樓

電話：2522 9318

WhatsApp：9376 0331



