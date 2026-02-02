當回憶轉化成解藥

想想現時紀錄自己的回憶多麼容易：可以透過拍照、拍Reels，手機上兩三個步驟就生成影片，放到Facebook、IG、Thread等社交媒體上隨時瀏覽，年老時回望可能會發出會心微笑。但一班有認知能力缺失的視障長者，要記住眼前的美好卻並不容易。

這群長者的世界往往都是孤獨而零碎。不過，回憶中一枝紅色的巴士站牌，就成為他們記憶汪洋中一盞引導明燈：對於年輕一代，巴士站只是一個滑手機等車的中轉站；但對於這群視障長者而言，這個站牌卻承載著他們大半生的悲歡歲月。

「以前我就是搭這架車去工廠上班的！」、「那時同孫仔一起去元朗買老婆餅，就是搭巴士一邊看著公路風景，一邊為他講解香港地方！」

這正是「敘事為本的認知刺激活動」(A Narrative-Based Cognitive Stimulation Program）最動人的實踐。我們透過這些特設在視障院舍中的模擬巴士站，將冷冰冰的治療，變成了充滿生活氣息的場景。雖然長者看不清站牌上的字，但當他們的手觸摸到那熟悉的金屬質感，或是聽到「巴士埋站」的模擬聲響，那些深藏在大腦深處的長期記憶便被瞬間喚醒。

在站牌下，長者們不再是被動接受照顧的病患，而是變回昔日那個為生活打拼的乘客。他們興高采烈地討論路線、查看時間、分享往事。這種透過「懷緬」帶來的社交互動，不僅訓練了他們的表達與反應能力，更重要的是，它有效撫平認知障礙帶來的負面情緒。

從九龍盲人安老院的初步推行，到延伸至元朗盲人安老院，這個「細味記憶之旅」證明，科技雖然能幫我們儲存影像，但唯有發自內心的共鳴，才能真正留住記憶的溫度。

在這個講求速度的數碼時代，感謝還有這樣一個特殊的「巴士站」，不為趕路，只為讓老友記們停下來，在慢慢流逝的時光中，再次細味那份屬於他們的美好人生。