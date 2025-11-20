Trip.com酒店減$500、機票減$200
5款當季必吃冬季時令食物大公開！南瓜、芋頭上榜 最後一種可防流感、增強免疫力｜營養師Kathy NG
近日天氣明顯轉涼，冬意漸濃。在這個季節轉換的時節，如何透過飲食增強免疫力，成為不少人關注的話題。冬季當造食物不僅新鮮美味，更蘊含豐富營養價值，特別推薦以下5種食材，幫助大家溫暖過冬。
冬季時令食物1. 南瓜護眼增強免疫力
南瓜可以說是冬季的營養寶庫，南瓜鮮豔的橙黃色來自豐富的β-胡蘿蔔素，這種抗氧化劑能在體內轉化成維生素A，不僅有助保護視力，更能增強黏膜健康，預防冬季常見的呼吸道感染。
冬季時令食物2. 粟米保護心血管
金黃飽滿的粟米富含的葉黃素和玉米黃質，能保護眼睛免受藍光傷害。而且，粟米含有豐富的膳食纖維，有助降低膽固醇，對維持心血管健康相當有益，很適合在寒冷的冬天食用。
冬季時令食物3. 芋頭溫和滋養
芋頭，是冬季滋補的好選擇。芋頭含有豐富的膳食纖維，能促進腸道蠕動。不過，芋頭、南瓜及粟米都屬高纖五穀類，應當成碳水化合物的來源，如同一餐內有其他碳水化合物的食物，如白飯，就要調節整體份量。
冬季時令食物4. 菠菜補鐵首選
想要補充鐵質，菠菜絕對是首選。菠菜同時含有維生素C，能促進鐵質吸收，加上其中的葉酸有助紅血球生成，對預防貧血很有幫助，特別適合女性和長者食用。
冬季時令食物5. 羽衣甘藍抗氧化之王
被譽為超級食物的羽衣甘藍，維生素C含量特別高，有助增強免疫力，生吃可攝取的維生素C更為高。除此之外，其豐富的維生素K更能促進骨骼健康。除了生吃以外，都可簡單清炒，就更能保留當中的營養成分。
冬季飲食最重要的是均衡攝取各類營養，才能讓身體在寒冷季節保持最佳狀態。選擇當季食材不僅能享受最新鮮的美味，更是對身體最自然的保養方式。
