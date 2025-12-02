當局刊憲 禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在香港運作

【on.cc東網專訊】港府早前懸紅通緝多名與「香港議會」相關人士。當局今日(12月2日)行使《維護國家安全條例》第60（1）條所賦予的權力，藉在憲報刊登命令，禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在香港運作或繼續運作，即行生效，呼籲社會大眾不要以身試法，不應參與受禁組織的任何活動或與其有任何瓜葛，與受禁組織劃清界線。

當局指出，早前已分別向該兩個組織發出書面通知，讓該兩個組織可在命令發出前提交申述，並在提交申述期限前收到「香港議會」的申述，但在提交申述期限前並無收到「香港民主建國聯盟」的申述，在考慮所有相關資料，包括「香港議會」的申述後，合理地相信禁止兩個組織在香港運作或繼續運作，是維護國家安全所需者。

當局強調，兩個組織已即時成為受禁組織，任何人以受禁組織的幹事或成員身份行事，或自稱或聲稱是受禁組織的幹事或成員，或代受禁組織進行任何活動、參與集會、煽惑他人成為受禁組織成員，以至向受禁組織提供任何形式的援助或為其牟取會費或援助等即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款100萬港元及監禁14年。

