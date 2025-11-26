大埔宏福苑五級火 大埔民政事務處 臨時庇護中心

宏福苑發生5級大火；大埔民政事務處開放5個臨時庇護中心，最少有700人入住。民政處亦在大埔那打素醫院設立跨部門援助站，協助市民。

香港紅十字會啟動緊急應變機制，派出本地緊急服務團隊、急救團隊與義工，前往大埔提供物資支援及急救服務，為受影響居民提供即時援助。 紅十字會亦即時啟動心理支援熱線51645040，而今明兩日服務時間，暫為朝十晚十，由逾20名心理學家及心理急救義工接聽，為有需要人士提供心理支援服務。

教育局表示，派出教育心理學家及大埔區學校發展組人員前往臨時庇護中心，為受影響的學生提供支援，呼籲區內學校及教職員留意學生情緒，為有需要的學生提供適切支援。

受火警及道路阻塞交通影響，中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學等，將於今日停課。另外，如個別學校因實際情況需要停課，可按機制在徵詢法團校董會或校董會同意，以及通知教育局後，作停課決定。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/當局加開臨時庇護中心-大埔多間學校今日停課/622541?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral