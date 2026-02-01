當局對農曆新年旅遊市道感樂觀 加派人手駐守生態旅遊景點

【on.cc東網專訊】踏入2月，即將迎來農曆新年。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(2月1日)在電視節目上表示，對農曆新年旅遊市道感到樂觀，認為今年的農曆新年假期，與聖誕節假期相隔較長，提高外地旅客旅遊意欲，加上舉辦煙花匯演及是次內地農曆新年假期比較長。針對山徑等生態旅遊景點，羅淑佩指漁護署已安排人員停止休假，加派人手駐守，清潔及管理景點。

羅淑佩指，當局宣布落實舉辦煙花匯演後，酒店業反映訂單錄得上升，反映不少遊客希望留港觀賞煙花。她稱，今年放煙花等新春活動規模更大，舊油麻地警署屆時亦會延長開放時間，相信能吸引內地旅客到訪。當局將主動發布生態旅遊景點的人流資訊，並加強宣傳教育。對於外交部提醒公民避免前往日本，她相信本地旅遊一定程度受惠。羅淑佩又稱，多個盛事有擴展空間，預料今年全年訪港旅客較去年多，必定過5,000萬人次。至於能否超越去年12%的升幅，她稱最重要有足夠的接待力提升。

政府早前就開放康文署轄下24個場地舉辦商業活動，發出市場意向書。羅淑佩指收到雙位數字的意向書，有部分傾向露天場地，文化中心外、藝術館等，可以看到維港的，市場上較有興趣。當局期望今年上半年有更多消息可以發布。被問到為何康文署自己不做，她解釋指，政府成本高，且不容易，由於不想用傳統方法，去使用這些場地，想引入新想法，因此發出市場意向書。

另外，她稱已簡化戲院作其他活動的申請程序，希望審批由最多40多天，減至接近18天，協助業界生存。

