當局指公營醫療新收費見效 急症室非緊急病人減24%

【on.cc東網專訊】公營醫療服務今年元旦起已加價，同時放寬醫療費用減免門檻。當局指，新機制下已有6萬名合資格病人獲批減免，是以往的4.3倍，其中八成多個案即日獲批。局方強調，有經濟能力的人士不應該申請資助，並指急症室收費調整已初見成效，非緊急及次緊急病人較去年同期減少24%。

有傳媒此前報道指，有市民反映申請醫療費用減免過程奔波、資訊混亂；更有病人指在填寫申請表時遇到困難。局方解釋，新機制實施以來，已有6萬人成功申請，批核速度加快，超過八成因即日完成，並強調複雜的資產審查是為了確保公帑用得其所。

當局又表示，放寬減免機制後，合資格人士的資產上限由30萬元大幅提高至140萬元，指銀行存款有200萬元等明顯有經濟能力的人士不應申請，澄清並非持有身份證就可獲豁免。對於豁免範圍會否擴至65歲以上領取長生津人士，當局表示需平衡資源運用，並指醫療收費設有1萬元「封頂」機制，作為「保大病」的安全網，呼籲中產人士不必過慮。

急症室收費方面，現時危殆及危急病人維持免費，其餘緊急至非緊急類別則統一加至400元。局方指出，新收費實施首十日，急症室的非緊急及次緊急病人較去年同期減少24%，認為收費改革發揮了引導作用，讓病人自我衡量是否有必要使用急症室，或可尋求其他醫療途徑。

