開學後250間學校爆流感 9小童入院

【on.cc東網專訊】本港正處於夏季流感，當局強調死亡個案1宗都嫌多，而在今年開學後，有250間學校爆發流感，9名小童入院，為了做得更好，當局已優化接種疫苗的政策，希望可以提升疫苗接種率；由上月底展開流感疫苗接種計劃至今，已接種33萬針，較去年同期增加9.4%，期望勢頭可以持續。

立法會今早(8日)舉行接種季節性流感疫苗及新冠疫苗加強劑活動。當局指很多人都以為流感好小事，但一旦感染流感可引發嚴重併發症，又指本港去年合共接種超過209萬劑流感疫苗，增幅一成，成年人及小童因為併發症而入院的個案分別減少20%及60%，學校爆發流感個案亦減少90%，打預防針是重要元素。

有份接種疫苗的立法會主席表示，今日有超過50名議員接種疫苗，又指本港仍處於夏季流感，專家提醒有機會與冬季流感雙重夾擊，為公營醫療系統帶來壓力，立法會全力支持各項接種疫苗措施，希望接種率不斷創新高。

立法會主席又提及今次是他最後一次以立法會主席身份在立法會大樓打疫苗，日後變回普通市民都會繼續接種疫苗。

