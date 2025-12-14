當局為宏福苑災民提供3次中醫義診 明年3月前經康健中心申請

【on.cc東網專訊】港府今日(14日)宣布為大埔宏福苑火災受影響居民及外籍傭工提供中醫義診服務，服務有150名中醫師參與，服務點逾170個。相關人士明日(15日)起至明年2月28日期間，可經全港十八區地區康健中心或康健站，安排接受最多3次免費中醫診症，服務範圍包括提供所需藥物及治療，以及火災後可能出現的健康狀況，例如情緒變化、失眠、心悸；咳嗽氣喘、咽乾喉癢；痛症及筋骨損傷等等。

此外，日前正式開院的香港中醫醫院，亦會為宏福苑8座樓宇的所有居民及外籍家庭傭工，以及因該火災受傷而於公立醫院接受治療的傷者，提供全額醫療費用至明年底，相關人士接受院內的政府資助服務時，只需向院方表明身份，並提供基本個人資料，便可獲安排免費服務。

醫管局轄下的中醫診所暨教研中心於火災發生後，已於沙田區、大埔區及北區啟動緊急支援工作，提供中醫服務、預約改期安排及重新配發中藥。而18區的中醫診所，由本月2日起，亦會為相關受影響災民提供全額醫療費用減免安排至明年底，涵蓋中醫診所政府資助門診服務。此外，醫管局的中西醫協作服務，亦會豁免相關人士的服務費用。

