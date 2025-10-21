當局稱正全力調查貨機衝出跑道事故 指意外非大家希望見到

法國巴黎羅浮宮發生搶劫案,據報有9件珠寶失竊,疑匪仍然在逃。案發在當地星期日早上9時半,3-4名蒙面男子從羅浮宮外一處施工地點,闖入館內的阿波羅長廊,偷走展示櫃內9件拿破崙時期的珠寶後,駕駛電單車逃去,整個犯案過程約7分鐘。報道較早時指疑匪乘坐運貨升降機闖入羅浮宮,其後指他們是爬上伸縮梯,再破窗而入。根據羅浮宮網頁的介紹,阿波羅長廊主要展出法國王室的珠寶與鑽石收藏。文化部長達蒂在案發後到場了解。她表示博物館人員及警方正在調查案件,包括評估失竊珠寶的價值。內政部長努內茲就說,不排除疑匪是外國人,又說今次案件暴露了法國博物館體系的脆弱性。 (BC)

infocast ・ 1 天前