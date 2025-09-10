當局：無推展人工島時間表 無條件在本屆政府任內展開填海工程

【on.cc東網專訊】政府在今年初公開表示，目前會聚焦發展北部都會區，而明日大嶼即交椅洲人工島項目作為另一個大型土地發展計劃的優次則較低，但政府會繼續進行交椅洲項目已開展的研究 。發展局指政府目前沒有為交椅洲項目制訂推展時間表 ，而填海工程亦未有條件在本屆政府任期內開展。

發展局局長甯漢豪回覆工程界議員盧偉國的書面質詢，指交椅洲項目現時處於前期規劃和研究階段，土木工程拓展署於去年12月31日向環境保護署提交項目當中有關填海 工 程 的環境影響評估報告。雖然環保署隨後通知土拓署該環評報告適合供公眾人士查閱，但基於交椅洲項目的推展時間會放緩並且還未有具體安排，當局經檢視情況後認為現階段不宜繼續推進有關的法定環評程序，包括公眾查閱、向環境諮詢委員會提交環評報告及環保署署長考慮批准環評報 ，這是考慮到在未有目標填海時間表的情況下進行該程序，可能令

討論難以聚焦，亦可能引起公眾擔心審批結果經過一段時間後是否仍然適用。

為免引起公眾對交椅洲項目不必要的揣測及爭論，當局認為適宜待填海工程的推展時間表大致確定並按當時需要更新該環評報告後，才向環保署提交並按程序適時展示供公眾查閱及尋求審批，是較為穩妥的安排。

當局指交椅洲項目是長遠土地供應的來源，因此雖然項目未有明確的推展時間表，但現時進行的研究所得的分析和資料對日後繼續推進項目尤為重要，仍然適用和極具參考價值，有助在條件許可時提速啟動相關項目。現時，政府會繼續完成已開展的研究，包括土地勘探、填海及主要交通基建的初步設計、土地發展相關的技術評估等工作。縱 使完 成這些研究後，仍須進行其他研究，尤其是詳細的工程設計，才可有條件進入填海階段。

