當攝影遇上機能！KEEN x Ming Poon 的戶外美學新章
來自美國加州北太浩湖的 Ming Poon，早已不只是攝影師這麼簡單。從童年時拿著母親的 Minolta 35mm 相機在佛蒙特州的林間記錄野生動物開始，到如今成為國際級的攝影指導，他的每一次快門都承載著對大自然的敬畏與保護之心。早前戶外鞋履品牌 KEEN 邀來 Ming Poon 與大家親身分享於戶外拍攝的見聞，帶著他的鏡頭語言與 KEEN 的經典 JASPER 系列相遇。
鏡頭背後的冒險靈魂
Ming 的攝影哲學圍繞著「臨場感、冒險精神與細節敘事」展開，但真正讓他與眾不同的，是那些令人驚嘆的多重身份：美國聯邦航空管理局認證的商用無人機飛行員、專業登山嚮導、攀岩者、單板滑雪登山者與山地自行車手。
這些技能讓他能夠在最嚴苛的環境中穩健執行拍攝，也因此能夠捕捉到那些別人無法企及的瞬間。他的作品於在 2018 年榮獲《Powder Magazine》年度攝影獎，更頻繁出現在《紐約時報》、《國家地理冒險》等國際主流媒體上，並與 KEEN、Patagonia、The North Face 等頂尖戶外品牌長期合作。
KEEN秋日山系風格的全新演繹
今年秋冬，戶外元素再次成為潮流焦點，而 KEEN 為經典的 JASPER 系列注入了全新活力。從機能風到 Urban Outdoor，再到日系山系復古，四款各具特色的混合機能鞋履讓愛好者能自由遊走於山野與街頭之間。
JASPER ZIONIC 將經典外型與專業登山大底完美結合，搭載 4mm 深度無定向式凹凸鞋底和 KEEN.PROTECT 護趾設計，高耐磨絨面皮革配上快乾導汗內裡，還有 Eco Anti-Odor 天然抗臭科技，為中長距離步行的山系工裝風格愛好者量身打造。
特別值得一提的是，本季推出的 JASPER ZIONIC × ELNEST CREATIVE ACTIVITY 聯名配色，由日本實力派演員井浦新主理的設計品牌攜手 KEEN，以「透過旅行連結大自然與都市」為主題，鞋面靈感取自古時農民的稻草工具，透過雷射加工技術精緻呈現，巧妙融入日本傳統工藝美學。
經典重塑與創新突破
JASPER III 延續了 2008 年原版鞋型的精神，以不對稱線條與未來感輪廓重新詮釋都市戶外風格。採用再生塑膠製透氣網布結合 LWG 環保麂皮，既減少對原生資源的依賴，又實踐了可持續理念，耐用橡膠加固設計更能應對日常磨損與戶外路況的雙重挑戰。
對於追求便利性的都市探索者，JASPER ROCKS 配備 Quick Lace 鎖扣索帶，讓穿脫更加快速便利，同時附設傳統鞋帶可隨心轉換造型 。柔軟泡棉鞋筒設計加強了穿著穩定感，回收 PU 與軟木合成鞋墊則提供絕佳的緩震效果。
而經典的 JASPER 依然保持著 2008 年面世以來的魅力，一體式綁帶、麂皮鞋面與大膽配色深受戶外愛好者與潮流玩家推崇，軟木乳膠鞋墊配上透氣網狀內襯，確保長時間穿著的舒適體驗。
除了主系列外，KEEN 今季還攜手上海原創設計品牌 TYAKASHA 推出聯乘限定配色。TYAKASHA 由設計師童雲創立，品牌名稱結合個人縮寫「TY」與埃及女神「AKASHA」，象徵著如海盜般勇敢探索、享受生活的精神。
這次聯乘系列以「Joy Knows No Age」為主題，大膽的紫拼黃色傳遞著活力、好奇心和探索的自由，重新演繹了 KEEN 的經典 JASPER ROCKS 和深受小朋友喜愛的 JASPER II，鼓勵各個年齡層的人擁抱每一個激動人心的時刻。
