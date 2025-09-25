當歷史變成遊戲！創作者用Google AI影片創作，記錄一個時代的掙扎與荒誕

環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
如今 2025 年，應該不少人都記得 2020 年初，COVID-19 開始在全球大流行，引起許多國家限制旅遊、出門等，違反亂跑就是大筆罰款，不論是上班族或是學生都受到不少衝擊，甚至有人整個國中、高中 3 年超過一半時間都是在家遠距離教學度過。而近日，有 YouTube 創作者，使用 Google 的 AI 影片工具 Veo 3，將 COVID-19 大流行期間發生的種種事件，製作成一款不存在的電玩遊戲。
影片 COVID-19 期間的社會現象、政治事件與日常生活中的荒謬情境，通過遊戲化的方式呈現。影片中包含各種關卡，例如當年傳出最早在中國武漢實驗室外洩的病毒、擠滿病患需要氧氣機的醫院、吃飯要隔開的餐廳、鑽石公主號事件、各種疫情陰謀論討論、以及在超市搶購生活必需品等，甚至還有人想要逃跑，結果被中國當地稱為「大白」（指身穿連體防護服的防疫工作人員）直接衝過來撲倒，當然還有最後為感謝醫護人員而鼓掌的場景。
甚至在疫情幾年中，美國還發生了弗洛伊德事件、美國國會暴動等大型事件，這些畫面都讓人回想起疫情嚴峻時期的世界各地的樣貌。一些網友在看完後都表示：「我打賭，有一天歷史學家會寫關於 COVID-19 的文章」、「我當時就在那裡...」、「看起來很酷，確實很適合作為一款遊戲提醒子孫們」、「像是《全境封鎖》一樣」、「希望這款遊戲被製作出來」
