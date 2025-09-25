焦點

環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費　環團批欠反思

Yahoo Tech HK

當歷史變成遊戲！創作者用Google AI影片創作，記錄一個時代的掙扎與荒誕

MrSun
MrSun
Yahoo奇摩遊戲編輯

如今 2025 年，應該不少人都記得 2020 年初，COVID-19 開始在全球大流行，引起許多國家限制旅遊、出門等，違反亂跑就是大筆罰款，不論是上班族或是學生都受到不少衝擊，甚至有人整個國中、高中 3 年超過一半時間都是在家遠距離教學度過。而近日，有 YouTube 創作者，使用 Google 的 AI 影片工具 Veo 3，將 COVID-19 大流行期間發生的種種事件，製作成一款不存在的電玩遊戲。

AI 遊戲影片，也讓不少人回憶起當年。（示意圖，圖源：Getty Images）
AI 遊戲影片，也讓不少人回憶起當年。（示意圖，圖源：Getty Images）
廣告

影片 COVID-19 期間的社會現象、政治事件與日常生活中的荒謬情境，通過遊戲化的方式呈現。影片中包含各種關卡，例如當年傳出最早在中國武漢實驗室外洩的病毒、擠滿病患需要氧氣機的醫院、吃飯要隔開的餐廳、鑽石公主號事件、各種疫情陰謀論討論、以及在超市搶購生活必需品等，甚至還有人想要逃跑，結果被中國當地稱為「大白」（指身穿連體防護服的防疫工作人員）直接衝過來撲倒，當然還有最後為感謝醫護人員而鼓掌的場景。

甚至在疫情幾年中，美國還發生了弗洛伊德事件、美國國會暴動等大型事件，這些畫面都讓人回想起疫情嚴峻時期的世界各地的樣貌。一些網友在看完後都表示：「我打賭，有一天歷史學家會寫關於 COVID-19 的文章」、「我當時就在那裡...」、「看起來很酷，確實很適合作為一款遊戲提醒子孫們」、「像是《全境封鎖》一樣」、「希望這款遊戲被製作出來」

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

常溫技術製造合金無需高溫爐熱

常溫技術製造合金無需高溫爐熱

金屬加工在數世紀以來一直遵循固定的流程：加熱原材料直到發光，將其熔合在一起，然後冷卻成型。這種方法為我們帶來了 […]

TechRitual ・ 14 小時前
PS5發表會《漫威金鋼狼》壓軸公開，比蜘蛛人更血腥 2026秋季發售

PS5發表會《漫威金鋼狼》壓軸公開，比蜘蛛人更血腥 2026秋季發售

PlayStation 今（25）日在東京電玩展開展前舉辦「State of Play」發表會，壓軸正式公開了《漫威金鋼狼》（Marvel’s Wolverine）遊戲預告，並確認 2026 年秋季在 PS5 平台發售。

Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
人類染色體融合的具體位置在重要 DNA 研究中被確認

人類染色體融合的具體位置在重要 DNA 研究中被確認

科學家於 Stowers Institute for Medical Research 首次確定人類染色體斷裂 […]

TechRitual ・ 17 小時前
iPhone Air 街頭實測 C1X 數據機 5G 網速！下載速度超 900Mbps、一技術日常使用更方便

iPhone Air 街頭實測 C1X 數據機 5G 網速！下載速度超 900Mbps、一技術日常使用更方便

Apple 上週推出眾 iPhone 新作當中，走輕薄機路線的 iPhone Air 除便攜表現出眾、兼用上 A19 Pro 晶片外，其又配置自家 5G 數據機新作 C1X，高效同時更省電。

Mobile Magazine ・ 14 小時前
Instagram 月活躍用家數達 30 億，未來或將 Reels 改為預設動態頁面

Instagram 月活躍用家數達 30 億，未來或將 Reels 改為預設動態頁面

創立已 15 年的 Instagram 今日達成了新的里程碑，其月活躍用家數正式突破 30 億大關。

Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
《仁王3》新預告公開發售日！武士忍者雙戰鬥風格 支援多人連線共鬥

《仁王3》新預告公開發售日！武士忍者雙戰鬥風格 支援多人連線共鬥

PlayStation 今（25）日在東京電玩展開展前舉辦「State of Play」發表會，其中公開了《仁王3》（Nioh 3）最新預告，並確認 2026 年 2 月 6 日在 PS5、Steam 發售。

Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
買了卻沒空玩？日媒調查Steam玩家為何越買越多，越玩越少

買了卻沒空玩？日媒調查Steam玩家為何越買越多，越玩越少

隨著 Steam 等數位遊戲平台的普及，玩家可以隨意接觸到成千上萬款遊戲。特別是 Steam 頻繁的特賣，動輒 50% 甚至 75% 以上的折扣，催生了玩家口中的「喜+1」、「只買不玩」文化，讓遊戲收藏庫真的只是「收藏」。然而，這種看似划算的消費模式，也衍生出現代玩家普遍的煩惱「遊戲山積」，究竟是什麼原因，導致玩家們的遊戲越買越多，卻越玩越少？最近一項日本針對 Steam 玩家的調查，就揭開了背後的主要因素。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
PlayStation推出「無線喇叭」！黑白雙色2026年上市，PC、Mac也可用

PlayStation推出「無線喇叭」！黑白雙色2026年上市，PC、Mac也可用

PlayStation 今（25）日在東京電玩展開展前舉辦「State of Play」發表會，除了遊戲消息之外，官方也公布要推出 PlayStation「Pulse Elevate」無線喇叭，預計 2026 年上市。

Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
HONOR Magic8 Pro 再有官方實拍新照片曝光！2 億超夜神鏡頭規格流出、一技術加強遠攝表現

HONOR Magic8 Pro 再有官方實拍新照片曝光！2 億超夜神鏡頭規格流出、一技術加強遠攝表現

近日 HONOR 重點手機新作 Magic8 Pro 陸續有更多資訊流出，品牌高層亦相繼釋出實拍測試相片。與此同時網絡亦流傳裝置主要攝影配置，包括 2 億超夜神鏡頭更多資訊。

Mobile Magazine ・ 14 小時前
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple 回應有多重原因

深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple 回應有多重原因

新發布的 iPhone 正式開賣以後，許多人都前往門店體驗了實機。而根據各路反饋，部分 iPhone 17 Pro、iPhone Air 背面的耐刮性似乎不是很理想。

Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
PlayStation發表會懶人包！必看8款遊戲《漫威金鋼狼》成焦點

PlayStation發表會懶人包！必看8款遊戲《漫威金鋼狼》成焦點

SIE 今（25）日在東京電玩展開始前舉辦 State of Play 發表會，約 30 多分鐘的影片中公布了本家遊戲、第三方大作、獨立遊戲等消息，最後則是《漫威金鋼狼》壓軸登場。編輯精選 8 款你該注意的遊戲，其中不少都透露了發售日期，先把時間記下來加入願望清單吧！

Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
復古 Casio 手錶升級為藍牙、步數追蹤及遊戲功能

復古 Casio 手錶升級為藍牙、步數追蹤及遊戲功能

Ollee Watch One 為經典的 Casio F-91W 數位手錶帶來了多項智能升級，這是自該款手錶推 […]

TechRitual ・ 1 天前
九龍灣彩興路中學生遇塌樹　猶如參與「返學障礙賽」（ann.1016._ @ Threads）

九龍灣彩興路中學生遇塌樹　猶如參與「返學障礙賽」（ann.1016._ @ Threads）

九龍灣彩興路中學生遇塌樹　猶如參與「返學障礙賽」（ann.1016._ @ Threads）

Yahoo新聞 ・ 13 小時前
《真三國無雙2》推出HD重製版！收錄猛將傳內容2026登PS5

《真三國無雙2》推出HD重製版！收錄猛將傳內容2026登PS5

PlayStation 今（25）日在東京電玩展開展前舉辦「State of Play」發表會，其中公開了《真三國無雙2》將推出《真三國無雙2 完全版 Remastered》 重製，預計 2026 年 3 月 19 日在 PS5 發售。

Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
【2025大更新】Notion 3.0懶人包：AI Agents 、Map View、離線模式終極升級，生產力全家桶登場！

【2025大更新】Notion 3.0懶人包：AI Agents 、Map View、離線模式終極升級，生產力全家桶登場！

喺啱啱舉行嘅「Make with Notion 2025」活動上，Notion 投下咗一枚震撼彈：正式發佈 Notion 3.0。今次嘅核心唔再係簡單嘅功能疊加，而係一次身份嘅轉變——Notion 由一個「工具」，進化成一個與你並肩作戰嘅「AI 隊友」。

DotAI ・ 11 小時前
US 追尋可耐震動發動機的堅固材料

US 追尋可耐震動發動機的堅固材料

美國國家科學基金會（NSF）近日向萊希大學（Lehigh University）的一組工程師團隊撥款 200 […]

TechRitual ・ 1 天前
Disney+ 美國 10 月漲價，4 年連漲月費門檻已來到 12 美元

Disney+ 美國 10 月漲價，4 年連漲月費門檻已來到 12 美元

又是串流平台漲價的消息！Disney 早些時候宣布從 10 月 21 日開始，Disney+ 在美國的訂費每月將增加至少 2 美元。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
沉浸月球之聲：Astell&Kern LUNA 耳機評測

沉浸月球之聲：Astell&Kern LUNA 耳機評測

今次開箱實試 Astell&Kern 第三款旗艦入耳式耳機 LUNA，與日本 MADOO 聯手打造，搭載 13mm 單極微型平板磁驅單元，鈦金屬外殼，靈感源自月球曲線，售價 $21,980。這款耳機以高分析力、寬廣音場與快速回彈聞名，究竟表現如何？跟著我來看看！

Post76 ・ 9 小時前
香港機場餐廳地圖｜一文睇清新店/通宵營業餐廳/清晨開業早餐店/人氣餐飲 附地址及營業時間

香港機場餐廳地圖｜一文睇清新店/通宵營業餐廳/清晨開業早餐店/人氣餐飲 附地址及營業時間

香港國際機場作為連結世界的航空樞紐，擁有超過60間人氣餐廳，有中式粥麵、精緻點心、茶餐廳、中日韓台泰式等通通都有，款式多元化且高質，部份更是24小時營業，無論上機前或落機後都能滿足大家的口腹之欲！今次為大家整合了香港機場餐廳地圖，包括新餐廳、通宵營業餐廳、清晨開業早餐店，以及人氣餐廳，共23間選擇，總有一間啱你胃口！

Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
TikTok危機：中美角力，數據之戰，真的能「嫁」出去嗎？

TikTok危機：中美角力，數據之戰，真的能「嫁」出去嗎？

TikTok危機：中美角力，數據之戰，真的能「嫁」出去嗎？

TechRitual ・ 1 天前