當然議員周玉堂離世 離島區會議席懸空

37歲梁洛施（Isabella）早年簽約英皇娛樂，曾發行5張專輯，慢慢轉型至演員，曾拍攝《蟲不知》、《伊莎貝拉》、《妄想》及《刺青》等多部電影，2007年憑《伊莎貝拉》提名香港電影金像獎「最佳女主角」，不過梁洛施於事業爆發期之時選擇解約，為李澤楷生子。2009年，梁洛施為李澤楷誕下兒子李長治，當時佢僅21歲；翌年再誕下一對孖仔李長亨、李長軒，二人關係卻於2011年結束。不過，梁洛施曾於接受《魯豫有約》訪問期間提及自己完全冇後悔，因為當時嘅自己的確好愛對方，當遇到一個好愛嘅男人，就會想要有小朋友。對於與李澤楷嘅分開，梁洛施難過不已，直至2018年先完全走出情傷，慢慢回歸工作。事到今日，梁洛施亦有指已再次搵到幸褔。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前