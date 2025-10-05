當美食哲學化為香氛 Kuoca重新定義嗅覺的藝術邊界

韓國品牌Kuoca以其獨樹一格的料理美學，為香水世界注入前所未有的感官革命。這個源於意大利語「cuoca」（女主廚）的品牌，承襲了6年來對工藝極致追求的品牌DNA，即將於10月11日推出首個香水系列，以3款截然不同的嗅覺創作，向世人展示當美食文化與香氛藝術碰撞時所迸發的無限可能。Kuoca於2019年誕生於首爾聖水洞，在短短6年間完成了從小眾品牌到國際知名美妝品牌的蛻變。招牌「野桃」香氣在全球市場的成功，更證明了這種跨界美學理念的強大感染力。

Eau de Parfum的調香哲學 嗅覺記憶中的季節情感密碼

這次推出的3款香水並非傳統意義上的香氛產品，而是3首以嗅覺為媒介的感官詩篇。每一款香水都承載著特定的季節氛圍、情感記憶與生活片段，將抽象的感受透過具象的香氣分子重新詮釋。

調香師運用了如同米其林星級主廚般的層次建構技法，讓每一款香水從前調到後調都呈現出如料理般的複雜變化。這種「嗅覺料理」的概念，讓香水不再只是氣味的載體，而成為一場完整的感官體驗，從初次接觸到最終餘韻都經過精密計算，確保每個階段都能帶來不同的驚喜與感動。





Wild Peach：普羅旺斯陽光下的野性柔情

創作靈感源自普羅旺斯夏日午後的田園風光，調香師巧妙地將成熟野桃的天然甜美與法式鄉村的浪漫氣息完美融合。前調中陽光熟透的野桃果香帶來立即的愉悅感受，如同咬下第一口新鮮水蜜桃時那種爆漿般的甜蜜衝擊。

中調的馬鞭草與薄荷綠意，為整體香氣注入清新的生命力，彷彿微風輕拂過桃園時那種沁人心脾的自然清香。桃花的柔美花香在此時悄然綻放，為果香增添了一層詩意的浪漫色彩。後調的檀香木（Ho Wood）則以其溫暖而內斂的木質香氣，為整體香調提供穩定的基礎，讓甜美不至於流於膩味，反而呈現出成熟女性的優雅魅力。





Grapefruit Brûlée：法式甜點工藝的嗅覺演繹

是3款香水中技法最為複雜的調香作品，完美詮釋了品牌對料理美學的深度理解。香水名稱中的「Brûlée」（焦糖燒烤）暗示了這款香水獨特的煙燻元素，調香師巧妙地在清新柑橘調中融入淡淡的焦糖煙燻感，創造出如同法式甜點般的層次豐富感受。

前調的葡萄柚帶來明亮而充滿活力的開場，其天然的苦甜平衡與淡淡煙燻感形成有趣的對比張力 。中調的椰奶香氣如絲綢般柔滑地包裹著柑橘的銳利邊角，薄荷（Spearmint）的加入則如同料理中的香草點綴，提升了整體的清爽度與層次感 。後調的香豆素（Tonka Bean）與檀香木（Sandalwood）共同營造出溫暖而持久的基調，讓整款香水在甜膩與清新之間找到完美的平衡點 。





Geisha Coffee：日式美學與咖啡文化的深度對話

香水以巴拿馬藝伎咖啡為靈感核心，這種被譽為「咖啡界香奈兒」的珍稀咖啡豆，以其獨特的花香與果酸特質著稱於世。調香師將這種咖啡的複雜風味特徵轉化為嗅覺語言，創造出一款既具有東方禪意又充滿現代都市感的獨特香氛。

前調的濃郁咖啡苦味與果酸形成強烈的嗅覺衝擊，如同晨間第一杯精品咖啡帶來的清醒與專注 。茉莉花香在中調中細膩地展開，其優雅的花香特質與咖啡的厚重形成美妙的平衡，呼應了藝伎咖啡本身的花香特質。香豆素與琥珀木（Amberwood）在後調中加深了整體的溫暖基調，黑胡椒的辛香節奏為香水增添了一抹神秘的東方韻味。最終，溫柔的麝香將所有元素包裹在一個感性而沉穩的懷抱中，如同夜深時分品味一杯好咖啡時那種內心的寧靜與滿足。





酒杯輪廓中的感官致敬

瓶身設計延續了品牌對美學細節的極致追求，靈感來自酒杯的優雅曲線，這個選擇並非偶然。酒杯作為品味與享受的象徵，完美呼應了Kuoca將感官體驗視為藝術的品牌理念。每一個瓶身的曲線都經過精心計算，既要符合人體工學的握持舒適度，又要在視覺上呈現出如藝術品般的收藏價值。

這種設計哲學體現了品牌對整體體驗的重視：從視覺的第一印象，到觸覺的質感體驗，再到嗅覺的香氛感受，每一個環節都力求完美，正如一場精心設計的高級料理體驗，從餐具選擇到最後一道甜點都不容忽視。





Kuoca 香水系列將於10月11日香港海港城 Gateway 正式線下和綫上登場！