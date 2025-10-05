中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
當美食哲學化為香氛 Kuoca重新定義嗅覺的藝術邊界
韓國品牌Kuoca以其獨樹一格的料理美學，為香水世界注入前所未有的感官革命。這個源於意大利語「cuoca」（女主廚）的品牌，承襲了6年來對工藝極致追求的品牌DNA，即將於10月11日推出首個香水系列，以3款截然不同的嗅覺創作，向世人展示當美食文化與香氛藝術碰撞時所迸發的無限可能。Kuoca於2019年誕生於首爾聖水洞，在短短6年間完成了從小眾品牌到國際知名美妝品牌的蛻變。招牌「野桃」香氣在全球市場的成功，更證明了這種跨界美學理念的強大感染力。
Eau de Parfum的調香哲學 嗅覺記憶中的季節情感密碼
這次推出的3款香水並非傳統意義上的香氛產品，而是3首以嗅覺為媒介的感官詩篇。每一款香水都承載著特定的季節氛圍、情感記憶與生活片段，將抽象的感受透過具象的香氣分子重新詮釋。
調香師運用了如同米其林星級主廚般的層次建構技法，讓每一款香水從前調到後調都呈現出如料理般的複雜變化。這種「嗅覺料理」的概念，讓香水不再只是氣味的載體，而成為一場完整的感官體驗，從初次接觸到最終餘韻都經過精密計算，確保每個階段都能帶來不同的驚喜與感動。
Wild Peach：普羅旺斯陽光下的野性柔情
創作靈感源自普羅旺斯夏日午後的田園風光，調香師巧妙地將成熟野桃的天然甜美與法式鄉村的浪漫氣息完美融合。前調中陽光熟透的野桃果香帶來立即的愉悅感受，如同咬下第一口新鮮水蜜桃時那種爆漿般的甜蜜衝擊。
中調的馬鞭草與薄荷綠意，為整體香氣注入清新的生命力，彷彿微風輕拂過桃園時那種沁人心脾的自然清香。桃花的柔美花香在此時悄然綻放，為果香增添了一層詩意的浪漫色彩。後調的檀香木（Ho Wood）則以其溫暖而內斂的木質香氣，為整體香調提供穩定的基礎，讓甜美不至於流於膩味，反而呈現出成熟女性的優雅魅力。
Grapefruit Brûlée：法式甜點工藝的嗅覺演繹
是3款香水中技法最為複雜的調香作品，完美詮釋了品牌對料理美學的深度理解。香水名稱中的「Brûlée」（焦糖燒烤）暗示了這款香水獨特的煙燻元素，調香師巧妙地在清新柑橘調中融入淡淡的焦糖煙燻感，創造出如同法式甜點般的層次豐富感受。
前調的葡萄柚帶來明亮而充滿活力的開場，其天然的苦甜平衡與淡淡煙燻感形成有趣的對比張力 。中調的椰奶香氣如絲綢般柔滑地包裹著柑橘的銳利邊角，薄荷（Spearmint）的加入則如同料理中的香草點綴，提升了整體的清爽度與層次感 。後調的香豆素（Tonka Bean）與檀香木（Sandalwood）共同營造出溫暖而持久的基調，讓整款香水在甜膩與清新之間找到完美的平衡點 。
Geisha Coffee：日式美學與咖啡文化的深度對話
香水以巴拿馬藝伎咖啡為靈感核心，這種被譽為「咖啡界香奈兒」的珍稀咖啡豆，以其獨特的花香與果酸特質著稱於世。調香師將這種咖啡的複雜風味特徵轉化為嗅覺語言，創造出一款既具有東方禪意又充滿現代都市感的獨特香氛。
前調的濃郁咖啡苦味與果酸形成強烈的嗅覺衝擊，如同晨間第一杯精品咖啡帶來的清醒與專注 。茉莉花香在中調中細膩地展開，其優雅的花香特質與咖啡的厚重形成美妙的平衡，呼應了藝伎咖啡本身的花香特質。香豆素與琥珀木（Amberwood）在後調中加深了整體的溫暖基調，黑胡椒的辛香節奏為香水增添了一抹神秘的東方韻味。最終，溫柔的麝香將所有元素包裹在一個感性而沉穩的懷抱中，如同夜深時分品味一杯好咖啡時那種內心的寧靜與滿足。
酒杯輪廓中的感官致敬
瓶身設計延續了品牌對美學細節的極致追求，靈感來自酒杯的優雅曲線，這個選擇並非偶然。酒杯作為品味與享受的象徵，完美呼應了Kuoca將感官體驗視為藝術的品牌理念。每一個瓶身的曲線都經過精心計算，既要符合人體工學的握持舒適度，又要在視覺上呈現出如藝術品般的收藏價值。
這種設計哲學體現了品牌對整體體驗的重視：從視覺的第一印象，到觸覺的質感體驗，再到嗅覺的香氛感受，每一個環節都力求完美，正如一場精心設計的高級料理體驗，從餐具選擇到最後一道甜點都不容忽視。
Kuoca 香水系列將於10月11日香港海港城 Gateway 正式線下和綫上登場！
其他人也在看
Marshall Bromley 750 派對喇叭界的搖滾新革命
Marshall，這個陪伴無數傳奇樂手征戰舞台的名字，如今帶著全新力作Bromley 750踏入派對喇叭市場，準備掀起一場聲浪革命！想像一下，從體育場的震撼現場到家中客廳的溫馨聚會，Marshall用了60多年時間證明音樂擁有凝聚人心的神奇力量。現在，這份力量被濃縮進了Br...men’s Reads ・ 1 天前
本地｜中秋節多區有節慶活動 飲食業料今日生意額達3.5億元
中秋節多區有節慶活動，包括大坑舞火龍、維園綵燈會、灣仔利東街及藍屋建築群展出特色燈籠等。香港餐飲聯業協會會長黃家和說，不少中式酒樓今晚訂座率達九成或以上，部分晚市首輪已「爆滿」，估算業界今日生意額可達3.5億元，接近疫情前水平。 他表示，受中秋氣氛較好帶動，加上最近股市暢旺，市民多了外出消費，市面多項中秋活動亦帶動周邊食肆生意，不少商場及零售點繼續提供國慶等優惠，相信能夠帶來不錯的經濟效益。 香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，今日繼續有不少內地團訪港，因應中秋佳節，不論旅行團或自由行旅客都會夜遊香港，感受節日氣氛。他又說，最近流行「落日飛車」、即旅客坐開蓬專巴遊覽城內風景，相信夜遊路線能吸引旅客乘坐並賞月。中秋節遇上內地國慶長期間，近日不少酒店預訂達9成或以上，形容表現理想。 為配合中秋節慶活動，本港將實施多項特別交通安排。港鐵今日下午3時起加強服務，多條路綫通宵行駛，但不包括機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫往返羅湖及落馬洲站。7條輕鐵路線亦會通宵行駛。電車延長服務至翌日凌晨1時。天星小輪、新渡輪及港九小輪會因應乘客需求加強服務。 運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務，避免交通擠塞及不必要的延誤。Fortune Insight ・ 2 小時前
致肥水果大揭密｜營養師警告：果汁糖份高似汽水？教你揀啱水果避開減肥陷阱
致肥水果│水果果汁糖份高唔健康？營養師教你避開水果減肥陷阱；水果健康人人知，減肥餐加入果汁跟水果亦十分常見，亦有人說水果糖份高，食得多水果會變得肥胖，又指1個桃等於7粒方糖，令減肥人士無所適從，但事實是否如此？這次就請來註冊營養師詹佩鳳（Katrina）揭開水果到底能否減肥的真面目吧！Yahoo Food ・ 3 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 54 分鐘前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
姚嘉妮離婚後首談近況 稱與前夫林祖輝「個個禮拜見面」 指16歲女兒「佢輔導返我」
47歲藝人姚嘉妮於2006年跟年長14歲的林祖輝結婚，先後誕下一子一女，惟於2024年6月突然公開承認分開多年已離婚...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 1 天前
高市早苗跑車揸足廿年 電動車攻日有阻滯？
高市早苗勝出自民黨黨總裁選舉，日本有機會出現首位女首相。市場聚焦繼承安倍經濟學的她，會否堅持推動弱日圓政策。不過從高市早苗對車的感情看，平價電動車大舉搶攻日本市場或出現暗湧。Yahoo財經 ・ 1 天前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐 人均$239起歎每日鮮採香料製烤肉/招牌海南雞飯/香煎智利鱸魚
富麗敦海洋公園酒店的星耀廳，可俯瞰南中國海的舒適環境，絕對是城中靚景餐廳之一！10月更帶來兩大高性價比美味選擇：「海洋農莊香草烤爐盛饌自助餐」是一場農莊到餐桌的風味旅行，鮮採迷迭香、鳥眼辣椒等，帶來精彩烤肉；半自助午餐則帶來輪換的特色主菜，招牌海南雞飯、香煎智利鱸魚等都值得一一細嘗！現在於Klook推出快閃買一送一，折算後人均最低僅需$239起，就可在美景中，享受連場豐盛又滿足的飲食之旅。Yahoo Food ・ 1 天前
泡泡瑪特打擊侵權 在美控189電商賣家
隨着Labubu熱潮席捲全球，IP公司泡泡瑪特（9992.HK）正面臨嚴峻的侵權挑戰。據內地《財經》報道，泡泡瑪特把目標瞄準銷往美國的跨境電商賣家，近日在美國紐約南區地方法院提起訴訟，指控189家在阿里巴巴（9988.HK）和速賣通（AliExpress）等電商平台上開網店的商戶，未經授權銷售假冒Labubu。信報財經新聞 ・ 7 小時前
宏觀視野│美國重估存金價值影響深遠（邱古奇）
黃金和比特幣的大強勢，將進一步衝擊以美元為主的現有貨幣體系，加速各國央行的資產多元化，到了那個時候，美元霸權時代也就行將落幕。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
太空數據中心即將成真？亞馬遜貝索斯：未來10到20年內將實現
亞馬遜創辦人貝佐斯預測，未來 10 至 20 年內，太空將建造千兆瓦級資料中心，依靠太陽能持續供應電力，超越地球資料中心效能，同時人工智慧（AI）將廣泛造福社會。鉅亨網 ・ 1 天前
OpenAI奧特曼談AI取代工作：我想去當農夫！
隨著人工智慧（AI）技術日益成熟，當被問及若自己的工作被 AI 取代了他會怎麼辦時，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）出人意料地回答：「當農夫。」鉅亨網 ・ 1 天前
工商鋪點評｜從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身｜江靜明
位於金鐘統一中心的名都酒樓在九月底光榮結業，結束了三十五年營運。這個超過三萬平方呎的舖位，見證了香港飲食文化的變遷，如今將迎來全新的使命——香港科技大學以以3.544億元購入該物業，未來將用作教學相關用途。這項交易不僅是物業的轉手，更象徵著城市空間功能的轉型。BossMind ・ 1 天前
統計指內地9月以來合計有逾470億人幣資金流向港股市場
據《上海證券報》引述Choice數據統計顯示，截至9月29日，9月以來有140隻含「港」ETF合計獲得471.94億元人民幣(下同)投資，有13 隻含「港」ETF獲得超過10億元資金投資，基金規模大幅增長，資金流向科技、黃金、證券及創新藥等領域。AASTOCKS ・ 3 小時前
【百佳】買6支指定舒適達牙膏送$300.7贈品（即日起至09/10）
百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支舒適達 (修復保護/抗敏護齦/速效抗敏/全方位保護) 100克單支裝牙膏，送價值$300.7贈品YAHOO著數 ・ 1 天前
Marimekko銅鑼灣旗艦店換新裝！「Canvas Concept」設計，從綠色印花外牆開始滿佈影相位
以彩色繽紛印花聞名的Marimekko，位於銅鑼灣禮頓道的旗艦店以全新面貌正式開幕。門店以全新「Canvas Concept」設計，詮釋品牌的核心精神—Art of printmaking。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
最後一天優惠合集！一芳金鑽鳳梨綠中杯免費升級大杯、AEON台灣文旦柚麻布福袋$48（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 1 小時前