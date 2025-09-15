同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
當超現實遇見旺角繁華：香港康得思酒店十周年藝術之旅揭幕
適逢十周年慶典，香港康得思酒店攜手本地知名數碼藝術家Tommy Fung創立的創意平台@SurrealHK，推出令人矚目的「超現實香港：城市新映」作品展覽。這場別開生面的藝術展覽由日至10月31日期間，在連接香港康得思酒店與朗豪坊的天橋上免費向公眾開放。展覽精選了15幅SurrealHK的標誌性作品，透過Tommy Fung獨特的超現實主義視角，將香港繁華的街道、標誌性天際線與文化地標重新演繹為充滿奇思妙想且發人深省的視覺敘事。
人煙稠密的旺角成為SurrealHK作品中頻繁出現的創作主題。在Tommy的鏡頭下，這裡狹窄的街道、霓虹燈牌和熱鬧墟市所構成的豐富視覺畫面，透過超現實主義的詮釋，煥發出獨特的藝術魅力。其中包括備受矚目的作品如2019年的"Upside Down Mongkok"和2020年的"Street Stall Panda"，這些作品巧妙融合幽默、反諷與社會評論元素。
藝術家的創作理念與城市情懷
SurrealHK創始人及藝術家Tommy Fung對於這次合作表達了深刻的感受：「香港是一座不斷帶給我驚喜的城市。透過SurrealHK，我將熟悉的事物推向奇幻之境，讓我們能夠以歡笑、反思，甚至以全新角度看待自己的家園。希望這些作品能激發大家探索這座城市獨特生命力的故事。」
Tommy Fung的創作背景同樣引人入勝，這位人氣攝影師數年前自委內瑞拉回流返港，便以獨特的超現實主義風格對攝影作品進行創意後期制作。這種別具一格的創作手法，瞬間贏得了廣大觀眾的喜愛。在其幽默詼諧的作品表象之下，不僅藏著藝術家對視覺語言的深刻探索，更折射出他對香港這座城市獨到而深厚的情感共鳴。
香港康得思酒店擁有逾1,500件當代中國藝術作品，向來以多角度連繫客人，為入住客人提供自助藝術導賞之旅。酒店董事總經理聶駿文對於這次合作表示：「我們非常高興與SurrealHK合辦是次作品分享活動。這些作品不僅為我們帶來更有趣的城市景觀，還更深層地探知城市生活間蘊藏的美與細節。我們相信藝術能啟發思考、激發靈感，並以意想不到的方式將人與人連結起來。」
香港康得思酒店十周年「藝術之旅」系列 –《超現實香港：城市新映》
展期： 即日至10月31日
地點： 香港康得思酒店與朗豪坊連接天橋
費用： 免費入場
