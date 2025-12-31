《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
當鼓手無法操控右腳——RADWIMPS山口智史與「音樂家肌張力障礙症」的漫長對抗｜Yahoo
【Yahoo 健康】《你的名字》、《天氣之子》……對許多樂迷而言，RADWIMPS 的音樂總與青春、電影緊密相連，樂聲一響起，回憶亦隨之襲來。耀眼舞台背後，他們的鼓手山口智史卻經歷了長達 10 年，幾乎將他與音樂割裂，甚至按他的說法，「音樂幾乎殺了我」的人生低谷。
從 2009 年首次察覺異樣，右腳無法自如操控，到 2015 年宣布無限期休養，再到 2024 年重新站上舞台，他與「局部肌張力不全症」的對抗，奏出了音樂人面對身體限制時的脆弱與韌性。
患者喪失自主控制能力
2009 年巡演期間，山口智史發現自己的右腳，會在演出中突然「失靈」，無法依照意志踩踏大鼓（Bass Drum）。起初，他以為只是疲勞、練習不足，甚至責怪自己不夠努力，隊友亦不覺異樣，在他失準時會安慰他「仍打得很好」。然而症狀並未因加倍練習而改善，反而越趨頻繁。
後來他被診斷出罹患「Focal Dystonia（局部肌張力不全症）」。這是一種神經系統疾病，亦被稱為「音樂家肌張力障礙症」。
病症的特徵，在於患者於高度訓練、反覆使用的特定動作中，喪失原本的自主控制能力。對音樂家而言，這往往發生在演奏樂器的時候。例如鋼琴家無法獨立抬起手指，小提琴手手腕僵硬，鼓手則可能失去對腳部或手部的精細掌控。
約 1％ 職業音樂家患病
研究指出，長時間高強度、極度專注的練習，可能導致大腦運動皮質對特定動作產生「過度連結」或錯誤指令，使身體在關鍵時刻不再服從意志。這並非心理問題，也非單純肌肉損傷，而是神經層面的功能失調。據統計，約有 1% 的職業音樂家患有此病。
對山口而言，最殘酷的並非「打不好」，而是「看起來仍然打得不錯」。疾病發作並不穩定，有時整場演出順利完成，有時卻在關鍵段落失控。旁人往往難以察覺異狀，甚至出言安慰「完全沒問題」。然而在他心中，99% 的注意力都被那隻不聽使喚的右腳佔據，幾乎無法再感受音樂本身的流動與樂團之間的默契。他曾坦言，患病後再也無法真正從心底享受演奏，那種「今天的演出太棒了」的純粹喜悅，彷彿被永遠奪走。
到 2015 年夏天，症狀急劇惡化。山口一度向團員表示「我已經無法再站上舞台」。最終，在 RADWIMPS 成員反覆討論後，決定讓他以「無限期休養」的方式留在樂團之中。樂團其後以三人體制繼續活動，而山口則暫別舞台，進入漫長而孤獨的復健與自我探索。
太鼓演出叫聲成為靈感
轉機出現在 2020 年，他結識同為鼓手的慶應義塾大學副教授藤井真也，及後加入其研究團隊，從演奏者的角度參與局部肌張力不全症的研究。
而讓他能夠重拾鼓棒的靈感，來自一次與太鼓團體的交流。他留意到在敲擊之前，太鼓演奏者會先發聲。這讓山口萌生一個構想：是否能用聲音，取代無法控制的腳部動作？他隨即向 Yamaha 提出構想，雙方結合聲音辨識與無人演奏技術，開發出名為「VXD」的系統。演出時，山口只需發出特定聲音，系統便會即時觸發大鼓，產生與實際踩踏相同的音色與震動。
紀錄片記下抗病過程
2024 年底，睽違九年後，山口智史再度公開演奏〈第 25 個染色體〉；2025 年，他更展開個人巡演，並在 RADWIMPS 20 週年演唱會最終場中，久違地與樂團同台。
2025 年 12 月底，NHK 播出紀錄片，完整記錄他如何跨越疾病、重拾鼓手人生。
山口智史的故事，對所有演奏者而言，都是一個重要的鼓勵。雖然被疾病奪走技巧，甚至動搖了自我價值，但山口智史仍堅持對抗，甚至將自身的限制轉化為新的可能，亦可能幫助到其他因患病而深感無助的演奏者。
資料來源：
Radwimps 官方網站、山口智史官方 X 帳戶、Yamaha、van Vugt, F. T., Boullet, L., Jabusch, H.-C., & Altenmüller, E. (2014). Musician’s dystonia in pianists: Long-term evaluation of retraining and other therapies. Parkinsonism & Related Disorders, 20(8), 838–843.
