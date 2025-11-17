關注

iHerb破萬好評洗護產品64折起！

法新社

疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域 日本戰機急升空

法新社
疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域 日本戰機急升空
疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域 日本戰機急升空

（法新社東京17日電） 日本防衛省自衛隊今天表示，一架疑似中國無人機最近在日本與那國島和台灣間飛行，為此航空自衛隊戰機緊急升空應對。

日本防衛省自衛隊在社群媒體X發文指出：「2025年11月15日星期六，一架據信來自中國的無人飛行載具，經確認在與那國島和台灣間飛行。」

日本防衛省自衛隊提及：「為此，日本航空自衛隊南西航空方面隊戰鬥機緊急升空應對。」

Black Friday

其他人也在看

許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢

許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢

人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 分鐘前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」

許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」

人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」　火星稱成龍未有聯絡｜有片

林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」　火星稱成龍未有聯絡｜有片

林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊

網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊

雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。

am730 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足　網讚：老了照樣是女皇

60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足　網讚：老了照樣是女皇

60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。

姊妹淘 ・ 2 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉　立即下台

日本上百民眾集會促日揆向華道歉　立即下台

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。

on.cc 東網 ・ 5 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐

郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐

「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。

Yahoo Style HK ・ 9 小時前
海豹被殺人鯨追殺　驚險「登船」逃生　美國攝影師拍下驚險一幕︱有片︱Yahoo

海豹被殺人鯨追殺　驚險「登船」逃生　美國攝影師拍下驚險一幕︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國華盛頓州一名野生動物攝影愛好者 Charvet Drucker 近日在西雅圖外海拍攝鯨魚時，意外成為一隻海豹的救星。該海豹為逃避一群殺人鯨（又稱虎鯨）追捕，竟跳上她的遊艇躲避，驚險場面被她全程拍下。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」

香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」

日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」

Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
舒淇自揭童年遭受家暴 離家出走感開心「夜晚瞓得著覺」 同馮德倫唔抗拒有下一代：一路都想

舒淇自揭童年遭受家暴 離家出走感開心「夜晚瞓得著覺」 同馮德倫唔抗拒有下一代：一路都想

舒淇以自身經歷故事創作而成嘅導演作品《女孩》近期喺香港上映，早前鄭裕玲喺個人YOUTUBE節目The Do Show訪問舒淇。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變

裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變

林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出post

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅

63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅

當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...

styletc ・ 1 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星　突要補妝累她「冷得要死」　想借拍戲暴打對方： 我想真打

劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星　突要補妝累她「冷得要死」　想借拍戲暴打對方： 我想真打

內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。

Yahoo Tech HK ・ 45 分鐘前
部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍

部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍

距離2026冬奧開幕，只剩不到3個月時間，各比賽選手已積極備戰。現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。

Yahoo 體育 ・ 8 小時前
天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度

天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度

一道冷鋒會在明晚至本周二初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。天文台預測，明日(17日)大致天晴，日間溫暖，晚上北風逐漸增強。本周二及周三將顯著轉涼，最低氣溫僅14度。

am730 ・ 1 天前
札幌熊腳印住宅散步驚魂！ 公園中心9點開門後封園！

札幌熊腳印住宅散步驚魂！ 公園中心9點開門後封園！

哎喲，札幌的秋冬本該是裹圍巾喝熱可可的愜意，誰知11月11日早上7點40分，中央區圓山西町10丁目住宅區突然發現寬20厘米的熊腳印

Japhub日本集合 ・ 3 小時前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）

爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）

新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
消防處再推「爆肌猛男月曆」　即日起接受預訂收益用於慈善

消防處再推「爆肌猛男月曆」　即日起接受預訂收益用於慈善

消防處去年推出「爆肌猛男月曆」引起網上轟動，而2026年月曆將繼續走「肌肉型男」路線。 消防處表示，各職系同事齊集加緊操練完美線條，為即將推出的消防處月曆「影輯靚相」。從宣傳片中可見，多位有型消防員拎起工具對鏡頭「擺pose」，更有靚女madam「俾心心」。影片結尾則有7名消防員大方脫去上衣一字排開，整齊劃一地大

am730 ・ 5 小時前
16歲時我被中情局拿來做實驗，如今我向他們提告

16歲時我被中情局拿來做實驗，如今我向他們提告

Submitted photo 拉娜・龐廷（Lana Ponting）對位於加拿大蒙特利爾（Montreal，蒙特婁）的前精神病院——艾倫紀念研究所（Allan Memorial Institute）最深的第一印象，是氣味——幾乎像藥水味。 「我不喜歡那地方的樣子。對我而言它根本不像醫院。」她在位於曼尼托巴（Manitoba）的家中對BBC說。 這家醫院——曾是一位蘇格蘭航運大亨的豪宅——在1958年4月的一個月裡成了她的家。當時法官因她「不服從」的行為，裁定這位16歲少女接受治療。 ...

BBC News 中文 ・ 1 天前