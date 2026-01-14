疑似古佩玲中學舊照曝光 網民大呼唔認得：這個真的是本人嗎

現年26歲嘅TVB上位小花古佩玲（Kelly），2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，近年憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演租客「申瑞素」入屋，雖然出鏡率高咗，但唔少網民嫌佢嘅戲份過多兼認為佢面部僵化，臉部疑多次進化。

近日疑似古佩玲嘅學生時期照片喺網絡上瘋傳，同時亦有網民喺小紅書上載佢早期學生作品MV《Dreamer》片段，並留言話：「素素女神學生時代開始就好有才華，唱歌一流的」，影片曝光後，隨即引起網民熱烈討論，並表示以前好睇啲及唔認得，例如「又真的相差比較大」、「以前順眼D」、「太誇張了，一直以為只是長的膠，沒想到真整了」、「這個真的是本人嗎整得也太誇張了吧。」、「請問是同一個人」、「比現在自然好看太多了」、「我覺得以前不差啊。可能現在太差」、「雖然唔係算靚，但係順眼好睇好多」及「其實以前更自然」等等。

另外，有網民爆料指自己嘅妹妹同古佩玲係中學同學，喺中學畢業時古佩玲要求大家刪除佢嘅照片，之後唔少網民都認為佢心機重，為咗參選港姐而要求同學刪除舊照。

古佩玲

小紅書截圖

小紅書截圖

小紅書截圖

小紅書圖片

小紅書圖片

古佩玲

古佩玲

古佩玲

