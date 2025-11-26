小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
疑內地行山客昂平高聲喧鬧 留大量垃圾傳惡臭
【on.cc東網專訊】本港行山徑吸引大量市民和旅客遊覽，然而有市民日前到馬鞍山郊野公園昂平時，發現有其他行山客帶大量食品上山開餐後，將食品包裝、膠袋、筷子和紙巾等諸多垃圾直接棄於原地，令草地布滿垃圾，發出陣陣惡臭，該名市民看不過眼，遂代為清理垃圾，但希望其他行山客能愛惜環境，處理好自己的垃圾。
該名市民上周五(21日)獨自到馬鞍山昂平露營，並於傍晚時分到鄰近草坡欣賞日落，當時草坡依然潔淨。惟入夜後，他聽見附近不斷傳來廣東話和普通話的喧嘩聲，期間更有疑為驅趕野豬的叫喊聱，懷疑是因為未將食物和垃圾掛高而惹來野豬。而到翌日早上準備離開時，他發現草坡布滿大量垃圾並傳來陣陣臭味，而垃圾中大多為簡體字包裝的廚餘，包括即食麵、濕紙巾和滷雞翼，情形令他甚為生氣，並懷疑罪魁禍首是內地旅客。
由於不忍垃圾就此污染環境，該名市民決定代為清理，並將垃圾打包帶下山，又對自己無法當面監督對方行徑感到可惜，認為「山野無痕，真係基本中既最基本」。而不少網民對他的行為紛紛稱讚，又批評該些行山客行為自私，甚至留言「人哋黎消費景點，又唔係自己地方，點會愛惜」、「玩爛拍拍屁股走 手尾就等人跟」，亦有人表示，該處早已野豬為患，理應妥善處理營地內的食物和廚餘，避免野豬入侵。
