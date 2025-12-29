疑因吸煙問題打鬥 64歲男不治八旬翁被捕

廣華醫院

兩名男子昨早在旺角打鬥，其間64歲男子倒地昏迷，送醫院經搶救後證實死亡。警方拘捕一80歲男子，涉嫌在公眾地方打鬥，正被扣留調查。案件交由旺角警區重案組跟進。

事發於昨早約11時，2名男子在麥花臣遊樂場疑因吸煙問題起爭執，起初口角，繼而動武，二人互有推撞，混亂間64歲男子倒地昏迷，嘴及鼻受傷，送往廣華醫院搶救後證實死亡。

