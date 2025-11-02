疑因噪音問題鐵鎚指嚇車房職員 屯門俄籍醉娃被捕

大埔三門仔公眾碼頭發生工業意外，一名78歲的躉船雜工疑在下船時「差錯腳」墮海，事主昏迷，被送往那打素醫院搶救後不治。 據了解事主不懂游泳 事發在今午12時47分，姓冼的躉船雜工在船上墮海。據了解事主不懂游泳，墮海後高呼救命，由其他工人救起，但送院後不治。案件列作工業意外調查，警方會安排為死者驗屍以確定死因。

am730 ・ 1 天前