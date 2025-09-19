疑患心臟病高加索犬 突被指咬人慘遭棄養

【動物專訊】一隻瘦弱和走路緩慢，還曾經因全身無力而住院吸氧的7歲高加索犬「阿Luck」，近日竟被狗主指控追咬女主人，慘遭帶往漁護署棄養，有熱心市民得知後叫停，阿Luck交由「520浪浪加油站」Bella接走。Bella表示，阿Luck感染心絲蟲，獸醫更指懷疑他有心臟病，需要照超聲波才確定，因此她質疑狗主說阿Luck咬人的說法，認為狗主可能因不想繼續照顧有長期病患的狗狗才棄養。

Bella表示，據說阿Luck是在兩個月大時，由船從澳門運到香港，由該狗主飼養至今，但狗狗近年變得很消瘦，甚至在一個月前曾經因為全身無力而送入醫院，需住院兩日在氧氣廂吸氧，獸醫指他有腹水及呼吸困難，懷疑有心臟問題，但狗主拒絕照超聲波，之後也沒再覆診。

她因為收到熱心人士求助，得知那狗主要帶阿Luck到漁護署棄養，理由是他追咬女主人。她介入接走了阿Luck，卻發現狗狗不但十分虛弱，而且走路緩慢，難以想像他如何可以追咬人，她說：「阿Luck是有點脾氣，但我打開籠餵他，他都沒有發惡，而且高加索犬追住一個人來咬，肯定受傷會很嚴重。」她估計狗主可能只是因為阿Luck有長期病患，要長期吃藥和覆診，所以才決定棄養。

Bella表示，稍後會帶阿Luck到獸醫診所詳細檢查，但透露從之前獸醫診所提供的X光片，顯示狗狗的心臟出現腫脹，現時狗狗要食心絲蟲藥和心臟藥，亦要安排照超聲波。祝福阿Luck病情能夠好轉，可以過健康生活。

高加索犬阿Luck被指追咬女主人，慘遭棄養。

接走狗狗的「520浪浪加油站」Bella質疑狗主只是因為狗狗有長期病而棄養。

