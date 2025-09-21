疑曬吳慷仁「男友視角」！邵雨薇PO慶生照

▲邵雨薇（如圖）今（21）日迎來36歲生日，她也PO出慶生美照，疑是吳慷仁的「男友視角」，直接讓一名男粉看哭喊：這個讚我按不下去。（圖／邵雨薇IG@1989ivyshao）

[NOWnews今日新聞] 女星邵雨薇今（21）日迎來36歲生日，她也在Instagram上傳慶生美照，疑似是8年穩交男友吳慷仁所拍下的「男友視角」，再度引發熱議，還有男粉絲搞笑留言：「這個讚我按不下去，我好想哭」，含淚祝邵雨薇生日快樂。

邵雨薇今日在IG分享慶生照片，寫下：「36歲，從笑場開始。謝謝大家的祝福」。照片中，邵雨薇身穿黑色長裙，將頭髮綁起來，捧著鮮豔的紅玫瑰，對著鏡頭露出微笑，下一張還直接笑場。其中，桌上放著的草莓蛋糕盤，還特地用她正在努力學的日文寫上「生日快樂」。

▲邵雨薇（左）曬慶生照，被猜是男友吳慷仁（右）所拍下。（圖／吳慷仁FB）

邵雨薇美照遭猜男友視角 不變美貌讓粉絲超羨慕

而邵雨薇兩張超美又自然的照片，立刻被粉絲猜測是吳慷仁的「男友視角」，讓一名男粉忍不住表示「一想到這張照片是男友拍的，這個讚我按不下去，我好想哭」，接著又說：「但我還是按了，而且含笑祝福」，讓大家笑翻。

邵雨薇PO出36歲慶生照後，她的不變美貌也再度引發熱議，許多人都不相信她已經36歲，紛紛表示「是26吧？」、「完全看不出來已經36歲了，好羨慕」、「這根本不像36歲」等。

邵雨薇被拍到與吳慷仁約會 老夫老妻模樣引熱議

吳慷仁到中國發展後，似乎是因為擔心影響到邵雨薇在台灣的事業，兩人放閃次數大幅減少。不過之前小倆口被直擊在台北街頭覓食約會，身穿休閒服的吳慷仁與剛剪短髮的邵雨薇完全沒有偽裝，就這樣大方地站在路邊討論要吃什麼晚餐，模樣就像再普通不過的小情侶，毫無明星架子，還有人說根本是老夫老妻。

