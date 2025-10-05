疑氣球入侵空域 維爾紐斯機場一度暫停起降

（法新社維爾紐斯5日電） 立陶宛維爾紐斯機場（Vilnius airport）一度因疑有氣球飛入空域暫停起降長達數小時時間，但已於今天恢復正常運作。

維爾紐斯機場營運方表示，昨天晚上10時16分接獲官方通知，說「空中交通臨時暫停」。

機場在社群網站臉書（Facebook）發文說，「根據我們的訊息，做出這一決定是因為可能有一系列氣球飛向維爾紐斯機場。」聲明並未說明這些氣球的來源。

機場方面後來表示，空域已於今天凌晨4時50分重新開放。

廣告 廣告

關閉機場的舉措影響至少10個航班，部分來自倫敦（London）、法蘭克福（Frankfurt）和維也納（Vienna）的客機被迫改降鄰近的拉脫維亞首都里加（Riga）。

1架從哥本哈根（Copenhagen）起飛的班機則被迫折返丹麥；1架表定飛往赫爾辛基（Helsinki）的航班則宣布取消。

維爾紐斯機場也提醒，「其他出發航班也可能誤點或取消」。