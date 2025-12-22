疑穿櫃桶底偷管理費213萬元 管理公司員工罪成判囚3年6個月

【on.cc東網專訊】兩名青衣海悅花園管理公司員工疑「穿櫃桶底」，在2018年1月至9月期間，偷去業主及或租戶所繳交的管理費，涉及約213萬港元。兩人被控盜竊罪，其中首被告早前認罪，並在不認罪的次被告審訊中擔任控方證人。次被告經審訊後被裁定罪成，此案今（22日）在區域法院判決，暫委法官勞潔儀指次被告在案中為主導犯罪者，其犯案屬違反誠信，案情嚴重但手法原始，並非有高度計劃性，判其囚3年6個月。

案中兩名被告依次是翁浚峰及黃兆泉（現34歲）。控罪指，兩人於2018年1月某日至2018年9月某日，在香港偷竊約港幣213萬港元，該筆款項屬於海悅花園業主立案法團的財產。首被告同意的案情指，案發期間翁浚峰是助理物業主任。海悅花園每月應收的管理費約港幣70萬港元。業主及或租戶在管理處繳交的支票和現金，會被存放在管理處的一個抽屜內。抽屜的鑰匙只有兩條，兩名被告各自保管一條。

辯方在庭上透露，案發後黃進入另一間物業管理公司，在大埔區管理3個屋苑，早前更獲晉升，成為高級物業管理主任，為屋苑最高負責人，亦有修讀工程管理課程。勞官指出黃為家中經濟支柱，案發時因經濟壓力巨大而犯案，非有高度計劃性，案情嚴重但手法原始。黃在案中為主導犯罪者，涉違反誠信，而自2019年黃被捕起，直至2023年才被起訴，案件延誤多時，且及後控罪的金額及時長均有重大轉變，此延誤及不確定性對黃及其家人造成壓力。勞官考慮辯方提交的求情信中指黃性格善良，犯案並不附合他一般的性格，而案件經歷延誤及黃現生活已重回正軌，遂予以減刑，最終判黃囚3年半。

案情指，案發時兩名被告的職責包括收取屋宇管理費，翁負責記帳，黃則須把現金或支票存入銀行戶口。案發時，黃拖延提供入數紙，在翁質問下其坦承自己的工程生意周轉不靈，沒將管理費存入戶口。黃聲稱會填補欠款並希望翁助其隱瞞。翁沒向上匯報，直至事件被揭發。2018年1月至9月，海悅花園每月應收的管理費共約630萬港元，惟最終只收到共約港幣417萬港元的管理費。就控罪提及涉約213萬港元，勞官指由於無法確認實際損失金額，故將金額下調至200萬港元，以此金額為基礎處理本案，此外她接納黃對經理作出的招認，即曾挪用管理費；且在事件被揭發後黃母曾與職員商討賠償事宜，故裁定黃盜竊罪成。

