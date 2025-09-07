疫情窒礙社交恐損學童精神健康 學者倡「應急機制」擴展及恒常化

【on.cc東網專訊】學童尋短悲劇不絕，喚起社會關注。青少年精神健康精神健康諮詢委員會委員葉兆輝今日(7日)於電視節目指出，新冠疫情期間青少年社交受影響，在較小的時候難以建立良好人際關係，呼籲社會需繼續提高警覺，關注學童情緒問題。對於政府再度延長「三層應急機制」至年底，他就認為應該將機制恒常化，並擴展至小五及小六學生。

葉指出，近年的輕生個案當中，年紀最小的是11、12歲的學童，建議將「三層應急機制」恒常化及擴展。雖然最嚴重的第三層支援估計會較難用到，但亦需確保有事時「至少有個電話可以打、有個人可以諮詢」，相信可為有精神困擾的學生提供一定幫助。

不過，葉亦認為，「機制」對於防止自殺的實際幫助有限。他解釋，有7成半學童輕生個案，事前並無先兆，故難以識別及支援，認為最重要的是營造開心的校園環境，預防憾事發生。

葉兆輝又提到，青少年及學童年紀甚小就開始吸食依托咪酯及其他毒品，擔心「係咪無其他野令佢哋對生活有興趣」。他指出，有吸毒、酗酒習慣的青少年，其輕生風險會較正常青年高約2至6倍，情況令人擔憂。

