疫情長達一年 加拿大喪失麻疹清零國家地位

（法新社多倫多10日電） 加拿大衛生當局今天指出，加拿大被裁定喪失麻疹清零國家地位國，這個重大挫折歸因於長達1年的麻疹疫情復甦，受影響的主要是未接種疫苗的群體。

加拿大在1998年被正式宣布為無麻疹國，這項成就歸功於多年來持續高比例的兒童疫苗接種率。

但自2024年10月起在加拿大東部出現的疫情，現已傳播至全國各地，尤其是在部分門諾派基督徒社群中，他們因宗教因素拒絕讓孩子接受疫苗接種。

截至2025年，加拿大已累積5138宗麻疹病例，疫情最嚴重的是安大略省和亞伯達省。