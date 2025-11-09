病人四年前照腸胃鏡腦缺氧昏迷 家屬質疑醫委會調查失當促回應(江瓔庭報道)

【Now新聞台】一名病人2021年照腸胃鏡時腦部缺氧至今仍昏迷，家屬向醫委會投訴，上月獲回覆指將終結對涉事醫生的紀律行動。家屬質疑調查過程草率，本台向醫委會查詢暫未獲回覆。

陳小姐的胞弟陳淑偉四年前，因為身體不適到一所內視鏡中心求診。醫生建議他在監察麻醉下，進行腸胃鏡檢查，期間他懷疑腦部缺氧，經搶救後，至今仍維持植物人狀態。

陳小姐事後向涉事中心索取兩份麻醉紀錄，比對後發現血壓及血氧飽和度數據不一，於是向醫委會投訴。醫委會最終回覆指，經獨立專家審視後，認為事件不涉及醫生及麻醉師行為失當，拒絕就個案展開研訊。

病人胞姐陳小姐：「為甚麼我之前拿了報告回來有這麼多疑點？醫委會數個字就抹殺所有，其實對我弟弟很不公平，因為他做這個手術也沒想過會這嚴重。對我們家庭來說很傷痛，這數年不敢提、不敢說，沒想到香港醫療體系這麼差。」

目前醫委會處理投訴時，會先交由初偵會審議，獨立專家需要時介入。協助求助個案的社協質疑醫委會未有充分考慮麻醉紀錄前後不同的理據。

社區組織協會幹事彭鴻昌：「那兩份紀錄是形容兩種不同的情況，無論那一份是真，那一份是假也好，其實最基本的要弄清楚事發的情況是怎樣。專家有沒有看過？不知道。專家看完後有甚麼評論？不知道。如果專家看了，為甚麼不去跟進呢？」

他又促請醫委會參考英國做法，縮短處理投訴時間至兩年內，長遠改革紀律行動機制，交由專員負責調查及匯報，委員決定是否轉交研訊。

#要聞