病塌中的愛與道別 伯伯離世前獲准與愛犬見最後一面

《情常在》年長主人在離世前，最放不下的往往是家中毛孩，醫管局現時會容許重病病人與毛孩見最後一面，好好的道別和表達愛意。將軍澳醫院病塌中的伯伯，在離世前一個月，獲安排與愛犬Rio重逢，狗狗靜靜地依偎在伯伯身上，短短的最後相聚，人狗間的愛意，勝過千言萬語。

醫管局早前在其刊物《協力》訴說了伯伯和Rio的故事。現年約8歲的狗狗Rio在還是小狗時，在街上便認定了伯伯是他主人，一直跟著伯伯，結果伯伯將他帶回家，之後的8年，人狗成為了彼此最重要的家人。

然而好景不常，伯伯因重病長期住院，入住將軍澳醫院後，獲轉介至紓緩治療科評估。伯伯在面談中反覆向醫護人員和家人提出對Rio無盡的掛念，希望能再見愛犬一面。

醫院管理層在評估風險與病人需要後，全力支持讓伯伯和Rio重聚，隨即啟動跨部門部署，確保寵物探病的過程安全且不影響病房運作。病房、感染控制組、護理服務科及行政事務科等合力為這次探訪鋪路。

將軍澳醫院內科病房經理譚卓傑表示：「我們確保Rio已完成接種所需疫苗、植入晶片並徹底清潔；並預先規劃好路線，由停車場直達八樓獨立病室，特別避開探訪高峰時段和人流較多的區域，每個細節都經過細心規劃，務求將對醫院運作的影響減到最低，也順利安排伯伯跟Rio見面。」

Rio當日經以布覆蓋的狗籠運送到病室，全程十分安靜，當他看到伯伯時一眼認出，立即興奮地搖著尾巴，伏在伯伯身旁。而伯伯也綻放出久違的笑容，反覆伸手輕撫著他，人狗最後一次的見面，充滿著溫暖和感動氣氛。

伯伯在這次會面後一個月離世，能夠好好地道別，向愛犬表達深厚的愛，圓了伯伯最後的心願。

相片來源：醫院管理局

伯伯離世前一個月，獲准與愛犬Rio見最後一面。

狗狗Rio認出了病塌中的主人，依偎在他身上。

狗狗Rio進入狗籠，帶到病房與主人見面。

