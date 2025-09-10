Banksy英法院外新作被清除 盤點過去著名作品
痘痘肌必收「毛孔救星」TOP 3！Kiehl’s金水傳奇配方再進化、benefit推出粉刺吸塵器！
毛孔粗大、粉刺痘痘爆不停，真的讓人心情大崩壞！想要養成「零瑕疵水煮蛋肌」，除了日常清潔，挑對保養品更是關鍵。這次小編精選三大毛孔救星：Kiehl’s傳奇金水全新升級、benefit顛覆想像推出「粉刺吸塵器」般的刮刮棒，還有Melvita植萃面膜帶來清爽淨膚力，痘痘肌女孩快筆記！
Kiehl’s：人氣金水超速進化1天就能養出無瑕肌
熱銷60年的Kiehl’s「金盞花神水」這次終於迎來全面進化！全新「金盞花精華修護化妝水」特別加入「胜肽酵母」成分，不只舒緩泛紅、穩定膚況，還能幫助控油收斂，質地清爽卻能有效修護，非常適合混合肌與油性肌改善肌膚顆粒問題，讓膚觸更平滑細緻，也難怪它會被稱作痘痘肌專屬神水，幫助養出穩定零瑕的完美肌底。
這次升級版同步搭配週年慶活動，除了推出500ml大容量版本，還有超可愛的「小金喜寶」聯名周邊，滿額更能獲得限量帆布袋或抱枕，除了保養功效再升級，收藏價值也超高，完全符合少女心與實用兼具的期待！週慶期間到櫃上參加體驗活動，還能免費拿到隨身噴瓶，控油、保濕隨時搞定，讓人忍不住想直接囤貨。
benefit：粉刺吸塵器刮刮棒一棒雙效清粉刺＋養護毛孔
毛孔專家benefit再度出招！新登場的「粉刺Bye Bye刮刮棒」有個可愛的小名叫做「粉刺吸塵器」，因為它結合了專業刮棒與毛孔淨化水凝霜，一棒就能完成清粉刺與毛孔養護！採用食品級不鏽鋼打造的粉刺刮棒，設計貼合臉部曲線，能溫和擠壓出深層粉刺油垢，使用時不怕拉扯刺激，清潔過程也更安全有效，完全拯救了手擠粉刺的高風險。
搭配毛孔淨化水凝霜的高嶺土、角質化因子和洋甘菊精萃，能同時帶走髒污又給予肌膚滋潤，避免清潔後的乾澀不適；加上燕麥保濕配方，能讓毛孔恢復細緻並穩定膚況。每週定期使用2~3次幫毛孔做深層護理，尤其是換季「外乾內油」時期超有感，養成光澤感水煮蛋肌一點也不難。
Melvita：植物泥膜一抹三效淨化毛孔的天然解答
來自南法的天然保養品牌Melvita帶來的「毛孔淨瑕平衡角質面膜」，可說是痘痘肌的秘密武器！它顛覆傳統礦物泥膜的乾繃感，改用植物纖維製成，質地綿密好推勻，敷再久也不緊繃；而且這款面膜不只是單純清潔，裡頭使用的明星成分「柳蘭活性精華」，有「植物界鳳凰」之稱，能調節油脂分泌並改善膚質瑕疵，能做到淨化、去角質、修護三效合一，幫助減少黑頭與痘痘瑕疵，讓毛孔恢復乾淨透亮。
看更多 CTWANT 文章
南西商圈美妝新地標！SAWAA首櫃在新光三館、rom&nd快閃店粉嫩登場、Relove外泌體保養系列同步亮相
30歲後不只要保養更要懂「奢養」！LA PRAIRIE有「肌膚鍊金術」、肌膚之鑰傳奇乳霜連妮可基嫚都愛用！
其他人也在看
這3星座靠「人格魅力」狂圈粉！不用頂尖顏值就擁有高人氣
顏值不一定是吸引人的唯一條件，有些星座憑著人格魅力就能讓人心甘情願靠近。以下三個星座，即使外表不是「第一眼驚豔型」，卻依舊圈粉無數。姊妹淘 ・ 1 天前
子宮不快樂，身體發警訊！中醫揭「6大生活養護法」，全方位守護女性健康
子宮是女性的根本，氣血是否充足、是否溫暖暢通，會影響到經期、孕育功能，甚至整體新陳代謝與情緒。想真正「養好子宮」，單靠藥補還不夠，生活調理同樣關鍵。姊妹淘 ・ 1 天前
MBTI「提倡者」INFJ是體貼細心、無私奉獻的小太陽？！解析稀有人格的隱藏性格與優缺點
INFJ「提倡者」MBTI 16型人格分析｜在複雜的人類世界中，存在著一群洞察力強大、無私奉獻的個體，他們就是INFJ「提倡者」。他們擁有著隱藏性格、優缺點是什麼？Yahoo Style HK ・ 1 天前
護髮油推薦｜5款熱銷護髮油養出「高級感秀髮」，別讓乾枯毛躁頭髮拉低氣質
秋冬季節，頭髮更容易缺水毛躁，不想看起來沒精神沒氣質？馬上為大家精選5款人氣護髮油，幫你輕鬆養出柔順亮澤的「高級感秀髮」，提升整體氣質！Yahoo Style HK ・ 1 天前
旅遊化妝包必收！碧唇潤唇膏、uno抗UV醒膚凍、Bifesta卸妝棉 一次帶齊超安心！
碧唇「水感修護潤唇膏」：對抗乾燥脫皮的隨身小法寶出國搭機動輒2、3個小時起跳，妳會發現冷氣和乾燥環境最容易讓雙唇乾裂！這時就需要碧唇Blistex今年新推出的「水感修護潤唇膏」，它以R.N.P三重呵護機制，結合舒緩、滋養、防護三效合一，讓雙唇在飛行途中也能維持水潤之外...styletc ・ 19 小時前
滙控(00005.HK)發行15億美元票據
滙控(00005.HK)公布，發行2036年到期15億美元5.741厘固定利率/浮動利率次級無擔保票據，有關票據將申請在紐約證交所上市。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
分手後最容易快速投入新戀情的星座TOP4：天秤把戀愛當必需品、「這星座」失戀不到一天就復活
有人分手後需要很久才能走出來，但也有星座屬於「失戀秒回血」型，他們不是不痛，而是用新戀情填補空白，讓自己看起來依舊活力滿滿。一起來看看，哪些星座最容易「舊愛剛放手，新歡馬上有」吧！bella儂儂 ・ 1 天前
《單身即地獄4》最意想不到CP成真？ 鄭裕陳爆戀上張泰晤
韓國節目《單身即地獄》自播出以來就有着高人氣，日前播出第四季中，嘉賓鄭裕陳與張泰晤雖然在節目中沒有交集的愛情線，但日前卻爆出他們在節目結束後相戀，成為第四季中第一對能於現實中發展的戀人。《單身即地獄4》中張泰晤一心追求最具人氣的女嘉賓李時安，更讓他立下了專一男的形象，不但成為好男人代表，節目結束後，他的IG 追蹤人數甚至升至近百萬；而鄭裕陳雖然和幾位男嘉賓未能發展成情侶，但也因為開朗形象成功圈粉。其實早於節目播出不久，已經有網友發現兩人的手機殼上有同款貼紙，加上又相約出席《單身即地獄3》嘉賓崔慧善的 YouTube 節目，可見他們的關係不錯。兩人早前又一起參加首爾東大門設計廣場（DDP）舉行的《2026 S/S首爾時裝週》時裝騷和活動，讓戀情傳得更為熱烈。而在裕陳的每一個IG貼文上，都能看到泰晤是最早留言的，雖然有時只是一張簡單搞怪的照片，但也不禁令人聯想，關係也太曖昧了吧！對於突然傳出戀愛傳聞，鄭裕陳透過所屬公司MOOD發聲明表示：「針對9月8日部分媒體所報導的鄭裕陳戀愛傳聞，特此澄清並非事實。鄭裕陳與張泰晤先生只是透過Netflix節目《單身即地獄4》結識的親近關係，僅止於此。」ELLE.com.hk ・ 1 天前
直擊Sasa快閃特賣場！名牌面霜及香水低至1折 面膜$10/3塊、JO MALONE香水5折、Dior唇膏$250/支
莎莎舉行快閃開倉特賣場！由即日起至9月30日於莎莎中環門市進行，全場多款國際品牌低至1折，包括Clarins、Lancome、L’Occitane及雪花秀等，同場亦有Gucci、Byredo及Jo Malone等各款名牌香水，另外多款韓國面膜只售$10/3片！YAHOO著數 ・ 1 天前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃
行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。infocast ・ 2 小時前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」
近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～Yahoo Style HK ・ 1 天前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 13 小時前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 1 天前
那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷
內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 1 天前