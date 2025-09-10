痘痘肌必收「毛孔救星」TOP 3！Kiehl’s金水傳奇配方再進化、benefit推出粉刺吸塵器！

（圖／品牌提供）

毛孔粗大、粉刺痘痘爆不停，真的讓人心情大崩壞！想要養成「零瑕疵水煮蛋肌」，除了日常清潔，挑對保養品更是關鍵。這次小編精選三大毛孔救星：Kiehl’s傳奇金水全新升級、benefit顛覆想像推出「粉刺吸塵器」般的刮刮棒，還有Melvita植萃面膜帶來清爽淨膚力，痘痘肌女孩快筆記！

Kiehl’s：人氣金水超速進化1天就能養出無瑕肌

熱銷60年的Kiehl’s「金盞花神水」這次終於迎來全面進化！全新「金盞花精華修護化妝水」特別加入「胜肽酵母」成分，不只舒緩泛紅、穩定膚況，還能幫助控油收斂，質地清爽卻能有效修護，非常適合混合肌與油性肌改善肌膚顆粒問題，讓膚觸更平滑細緻，也難怪它會被稱作痘痘肌專屬神水，幫助養出穩定零瑕的完美肌底。

廣告 廣告

革新配方控油舒緩同時不造成臉部乾燥，減少肌膚刺痛與灼熱感、不含酒精、不添加Parabens防腐劑，溫和安心，效果加倍。（圖／品牌提供、取自kiehlsjp IG）

這次升級版同步搭配週年慶活動，除了推出500ml大容量版本，還有超可愛的「小金喜寶」聯名周邊，滿額更能獲得限量帆布袋或抱枕，除了保養功效再升級，收藏價值也超高，完全符合少女心與實用兼具的期待！週慶期間到櫃上參加體驗活動，還能免費拿到隨身噴瓶，控油、保濕隨時搞定，讓人忍不住想直接囤貨。

500ml全新升級版的金盞花精華修護化妝水，將在Kiehl’s週慶預購會獨家首賣，還有百貨獨家優惠現金價直降81折喔。（圖／品牌提供）

benefit：粉刺吸塵器刮刮棒一棒雙效清粉刺＋養護毛孔

毛孔專家benefit再度出招！新登場的「粉刺Bye Bye刮刮棒」有個可愛的小名叫做「粉刺吸塵器」，因為它結合了專業刮棒與毛孔淨化水凝霜，一棒就能完成清粉刺與毛孔養護！採用食品級不鏽鋼打造的粉刺刮棒，設計貼合臉部曲線，能溫和擠壓出深層粉刺油垢，使用時不怕拉扯刺激，清潔過程也更安全有效，完全拯救了手擠粉刺的高風險。

benefit粉刺Bye Bye刮刮棒30ml／1,440元（圖／品牌提供）

搭配毛孔淨化水凝霜的高嶺土、角質化因子和洋甘菊精萃，能同時帶走髒污又給予肌膚滋潤，避免清潔後的乾澀不適；加上燕麥保濕配方，能讓毛孔恢復細緻並穩定膚況。每週定期使用2~3次幫毛孔做深層護理，尤其是換季「外乾內油」時期超有感，養成光澤感水煮蛋肌一點也不難。

為讓更多人體驗新品，櫃上9月也將限時舉辦升級版服務—「水飛梭級極淨水嫩保養」，首次度導入課程限定、全球搶先新品「粉刺Bye Bye刮刮棒」，溫和帶走毛孔粉刺髒汙，讓肌膚恢復全面淨透。（圖／品牌提供）

Melvita：植物泥膜一抹三效淨化毛孔的天然解答

來自南法的天然保養品牌Melvita帶來的「毛孔淨瑕平衡角質面膜」，可說是痘痘肌的秘密武器！它顛覆傳統礦物泥膜的乾繃感，改用植物纖維製成，質地綿密好推勻，敷再久也不緊繃；而且這款面膜不只是單純清潔，裡頭使用的明星成分「柳蘭活性精華」，有「植物界鳳凰」之稱，能調節油脂分泌並改善膚質瑕疵，能做到淨化、去角質、修護三效合一，幫助減少黑頭與痘痘瑕疵，讓毛孔恢復乾淨透亮。

Melvita毛孔淨瑕平衡角質面膜75ml／1,280元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

南西商圈美妝新地標！SAWAA首櫃在新光三館、rom&nd快閃店粉嫩登場、Relove外泌體保養系列同步亮相

30歲後不只要保養更要懂「奢養」！LA PRAIRIE有「肌膚鍊金術」、肌膚之鑰傳奇乳霜連妮可基嫚都愛用！