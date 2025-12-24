專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
痛到攞命｜止痛藥失效、嗎啡打到抗藥？「過來人」創辦基金，盼助病患減輕痛楚：我深切體會過，疼痛能足以將人逼瘋的滋味
痛到攞命｜對於危疾患者而言，最摧毀意志的往往未必是疾病本身，而是那種排山倒海、無日無之的劇烈痛楚。在香港，癌症發病率持續上升，不少患者即使接受了最先進的治療，仍要面對「痛到想死」的煎熬。近日，香港痛楚管理（危疾）關懷基金正式啟動「重拾希望」：危疾痛楚全額資助計劃，由曾親歷病痛折磨的創辦人陳寧諄博士發起，聯同醫學界專家，為受痛楚困擾的基層患者提供一線曙光。
撰文：Medical Inspire｜圖片來源：香港痛楚管理（危疾）關懷基金
痛到攞命｜止痛藥失效、嗎啡打到抗藥？「過來人」創辦基金，盼助病患減輕痛楚：我深切體會過，疼痛能足以將人逼瘋的滋味
曾受子宮腺肌症折磨 創辦人陳寧諄博士：「疼痛足以將人逼瘋」
這項計劃的誕生，源於一份感同身受的痛苦。基金創辦人兼主席陳寧諄博士在發佈會上首度公開自己的抗痛經歷。她透露自己曾深受子宮腺肌症折磨，那種痛楚非言語能形容，即使不斷增加止痛藥劑量，甚至動用到嗎啡類針藥，身體依然逐漸產生抗藥性，最終所有藥物都失去效用。
陳博士回憶道：
「我深切體會過疼痛能足以將人逼瘋的滋味。」
正因為這份「切膚之痛」，她在住院期間便下定決心，要盡己所能為其他患者減輕痛楚，打破因經濟困難而無法獲得適切治療的枷鎖。
癌症數字連年攀升，許漪雯教授：獲得疼痛管理是「基本人權」
痛症管理在現代醫療中不應是被忽略的副產品。香港大學臨床醫學學院癌症醫學中心臨床教授許漪雯教授（Rina）指出，自1994年至2023年間，本港癌症發病數字持續上升，當中以肺癌、乳癌、大腸癌位列首三位。單在香港，每年約有38,000人確診癌症，而其中約50%至80%的患者會經歷不同程度的痛楚。
許教授強調，雖然放射治療、化學治療及標靶治療等手段能有效控制腫瘤，但疼痛管理同樣關鍵，甚至應被視為患者的「基本人權」。她指出，良好的痛症控制能改善患者的營養吸收與睡眠質素，讓身體有更多能量去應付後續的挑戰，甚至有助於提高生存率。
「精準止痛」黑科技：全植入式鎮痛泵能降低藥物副作用
傳統口服止痛藥往往會帶來便秘、嘔吐或神志不清等副作用，且藥效未必能精準到達痛點。就此香港大學教學醫院麻醉科痛症組陳志榮醫生（Timmy）亦介紹最新的「鞘內藥物灌注系統」（俗稱全植入式鎮痛泵）。
這項技術如同在體內安裝了一個「自動導航」的止痛泵，透過手術將微小劑量的嗎啡直接輸入靶向位置。陳醫生形容這就像「導向飛彈」一樣精準，由於藥物直接作用於脊髓神經，所需的嗎啡劑量極低，能大幅降低全身性副作用，並達到更持久、高效的鎮痛效果。香港大學李嘉誠醫學院黃守正教授更引用研究指，病患在接受植入後，平均能在4至5星期內降低4.34分的痛楚（以10分為滿分計算），成效顯著。
「痛到要用枕頭掩住」，病友馮先生：手術後重獲新生
皮瘤癌病患馮先生的親身分享，最能反映痛楚對尊嚴的踐踏。他曾形容自己痛到「吃不到、睡不到」，甚至要「用枕頭掩住痛處」來發洩情緒，當時傳統止痛藥對他已完全失效。
幸而，在陳志榮醫生為其進行全植入式鎮痛泵手術後，馮先生的生命出現了轉機。他表示手術後疼痛感消失：「初時每月入藥，到現在每三至四個月才入一次藥。」 這種治療不僅止住了痛，更讓他能重新與家人享受天倫之樂，找回做人的尊嚴。
「重拾希望」全額資助計劃：助基層患者打破經濟枷鎖
為了讓更多人受惠，香港痛楚管理（危疾）關懷基金透過是次計劃，向香港大學李嘉誠醫學院捐贈全植入式鎮痛泵及脊髓神經刺激器，為經濟困難的患者提供全額資助，並於教學醫院進行手術。
資助對象與願景：
對象： 癌症痛楚、脊髓神經痛及坐骨神經痛病患者。
目標： 讓患者在數天內減輕劇痛，降低對鴉片類藥物的依賴。
願景： 達至「病者有願，痛者有援」，首階段目標幫助100名患者重拾生活質素。
陳寧諄博士在啟動禮感言：
「我們應該打破經濟困難的枷鎖，讓痛苦得以停止。」
醫療技術的進步不應只是富有人的專利，這項計劃正正填補了社會的缺口，讓基層患者不再在黑暗中孤軍作戰。
💡什麼是「鞘內藥物灌注系統」？
這是一種微創植入式醫療設備，醫生會將藥物泵植入腹部皮下，並透過一條細小的導管連接至脊髓腔（鞘內空間）。由於藥物直接送達神經中樞，其止痛效能比口服嗎啡高出許多倍，同時因藥物不經全身血液循環，能極大程度減少傳統止痛藥引起的副作用。
