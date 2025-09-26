專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
痛楚警號響起！你嘅關節仲可以撐幾耐？及早修復、及時止痛 2步重拾活力人生！
行兩步膝頭就「咔咔」響？彎腰綁鞋帶相當費力？落街買餸行到腳震？以為「年紀大必然機器壞」？其實可能是行動力暴跌的危險訊號！調查顯示，近9成香港人曾經歷關節不適（如關節痛等）¹。有研究指關節問題有機會導致行動能力逐漸下降，日常活動受限的風險可增加高達6倍²，長遠更可能成為導致殘疾的主要原因之一³ ⁴。當痛楚變成習慣，失去的不只是身體的靈活度，更是享受生活的自由！
拆解「「行動力鐵三角」 一環崩塌即危機？
行動力（Mobility）不只是「能走能跑」，而是關節、肌肉和骨骼這三大核心協同運作的綜合能力！當其中任何一環受損或退化，行動力便會逐漸受限：
1）關節像「齒輪」：負責靈活轉動，一旦關節組織退化磨損，引起疼痛不適，連簡單蹲站都變得困難！
2） 肌肉像「緩衝」：幫助分擔關節壓力，若長期因疼痛而減少活動，肌肉會加速流失，陷入「越痛越不敢動，越不動越退化」的惡性循環。
3） 骨骼像「支架」：維持結構穩定，不過隨年齡增長，骨質流失加速，若鈣質攝取不足，骨骼會變得脆弱，增加跌倒骨頭受損的風險，進一步威脅行動自由。
想行得輕鬆、郁得自在？關鍵是及早修復、及時止痛！不要讓痛楚成為你享受生活的阻礙，才能輕鬆應對日常挑戰！
及早修復：鞏固行動力基礎
與其忍受長年疼痛，不如及早修復健康，加強關節與骨骼健康，為行動力打下穩固基礎，讓身體重拾輕鬆自在的狀態！
1）「佳存鈣片」守護骨骼健康
30歲後骨量開始明顯流失，50歲後流失速度加快！令人擔憂的是，超過97%香港成年人每日鈣攝取量未達世衛標準⁵，攝鈣不足會使骨骼變得脆弱，增加骨質疏鬆的風險，嚴重者更會永久影響日常行動力！因此，補鈣要從年輕開始，抵抗未來急劇的骨質流失。全球第一鈣補充品牌「佳存」，提供高濃度鈣配合維他命D，補鈣同時有助吸收，每日2粒即達世衛每日攝鈣標準！
「佳存」成人鈣片 ：提供高濃度鈣質，有助維持理想骨質，並含有維他命D500IU，維持肌肉強度
佳存成人50＋鈣片：提供維他命D1000IU，對肌肉強度有益處，有助減低跌倒風險，配合鎂鋅銅錳鎖實骨質，有助延緩流失。成人在餐後服用1粒，每日2次；並建議於不同時間的餐後服用。
2）「佳存UC-II」從痛點修復受損關節
關節痛可能源於軟骨磨損，市面上許多關節保健品僅能潤滑關節和鎮痛，治標不治本！「革命性佳存UC-II關節配方」，使用「專利UC-II (含非變性二型膠原蛋白)」，有別於一般膠原蛋白，能直接刺激釋放生長因子，精準抵達受損關節，從痛點修復關節軟骨。臨床實証，比葡萄糖胺及軟骨素有效2倍*！同時含有維他命C及礦物質，促進關節軟骨健康。每日一粒，關節靈活重現！臨床實證：
促進關節軟骨再生，增厚達17%#
每日1粒，30天*關節減痛，回復柔韌靈活
紓緩關節不適，比葡萄糖胺及軟骨素強2倍*
9成用家見證：90天全面提升行動力⁺（跑步、步行、上下樓梯、蹲下、彎腰）
及時止痛：打破疼痛惡性循環
許多人誤以為痛楚「忍一忍就好」，但長期忍痛不僅無助於問題解決，反而會加速行動力的衰退。及時緩解疼痛，能有效避免因痛楚減少活動，進一步惡化行動能力！
1）「服他靈消炎止痛軟膏」深入滲透有效消炎止痛
關節紅腫熱痛？肌肉酸痛難忍？急性疼痛發作時，連基本動作都變成折磨！持續的紅腫熱痛不只限制日常活動，還會影響睡眠和情緒。「服他靈消炎止痛軟膏」為藥劑師專售藥物，於註冊藥房有售。成分為關節痛醫學界首選療法^，深入滲透，直達關節痛楚患處，2倍速效止痛~！
採用Emulgel配方，成分為關節痛醫學界首選療法^
無味設計﹐日常使用不尷尬
適用於舒緩肌肉關節疼痛，特別適用於各種炎症引起的不適
2）「必理痛關節痛配方」持續止痛長效8小時⁶
深層疼痛需要快速又持久的緩解，No.1止痛藥品牌**必理痛深受信懶，其「必理痛關節痛配方」專為關節痛人士而設，有助紓緩關節痛、腰背痛、肩痛及肌肉痛，其雙層藥片效果更長達8小時⁶：
第一層會立即溶解，迅速紓緩痛楚；
第二層慢慢釋放止痛成分，持續帶來舒緩效果。
必理痛含有撲熱息痛，安全性高且有效，甚少出現副作用。按指示使用，每次都能發揮相同藥效，對身體不會產生抗藥性，同時24小時自然排出體外⁺⁺，有效趕走痛症又安心！
想紓緩和減少疼痛突襲，可以選擇合適的修復和止痛產品，令日常生活不再受關節痛困擾，重拾活力，盡情享受健康無痛的生活！
根據香港民意研究所的《關節健康認知及現況調查》（於2025年7月11日擷取），在2,518名受訪者中，有86%在回答「你現時或曾經有關節問題嗎？」時表示「現時有」或「現時沒有，但曾經有」。
McDonough CM and Jette AM. Clin Geriatr Med. 2010; 26(3):387-399.
World Health Organization. (2022). (Retrieved on July 11, 2025) Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/osteoarthritis
Wojcieszek A, et al. Int J Enqviron Res Public Health. 2022; 19(24):16815.
食物環境衞生署食物安全中心香港首個總膳食研究第九號報告
Br J Clin Pharmacol. 2002;53:629-636.
*Int J Med Sci. 2009 Oct 9;6(6):312-21
#PAIN, JOINTS, SPINE. 2021; 11(3):5-12.
+According to a survey conducted by IQVIA Solutions Asia Pte. Ltd. in Taiwan from April to May 2023, 90.3% of the 400 subjects who took Caltrate UC-II responded to “After taking Caltrate UC-II for 90 days, I enhanced my 5 Major key mobility – 1 Climbing stairs 2 – Walking 3-Squatting 4- Bending 5-Running Flexible and sensible” Give a rating of somewhat agree or completely agree
^根據醫學界國際指引; 首選療法為PARACETAMOL 及/或TOPICAL NSAIDS
**根據尼爾森公司 1995年2月-2020年1月 (© 2020 The Nielsen Company 版權所有); IQVIA 2020年2月-2024年1月 (© 2024 IQVIA 版權所有); 銷售額及銷量數據根據NielsenIQ 2022年2月至2025年1月全港止痛藥藥片/膠囊零售調查報告 (© 2025 NielsenIQ 版權所有)
⁺⁺須按專業醫護人員或產品標籤指示服用
~BMC Musculoskeletal Disorders. 2013; 14:250.
