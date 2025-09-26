痛楚警號響起！你嘅關節仲可以撐幾耐？及早修復、及時止痛 2步重拾活力人生！

行兩步膝頭就「咔咔」響？彎腰綁鞋帶相當費力？落街買餸行到腳震？以為「年紀大必然機器壞」？其實可能是行動力暴跌的危險訊號！調查顯示，近9成香港人曾經歷關節不適（如關節痛等）¹。有研究指關節問題有機會導致行動能力逐漸下降，日常活動受限的風險可增加高達6倍²，長遠更可能成為導致殘疾的主要原因之一³ ⁴。當痛楚變成習慣，失去的不只是身體的靈活度，更是享受生活的自由！

拆解「「行動力鐵三角」 一環崩塌即危機？

行動力（Mobility）不只是「能走能跑」，而是關節、肌肉和骨骼這三大核心協同運作的綜合能力！當其中任何一環受損或退化，行動力便會逐漸受限：

1）關節像「齒輪」：負責靈活轉動，一旦關節組織退化磨損，引起疼痛不適，連簡單蹲站都變得困難！

2） 肌肉像「緩衝」：幫助分擔關節壓力，若長期因疼痛而減少活動，肌肉會加速流失，陷入「越痛越不敢動，越不動越退化」的惡性循環。

3） 骨骼像「支架」：維持結構穩定，不過隨年齡增長，骨質流失加速，若鈣質攝取不足，骨骼會變得脆弱，增加跌倒骨頭受損的風險，進一步威脅行動自由。

想行得輕鬆、郁得自在？關鍵是及早修復、及時止痛！不要讓痛楚成為你享受生活的阻礙，才能輕鬆應對日常挑戰！

及早修復：鞏固行動力基礎

與其忍受長年疼痛，不如及早修復健康，加強關節與骨骼健康，為行動力打下穩固基礎，讓身體重拾輕鬆自在的狀態！

1）「佳存鈣片」守護骨骼健康

30歲後骨量開始明顯流失，50歲後流失速度加快！令人擔憂的是，超過97%香港成年人每日鈣攝取量未達世衛標準⁵，攝鈣不足會使骨骼變得脆弱，增加骨質疏鬆的風險，嚴重者更會永久影響日常行動力！因此，補鈣要從年輕開始，抵抗未來急劇的骨質流失。全球第一鈣補充品牌「佳存」，提供高濃度鈣配合維他命D，補鈣同時有助吸收，每日2粒即達世衛每日攝鈣標準！

「佳存」成人鈣片 ：提供高濃度鈣質，有助維持理想骨質，並含有維他命D500IU，維持肌肉強度

佳存成人50＋鈣片：提供維他命D1000IU，對肌肉強度有益處，有助減低跌倒風險，配合鎂鋅銅錳鎖實骨質，有助延緩流失。成人在餐後服用1粒，每日2次；並建議於不同時間的餐後服用。

2）「佳存UC-II」從痛點修復受損關節

關節痛可能源於軟骨磨損，市面上許多關節保健品僅能潤滑關節和鎮痛，治標不治本！「革命性佳存UC-II關節配方」，使用「專利UC-II (含非變性二型膠原蛋白)」，有別於一般膠原蛋白，能直接刺激釋放生長因子，精準抵達受損關節，從痛點修復關節軟骨。臨床實証，比葡萄糖胺及軟骨素有效2倍*！同時含有維他命C及礦物質，促進關節軟骨健康。每日一粒，關節靈活重現！臨床實證：

促進關節軟骨再生，增厚達17% #

每日1粒，30天*關節減痛，回復柔韌靈活

紓緩關節不適，比葡萄糖胺及軟骨素強2倍*

9成用家見證：90天全面提升行動力⁺（跑步、步行、上下樓梯、蹲下、彎腰）

及時止痛：打破疼痛惡性循環

許多人誤以為痛楚「忍一忍就好」，但長期忍痛不僅無助於問題解決，反而會加速行動力的衰退。及時緩解疼痛，能有效避免因痛楚減少活動，進一步惡化行動能力！

1）「服他靈消炎止痛軟膏」深入滲透有效消炎止痛

關節紅腫熱痛？肌肉酸痛難忍？急性疼痛發作時，連基本動作都變成折磨！持續的紅腫熱痛不只限制日常活動，還會影響睡眠和情緒。「服他靈消炎止痛軟膏」為藥劑師專售藥物，於註冊藥房有售。成分為關節痛醫學界首選療法^，深入滲透，直達關節痛楚患處，2倍速效止痛~！

採用Emulgel配方，成分為關節痛醫學界首選療法^

無味設計﹐日常使用不尷尬

適用於舒緩肌肉關節疼痛，特別適用於各種炎症引起的不適

2）「必理痛關節痛配方」持續止痛長效8小時⁶

深層疼痛需要快速又持久的緩解，No.1止痛藥品牌**必理痛深受信懶，其「必理痛關節痛配方」專為關節痛人士而設，有助紓緩關節痛、腰背痛、肩痛及肌肉痛，其雙層藥片效果更長達8小時⁶：

第一層會立即溶解，迅速紓緩痛楚；

第二層慢慢釋放止痛成分，持續帶來舒緩效果。

必理痛含有撲熱息痛，安全性高且有效，甚少出現副作用。按指示使用，每次都能發揮相同藥效，對身體不會產生抗藥性，同時24小時自然排出體外⁺⁺，有效趕走痛症又安心！

想紓緩和減少疼痛突襲，可以選擇合適的修復和止痛產品，令日常生活不再受關節痛困擾，重拾活力，盡情享受健康無痛的生活！

