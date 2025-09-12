瘋狂母親赤腳跑100米樂高積木破世界紀錄，挑戰其實有原因。(YouTube)

樂高積木(LEGO)為防止在家中無意中踩到積木造成的傷害，特意推出軟墊拖鞋，紐西蘭卻有一名超狂媽媽，不僅無懼踩到樂高積木，還挑戰赤腳跑畢由樂高積木鋪成的100米長賽道，打破健力士世界紀錄之餘，還讓她一夕爆紅。

綜合報道，育有2名孩子的母親Gabrielle Wall，今年1月中旬身穿運動服、雙腳赤裸，在健力士世界紀錄工作人員的見證下，以標準的跑步姿勢，一路高速飛奔於100米長賽道上。值得注意的是，Gabrielle腳下的賽道撲滿了凹凸不平、大小不同的樂高積木，她跑過的積木都被濺起，但她非但沒有痛到倒下、跳開或減速，而是用盡全力直直往終點狂奔。

挑戰是她「人生清單」中的其一目標

報道指，Gabrielle之所以進行這項挑戰健力士世界紀錄，是因為自己在2022年經歷健康危機後，在「人生清單」(bucket list)中列出的其中一個目標。健力士世界紀錄表示，她對於自己能突破極限感到驕傲，並形容這是一次「難忘的體驗」。雖然Gabrielle早在1月完成這項壯舉，但健力士世界紀錄其後才陸續於Facebook(FB)、Instagram(IG)、YouTube等社群發布她的挑戰影片，合計吸引逾1,300多萬人次瀏覽。網民對此留言驚呼：「跑天堂路的勇者」、「光看影片我腳就痛了」、「她根本是世界上最瘋狂的人」、「在半夜上廁所時，閃避孩子到處亂丟的樂高積木，就是最好的練習」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/瘋狂母親赤腳跑100米樂高積木破世界紀錄-挑戰其實有原因-有片-/598544?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral