瘦身成功炸出馬甲線！邊荷律被乖姐下進食令

▲邊荷律（如圖）在9月宣布減肥後，近日瘦身成功炸出馬甲線，不料卻被經紀人乖姐下進食令，要求她吃東西，還崩潰喊：「不然粉絲以為我虐待妳們」。（圖／邊荷律IG@yuling34）

[NOWnews今日新聞] 中信兄弟Passion Sisters韓籍啦啦隊成員邊荷律在9月自爆因台灣美食太好吃，制服都變緊，因此宣布要開始控制飲食減肥，沒想到才過1個月後，就透露已瘦到自己理想體重，直接炸出纖細螞蟻腰與馬甲線，但這卻讓粉絲非常擔心她瘦過頭。不料就連經紀人乖姐也看不下去，在19日於Instagram直接對邊荷律等人下「進食令」，要求她們認真吃東西，還崩潰喊：「不然粉絲以為我虐待妳們」。

廣告 廣告

邊荷律在宣布減肥後，1個月就火速瘦出螞蟻腰，雖然成功甩肉，但這也讓粉絲非常擔心她的狀態，就連經紀人乖姐也在19日於IG限時動態喊話邊荷律及衣宸多吃東西，「今早對著荷律和衣宸說妳們給我認真吃東西，不然粉絲以為我虐待妳們，快吃…人生好難啊」，似乎對女孩們瘦瘦的身材感到非常擔憂。

▲邊荷律（如左圖）瘦身成功後，被乖姐（如右圖）要求多吃東西。（圖／邊荷律IG@yuling34、乖姐IG@alyssalu1027）

邊荷律火速瘦身 開心喊：大家都說我變漂亮了

邊荷律9月在社群寫下，「台灣的美食實在太好吃，制服變緊了，所以我決定要認真開始飲食控制」，並表示非常感謝粉絲之前都會送她各種食物和零食，但為了身材，請大家以後不要再送零食給她。由於邊荷律是因為肉肉的身材受到喜愛，不少人擔心她瘦過頭，邊荷律也喊話：「胖胖Team（粉絲名）不要擔心，我還是會繼續分享令人驚豔的美食，但也請大家在我飲控的路上一起協助我，拜託大家了！」

不料之後才過1個月，邊荷律就宣布成功達到理想體重，透露體重減少4公斤、體脂更少了6公斤，開心直呼：「以前穿不下的衣服現在又能穿了！」她表示雖然過程中必須忍住美食誘惑、持續運動，「但大家都說我變漂亮了，真的很值得！」

邊荷律告白粉絲：對胖胖Team和美食的愛永遠不變

有趣的是，有粉絲問她是不是不愛胖胖Team了，邊荷律也幽默回，「再怎麼瘦下來，我對胖胖Team和美食的愛也永遠不會改變！」26歲的邊荷律2024年與中職中信兄弟啦啦隊簽約，成為Passion Sisters的一員，今年4月她在比賽結束後，看到觀眾席很多人舉著她的應援毛巾，對她說辛苦了，忍不住落下感動的淚水。

資料來源：乖姐IG

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中信兄弟陷聽牌！邊荷律直播被嗆GoGo Rakuten 可愛反應笑翻粉絲

邊荷律體脂掉6kg！曬新舞蹈馬甲線炸裂 粉絲心疼又好笑：多吃點

邊荷律脫離胖胖Team！成功減重4公斤：穿不下的衣服現在又能穿了