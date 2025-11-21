44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
瘦身成功炸出馬甲線！邊荷律被乖姐下進食令
[NOWnews今日新聞] 中信兄弟Passion Sisters韓籍啦啦隊成員邊荷律在9月自爆因台灣美食太好吃，制服都變緊，因此宣布要開始控制飲食減肥，沒想到才過1個月後，就透露已瘦到自己理想體重，直接炸出纖細螞蟻腰與馬甲線，但這卻讓粉絲非常擔心她瘦過頭。不料就連經紀人乖姐也看不下去，在19日於Instagram直接對邊荷律等人下「進食令」，要求她們認真吃東西，還崩潰喊：「不然粉絲以為我虐待妳們」。
邊荷律在宣布減肥後，1個月就火速瘦出螞蟻腰，雖然成功甩肉，但這也讓粉絲非常擔心她的狀態，就連經紀人乖姐也在19日於IG限時動態喊話邊荷律及衣宸多吃東西，「今早對著荷律和衣宸說妳們給我認真吃東西，不然粉絲以為我虐待妳們，快吃…人生好難啊」，似乎對女孩們瘦瘦的身材感到非常擔憂。
邊荷律火速瘦身 開心喊：大家都說我變漂亮了
邊荷律9月在社群寫下，「台灣的美食實在太好吃，制服變緊了，所以我決定要認真開始飲食控制」，並表示非常感謝粉絲之前都會送她各種食物和零食，但為了身材，請大家以後不要再送零食給她。由於邊荷律是因為肉肉的身材受到喜愛，不少人擔心她瘦過頭，邊荷律也喊話：「胖胖Team（粉絲名）不要擔心，我還是會繼續分享令人驚豔的美食，但也請大家在我飲控的路上一起協助我，拜託大家了！」
不料之後才過1個月，邊荷律就宣布成功達到理想體重，透露體重減少4公斤、體脂更少了6公斤，開心直呼：「以前穿不下的衣服現在又能穿了！」她表示雖然過程中必須忍住美食誘惑、持續運動，「但大家都說我變漂亮了，真的很值得！」
邊荷律告白粉絲：對胖胖Team和美食的愛永遠不變
有趣的是，有粉絲問她是不是不愛胖胖Team了，邊荷律也幽默回，「再怎麼瘦下來，我對胖胖Team和美食的愛也永遠不會改變！」26歲的邊荷律2024年與中職中信兄弟啦啦隊簽約，成為Passion Sisters的一員，今年4月她在比賽結束後，看到觀眾席很多人舉著她的應援毛巾，對她說辛苦了，忍不住落下感動的淚水。
資料來源：乖姐IG
更多 NOWnews 今日新聞 報導
中信兄弟陷聽牌！邊荷律直播被嗆GoGo Rakuten 可愛反應笑翻粉絲
邊荷律體脂掉6kg！曬新舞蹈馬甲線炸裂 粉絲心疼又好笑：多吃點
邊荷律脫離胖胖Team！成功減重4公斤：穿不下的衣服現在又能穿了
其他人也在看
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 分鐘前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
陳煒奪50萬晒「勝利V」 陳展鵬痛失大獎反應曝光
【on.cc東網專訊】無綫台慶的壓軸大獎每年都是焦點所在，不過，今年的抽獎過程跟以往不同，結果更引起不少爭議。今年由陳豪、黃翠如、汪明荃、高海寧、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、姚子羚、張振朗及馬國明共10位藝人作為代表進行抽獎，其他藝人則在10人中選擇在一人身上落注，若東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
劉小慧罕談舊愛郭晉安「我對得起呢段感情」 曾被傳劈腿蘇志威致分手
鍾慧冰嘅youtube節目《冰姐的花樣人生》邀請90年代人稱「學生情人」嘅劉小慧接受訪問，除咗談及近年小慧學中醫、當年出道原因之外，小慧仲罕有提及同舊愛郭晉安嘅關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 23 小時前
星野源2025年遭NHK封殺！ 娶了新垣結衣還被紅白拋棄？
星野源，埼玉八百屋長大的小孩，1981年生，168cm的AB型宅男，從小被爸媽的爵士咖啡廳熏到，高中就自己組團SAKEROCK亂彈吉他加馬林巴。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
有片｜古天樂被李思捷模仿跳《今期流行》無奈一笑 談與宣萱再情侶檔合作搞笑落閘：夠啦吓話
日前李思捷於TVB台慶模仿古天樂大跳《今期流行》，古仔出席活動受訪時被問及看法，一臉無奈微笑，更開玩笑指：「得啦！夠啦！」，表示不介意被醜化，最重要能令觀眾開心，回應非常大方。至於被問及觀眾非常期待古仔能與宣萱再情侶檔演出，古仔亦搞笑回應！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
金宇彬申敏兒要結婚了！低調經營愛情長跑10年、陪伴抗癌的姐弟戀情修成正果結成「神仙夫妻」
韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了！大家不用再期待《Dispatch》元旦情侶了，因為人氣超高的「神仙情侶」金宇彬和申敏兒正式宣佈於 12 月結婚，10 年的愛情長跑終成眷屬！Yahoo Style HK ・ 1 天前
TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」
TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」最後五強出爐
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票已於11月17日中午12時正式展開，投票截至11月21日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
李孝利夫妻豪砸60億住進首爾平昌洞！新家曝光太夢幻 狗狗躺滿客廳像在高級度假村！
整間豪宅以大面落地窗、溫暖木質牆面和柔軟沙發堆滿生活感，最吸睛的還是他們領養的狗狗們，每一隻都悠哉攤在各個角落，像在享受五星級度假村！網友直接笑說「這才是狗狗的人生巔峰」「家比雜誌還美」。新家的氛圍完全走「不刻意」的質感路線，大量木頭、書籍與植栽把生活安...styletc ・ 1 天前
張振朗楊偲泳愛得低調 疑被網民捕獲見女方家長
現年38歲嘅無綫小生張振朗近年備受力捧，喺年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。愛情和事業兩得意嘅張振朗，2019年公開與楊偲泳（Renci）戀情，二人一直愛得低調，近日有網民見到張振朗喺餐廳食飯，疑似與楊偲泳見家長。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金宇彬申敏兒愛情長跑10年宣布拉埋天窗 女方陪伴渡過抗癌難關
憑《2013 高校風雲》及《繼承者們》等韓劇打響知名度的韓國型男金宇彬今日（20日）於粉絲俱樂部發布手寫信，宣布將與拍拖10年的女友申敏兒拉埋天窗，並預計於12月舉行婚禮，獲得大量粉絲支持及祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
見字如見人｜漫寫英國（三）肯特郡尋找尤德夫人 遇上香港名門管家轉做醫院大廚｜冼麗婷
肯特郡坎特伯雷大教堂內有一塊「香港總督尤德爵士紀念碑」，上面刻上他的中英文名字、職銜，和香港殖民地歷史徽號，放在有一千四百多年歷史的英國大教堂，紀實與解構，宗教與政治，這個時候，重看歷史與人物，心裏有更多問題，更多想像。Yahoo新聞 ・ 2 天前
潘瑋柏老婆婚前主動追求！曾被傳去上「名媛培訓班」 Amy姐爆：我介紹他們認識
男星潘瑋柏2020年和小13歲的空姐宣云結婚後，始終維持一貫的低調作風，夫妻倆鮮少公開合照，也很少談及家庭生活，長期引發外界好奇。近日，與他們相識多年的共同友人「Amy姐」罕見談起兩人的戀愛過程，意外曝光這段婚姻的起點其實由宣云主動展開追求，讓不少粉絲直呼完全想不到。姊妹淘 ・ 1 天前
《GTO》女星希良梨二度患癌被爆病危 日前曾崩潰發文：不是正常身體
曾出演日劇《GTO》爆紅，現年45歲的日本女星希良梨去年宣布第二度患癌，今年年初透露癌病轉移兼達第三期Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周杰倫昆凌甜曬澳洲追極光照片！結婚10年的天王級愛情關係，多次堅定示愛打倒外界雜音
周杰倫和昆凌，這段「天王級」的戀愛關係備受大眾關注。日前，昆凌在小紅書發布與周杰倫在澳洲成功追極光照片，二人手牽手看著極光，即使只得背影都已經浪漫極了。Yahoo Style HK ・ 1 天前