女生必按「5大瘦身穴位」！改善代謝、消水腫、緩解更年期，日女更靠穴道按摩一年狂瘦9公斤！

隨著年紀增長、代謝逐漸下降，許多人明明吃得跟以前一樣，體重卻悄悄往上爬。除了飲食調整、規律運動，其實還有一招被日本女性大推的輔助方法「瘦身穴位按摩」。日本專門為女性治療的針灸師花桃指出，只要掌握幾個與女性體質密切相關的穴位，不只能改善代謝、減少水腫，還能調節荷爾蒙、舒緩更年期症狀，她自己更靠穴道按摩一年瘦下 9 公斤！

1.「三陰交」：提升代謝、改善水腫與更年期不適

花桃表示，最具代表性的瘦身穴位就是「三陰交」，位於內踝上方四指處，被中醫稱為「女性萬能穴」。三陰交穴與女性荷爾蒙、血液循環密切相關，常用於改善月經不調、更年期症狀、畏寒、下半身水腫與代謝下降等問題。按壓時用拇指施以適度力量，略微痠痛即可，一次按數秒、反覆數次，有助促進下半身血液循環並提高代謝率。

2.「天樞穴」：促進腸胃蠕動、改善便秘

位於肚臍左右各約三指位置的「天樞穴」，是最直接刺激腸道的穴位，可改善腸蠕動不足、排便不順、腹脹等問題。花桃分享，許多患者在按壓天樞穴後會「立刻有便意」，效果十分明顯。她指出，腸道健康與代謝息息相關，只要腸胃順暢，不僅氣色變好，也能避免因宿便造成的小腹凸出。

3.「失眠穴」：提升睡眠品質，幫助防止暴食與體重上升

位於腳跟中央的「失眠穴」，長期被用於調節自律神經、改善睡眠。睡不好會讓壓力荷爾蒙上升，增加食慾並降低代謝，因此改善睡眠是瘦身的重要關鍵。花桃建議，可在睡前 30 分鐘以第二指節輕壓腳跟，幫助身體放鬆、入睡更快。睡眠變好後，不僅精神更穩定，暴飲暴食的衝動也會減少。

4.「大迎穴」：改善臉部浮腫、雙下巴，緊實下顎線

「大迎穴」位於下顎骨延線、能摸到動脈跳動的凹陷處，是改善臉部水腫與循環不良的關鍵穴位。花桃表示，按壓兩側的大迎穴能促進臉部血流、改善雙下巴與鬆弛問題，讓臉更緊緻小巧。對於因年齡、壓力造成的下垂與浮腫特別有效，是許多女性每天必按的美顏穴位之一。

5.「合谷穴」：舒緩壓力、抑制暴食

位於手背、拇指與食指間凹陷處的「合谷穴」，是能調節自律神經的萬用穴道，被認為對壓力、焦慮、頭痛、肩頸僵硬、眼疲勞甚至牙痛都有幫助。

花桃分享，她在疫情期間壓力大到爆吃、體重直升，後來她開始每天固定按摩穴位，不僅改善焦慮，還在一年內健康減下 9 公斤，最重要的是過程中完全沒有刻意節食，而幫助她最多的就是「合谷穴」！當情緒穩定許多，暴食衝動也減弱，體重自然不再上升。她也建議，在吃飯前按壓合谷穴，可降低食慾、防止過量進食。

每天多按一點點，身體不知不覺變輕盈

花桃強調，按摩穴位不需要做到「完全正確」才有效，也不用擔心按錯位置。比起一次做到完美，更重要的是持續按壓、養成習慣。一次按五下只是參考，日常生活中只要覺得緊繃、壓力大、腸胃不適，隨時都能刺激這些穴位。

對於代謝變慢、容易水腫的女性來說，穴位按摩是一種簡單又容易持續的瘦身輔助方式，也能讓身心一起回到更健康的狀態。

封面及內文圖片來源：shutterstock

