市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
女生必按「5大瘦身穴位」！改善代謝、消水腫、緩解更年期，日女更靠穴道按摩一年狂瘦9公斤！
隨著年紀增長、代謝逐漸下降，許多人明明吃得跟以前一樣，體重卻悄悄往上爬。除了飲食調整、規律運動，其實還有一招被日本女性大推的輔助方法「瘦身穴位按摩」。日本專門為女性治療的針灸師花桃指出，只要掌握幾個與女性體質密切相關的穴位，不只能改善代謝、減少水腫，還能調節荷爾蒙、舒緩更年期症狀，她自己更靠穴道按摩一年瘦下 9 公斤！
1.「三陰交」：提升代謝、改善水腫與更年期不適
花桃表示，最具代表性的瘦身穴位就是「三陰交」，位於內踝上方四指處，被中醫稱為「女性萬能穴」。三陰交穴與女性荷爾蒙、血液循環密切相關，常用於改善月經不調、更年期症狀、畏寒、下半身水腫與代謝下降等問題。按壓時用拇指施以適度力量，略微痠痛即可，一次按數秒、反覆數次，有助促進下半身血液循環並提高代謝率。
2.「天樞穴」：促進腸胃蠕動、改善便秘
位於肚臍左右各約三指位置的「天樞穴」，是最直接刺激腸道的穴位，可改善腸蠕動不足、排便不順、腹脹等問題。花桃分享，許多患者在按壓天樞穴後會「立刻有便意」，效果十分明顯。她指出，腸道健康與代謝息息相關，只要腸胃順暢，不僅氣色變好，也能避免因宿便造成的小腹凸出。
3.「失眠穴」：提升睡眠品質，幫助防止暴食與體重上升
位於腳跟中央的「失眠穴」，長期被用於調節自律神經、改善睡眠。睡不好會讓壓力荷爾蒙上升，增加食慾並降低代謝，因此改善睡眠是瘦身的重要關鍵。花桃建議，可在睡前 30 分鐘以第二指節輕壓腳跟，幫助身體放鬆、入睡更快。睡眠變好後，不僅精神更穩定，暴飲暴食的衝動也會減少。
4.「大迎穴」：改善臉部浮腫、雙下巴，緊實下顎線
「大迎穴」位於下顎骨延線、能摸到動脈跳動的凹陷處，是改善臉部水腫與循環不良的關鍵穴位。花桃表示，按壓兩側的大迎穴能促進臉部血流、改善雙下巴與鬆弛問題，讓臉更緊緻小巧。對於因年齡、壓力造成的下垂與浮腫特別有效，是許多女性每天必按的美顏穴位之一。
5.「合谷穴」：舒緩壓力、抑制暴食
位於手背、拇指與食指間凹陷處的「合谷穴」，是能調節自律神經的萬用穴道，被認為對壓力、焦慮、頭痛、肩頸僵硬、眼疲勞甚至牙痛都有幫助。
花桃分享，她在疫情期間壓力大到爆吃、體重直升，後來她開始每天固定按摩穴位，不僅改善焦慮，還在一年內健康減下 9 公斤，最重要的是過程中完全沒有刻意節食，而幫助她最多的就是「合谷穴」！當情緒穩定許多，暴食衝動也減弱，體重自然不再上升。她也建議，在吃飯前按壓合谷穴，可降低食慾、防止過量進食。
每天多按一點點，身體不知不覺變輕盈
花桃強調，按摩穴位不需要做到「完全正確」才有效，也不用擔心按錯位置。比起一次做到完美，更重要的是持續按壓、養成習慣。一次按五下只是參考，日常生活中只要覺得緊繃、壓力大、腸胃不適，隨時都能刺激這些穴位。
對於代謝變慢、容易水腫的女性來說，穴位按摩是一種簡單又容易持續的瘦身輔助方式，也能讓身心一起回到更健康的狀態。
封面及內文圖片來源：shutterstock
更多女人我最大報導
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
誰說減肥一定要少吃？速玲「吃得飽減肥法公開」選對1種油不怕脂肪囤積瘦得快
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
Levi’s x Air Jordan馬年特別版太有型！農曆新年前買新鞋，原色牛仔布AJ3大中華區限定登場
農曆新年大年初一在2026年2月17日就到了！很多品牌都推出馬年系列，其中兩大潮牌Levi’s以及Jordan的馬年聯名系列也太好看了吧！香港會有3款特別配色上架，包括Rigid牛仔藍拼、Black黑色牛仔拼以及大中華區馬年限定特別色上架，各位鞋迷鎖定在新年前買新鞋子！
Grok「除衫」爭議未停：實測指 AI 仍可生成男性暴露改圖，X 限制被指形同虛設？
The Verge 指 Grok 仍可透過相片改圖生成具有性暗示嘅影像，甚至可「除衫」男人。雖然 X 曾宣布已加技術限制與地區封鎖，但實測顯示仍可用創意提示詞繞過。Grok 深偽風波持續，監管壓力再升溫。
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。
Tesla 計劃將 Optimus 機器人生產移回美國 卻面臨中國供應鏈困難
Tesla 的 CEO Elon Musk 希望將其人形機器人 Optimus 的生產帶回美國。該汽車製造商最近宣布計劃將其位於 Fremont 的電動車工廠改建為生產人形機器人的設施，目標是每年生產 100 萬部 Optimus。然而，Tesla 在進行這一生產轉型時面臨著一個關鍵障礙，因為 Optimus 的大多數零部件均在中國製造。根據 Morgan Stanley 的報告，若要將 Opti...
Google新模型自動生成遊戲世界！AI版《薩爾達傳說》《瑪利歐》都難不倒！
昨（30）天 Google 宣布了新的實驗性 AI 專案「Project Genie」，透過新的 Genie3 AI 模型，任何人都只需要透過簡單的提示詞、靜態圖片就能直接升成具有互動性的虛擬世界，進行探索。結果這個專案橫空出世後就馬上有人透過 Genie3 與正在開發中的超級大作《GTA6》部分截圖身成了 AI 版《GTA6》，引起關注，而除此之外，科技圈外媒《The Verge》更實測發現不只《GTA6》，就連《薩爾達傳說》、《王國之心》、《超級瑪利歐》等大作也都難不倒 AI。
東坡肉食譜｜東坡肉做法
今次用高壓煲烹調東坡肉，無高壓煲無問題，只係時間要預長啲，實際時間要靠自己測試。高壓我用咗25分鐘，之後用餘溫焗住東坡肉，臨食再用DIY功能100度炆煮20分鐘，出來效果，豬皮入口即溶，口感唔錯。大家有冇follow 埋文迪IG，裏面有好多食譜?，睇啱邊碟餸就㩒入，就有機會睇到食譜，我覺得幾方便?。 https://instagram.com/mandykitchen1121
【Aeon】周三新鮮日（只限04/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
「立春」2月4日踏入馬年，是招財好日子！把握「這吉時」儲錢開運，讓錢流動招財一整年
2026 年的「立春」落在 2 月 4 日（農曆十二月十七日），這天不僅是二十四節氣之首，更象徵正式告別舊歲、踏入丙午馬年的開端。在玄學與民俗中，立春是一年氣場交替、生氣最旺的節點。若能在這天透過「錢財流動」來啟動能量，據說能為一整年的財運奠定穩固基礎。
早晨天氣節目(02月02日上午7時) - 學術主任李智鴻
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。
CORTIS Martin分享「最受用的5句人生哲學」，助你解決「猶豫不決」時刻：考慮要不要吃的時候，別吃！
人生經常都在做選擇，小到午餐吃什麼，大到是否該轉換職涯賽道。當你陷入糾結、不知所措時，不妨聽聽紅遍全球的韓國男團 CORTIS 成員 Martin 分享的這段話。這段名言出自首爾大學崔宗勳教授，簡單卻充滿力量，意外引起無數網友共鳴。
凱特王妃同款「麂皮手提包」被買光！英國小眾品牌，萬元價好入手，熱愛程度近包色
凱特王妃的包款選擇向來耐人尋味，比起高調炫耀奢華，她更偏好親民定價、支持英國本土或小眾設計師品牌，展現高度一致的個人風格與價值觀。近期她在公開行程中背的一款棕色麂皮包，因為線條簡約、質感高級，被不少網
閨密比男友更重要？女生每22天一次Girls’ Night能活得更快樂，最新研究揭女性最強療癒法
在繁忙的生活中，女生往往肩負多重角色，她們最容易忽略的往往是心靈的喘息。而最能讓她們暫時卸下包袱，重新整理情緒的最佳方法不是獨自追劇或是滑手機，而是來一場Girls’ Night！無論是窩在朋友家聊心事，還是喝著酒談八卦，這些看似平凡的姊妹聚會才是擁有最強治癒力的方法。
齋食譜｜咖哩齋、甜酸齋
大年初一煮了咖哩齋、甜酸齋給屋企人 咖哩齋好香濃，甜酸齋似外面的味道 估唔到做法咁簡單 平時都可以煮來吃 my youtube/ig/fb: https://www.facebook.com/ahsnakescafe https://www.instagram.com/ahsnakescafe/ https://www.youtube.com/@ahsnakescafe
氣質女神讓粉絲們瘋狂追捧！ 平手友梨奈實力派女歌手！
她的演藝路從青少年時期就充滿戲劇性，小時候愛打籃球，初中時受哥哥影響報名偶像團體徵選，唱了一首老歌通過面試，從2015年8月加入櫸坂46，迅速成為中心人物，連續多張單曲站C位，帶領團體紅遍大街小巷。
2026 新年計畫不再「爛尾」！10 個 Google Gemini 指令助你全方位達標
新年新願望！2026 年已經過了一個月，你的新年目標都有順利執行嗎？還是已經開始要向現實低頭，慢慢調整呢。Google 官方分享了如何利用 Gemini AI 提升效率，透過 10 個精確的指令，將遠大的目標拆解為可執行的行動方案，助你由年頭贏到年尾。
日本公眾假期2026｜遊日超前部署避開旅遊旺季！5、9月日本連假黃金週＋白銀週
計劃2026年遊日本的朋友要留意了！日本內閣府已正式公布明年的國定假日安排，當中最值得注意的莫過於黃金週將會延長，以及相隔多年再次出現的「白銀週」。日本全年共有十數個國定假日，每逢這些假期，熱門景點必定人山人海，熱門酒店和機票價格容易上漲，想試的餐廳也可能訂不到位。假日天數多少，連假到底放什麼假，這些細節掌握好，就能避開觀光人潮，選擇聰明出遊時機。提前查清日期，預訂住宿及交通，避開人潮高峰期，才能玩得輕鬆自在，有更好的旅遊體驗。
iHerb 5大熱門蛋白粉75折優惠！最平低至$167／逾兩萬好評之選／花生醬、鹽味焦糖味都有
大家想有健康的體魄，維持健美的身材，不只透過日常去健身室鍛鍊，還可以在飲食上加入蛋白粉（Whey protein）來增加肌肉量。Yahoo購物專員為大家推薦iHerb上4星好評以上的5大蛋白粉產品，包括iHerb自家研發品牌California Gold Nutrition、人氣熱門之選Optimum Nutrition、天然植物蛋白KOS等。iHerb現時有年貨狂歡購盛典，輸入指定優惠碼即可享75折優惠，部分產品折後的價格非常吸引，大家趁此機會大手囤貨吧！
讓洪真慶教你「人間清醒」愛情金句！比《單身即地獄》參加者更搶鏡的主持：在單戀中沉船，不妨找個水泡來調整自己的心態
洪真慶因擔任《單身即地獄》主持人而備受海外粉絲喜愛，人氣急升。但很多人不知道她的傳奇人生故事，她不僅是在綜藝節目中逗得觀眾捧腹大笑的主持人，更是打造出價值數十億泡菜王國的企業家，還是在國際時尚舞台上游刃有餘的模特兒。她的經歷宛如一本勵志小說，充滿戲劇性卻又貼近人心，更別提她那些關於愛情與人生的金句，句句直擊靈魂！
【UNIQLO】優惠專區新春精選推薦 HEATTECH圍巾、手套 $59
Uniqlo優惠專區今期帶來新春精選推薦，包括HEATTECH 羅紋帽 $39、HEATTECH 圍巾/手套 $59、男女通用Milano 羅紋恤衫領針織外套 $149，以及男裝 BLOCKTECH 連帽外套減至 $299！
【Yahoo Style 玄來愛情】為何男人越愛越走？全因為你不明白這三個重要原則！
男人並不是因為你愛所以他才走過來的，而是你要有一流手段才能做到。