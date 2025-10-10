【動物專訊】許多動物均希望可以獲主人愛錫至終老，惟狠心主人棄養事件無日無之。有好心人在大埔慈山寺附近發現一隻瘦骨嶙峋的鬥牛犬，懷疑被人棄養，好心人將她送過愛協接受治療，現時狗狗正待她的第二狗生，盼獲領養重過幸福的生活。

好心人Esther於8月22日在大埔慈山寺附近發現了一隻瘦骨嶙峋的狗狗，非常可憐，Esther於是為她提供食物及食水，並隨即帶她往愛護動物協會及接受治療。愛協當時估計狗狗大約2至3歲。愛協檢查後和Esther 表示，狗狗有醫療問題，包括膀胱瘤、櫻桃眼和行為問題等。

廣告 廣告

Esther家中本身已有兩隻狗，其中一隻無法與其他狗相處，所以她無奈無法領養該小狗，並希望透過本報呼籲，希望有心人願意領養該狗狗，給她她應得的第二次機會。

愛協回覆本報指，有市民於今年八月發現這隻鬥牛犬在街頭流浪，便將她帶到愛協九龍中心。經漁護署查核，狗隻身上的晶片並無登記資料，愛協觀察到這隻狗體型消瘦，患有櫻桃眼（即第三眼瞼腺體從內眼角脫垂）及會陰疝氣，行為表現亦較不穩定。根據狗狗身體狀況，愛協指難以判斷這些問題是源自曾經受虐，抑或是在街頭長期流浪所致。

狗狗約3歲，身上的晶片並無登記資料。現階段狗狗的健康和行為方面還未適合開放領養，愛協正待該報案人回覆是否會領養狗隻。愛協正照顧狗隻及進行行為訓練。

Esther在大埔慈山寺附近救起狗狗，狗狗當時非常瘦弱 。 圖片由受訪者提供

Esther在大埔慈山寺附近救起狗狗，狗狗當時非常瘦弱 。 圖片由受訪者提供

Esther在大埔慈山寺附近救起狗狗，狗狗當時非常瘦弱 。 圖片由受訪者提供

現時狗狗在愛協休養，等候領養 。 圖片由愛護動物協會提供

The post 瘦骨嶙峋狗狗被棄大埔 獲救待領養 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.