遇上人生難題時，想伸出援手卻不知如何開口？《療傷的對話》10個幫助陪伴傷痛者或求助自己的小方法｜誠品書店《閱見自己》

你是否曾在親友面臨失業、生病、婚變等人生難題時，想伸出援手卻不知如何開口？南希．格爾馬丁（Nancy Keene & Ronit Tamar）合著的長銷經典《療傷的對話》​，為你提供療傷對話的指導方針，幫助你打破溝通的窘境，不再因害怕說錯話而選擇沉默。

《療傷的對話》會教你如何在面對他人的痛苦與不安時，傾心聆聽、提供支持，而非急著解決問題或給予批判。你將學會如何有效表達關切，搭建理解的橋樑，不僅能幫助他人，也能在自己需要時適時求援，將人生不可避免的挑戰轉化為成長的禮物。

廣告 廣告

（Getty Images）

當悲傷突然來襲，怎樣安放那些徹夜難眠的夜晚？誠品書店精選這份「心靈療癒書單」，它陪伴我們從閱讀中慢下腳步、向內探索，無論是學習如何擁抱悲傷、與人深度連結、或從自然中汲取智慧，都引導我們在紛擾中尋回那份從容與內在的平和。​

「我們能幫忙出聲療癒，正是因為我們能對自己慈悲。長久陪伴，真情流露，成為有用的資源、主動，以及療癒的對話指引導方。 」

朋友打電話告訴你，他失業了；同事的健康檢查報告出爐，確定他罹患了癌症；大學同學正經歷婚變，準備離婚；好朋友的媽媽得了帕金森氏症，打電話向你訴苦；岳父突然過世，你的老婆因為來不及見其最後一面而抱憾；長輩在聚會上聲淚俱下訴說與孩子的衝突……隨著年紀的增長、人世的變遷，我們經常會碰到欲言又止或不知道該說什麼的窘境。

對我們許多人來說，眼看著周遭親朋好友痛苦或不安是一件很難受的事。我們常想趕快解決這個人的問題，也許自己出面處理，也許找人幫忙，不管怎樣都要讓他們立刻好過一點。然而，有時說了一堆話，卻只是讓彼此感覺更糟糕，或者有些人為了避免說錯話，乾脆選擇什麼都不說。

本書提供一些指導方針，幫你架起溝通的橋樑，讓你更容易表達出自己的關切。當你想要安慰別人但又不確定要說什麼或如何去做時，本書內有關療傷對話的指導方針，可以助你一臂之力。

（Getty Images）

書中10個幫助陪伴傷痛者或求助自己的小方法，強調真正聆聽而非急給建議，每原則配案例說明對話技巧：

聆聽 ：不只聽，還要「真正」聽到對方的心。​

停頓 ：別急著給建議。​

當個朋友：而不是英雄 ：恐懼之河，讓當事人自己走過。​

安慰別人 ：容許對方盡情哭笑。​

面對自己的感受 ：助人或受助者其實都會不安。​

長久陪伴 ：人們需要時間去適應。​

真情流露，不管是否手足無措 ：不想說也沒關係。​

提供有用的資源 ：幫不上忙，介紹其他資源也很好。​

主動 ：打開關懷的第一步。​

發揮慈悲心：只是同情、同理心還不夠。

《療傷的對話》

作者｜南絲．格爾馬丁

出版｜商周

《療傷的對話》​

關於「療癒之初」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。

==========

Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店

作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。

網站：誠品書店專頁

專欄頁：《閱見自己》

==========

專欄相關文章：

重閱東野圭吾《白夜行》經典黑暗純愛推理小說，描寫童年創傷扭曲人格與絕望愛情｜誠品書店《閱見自己》

重閱24年前《少年Pi的奇幻漂流》，充滿人性與生存哲學的小說令人一看再看：真實是否取決於我們選擇相信的故事？｜誠品書店《閱見自己》

重閱25年前《哈利波特4: 火盃的考驗》，關於友情、勇氣與失去的畫面還是令人動容｜誠品書店《閱見自己》

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/