療癒經濟崛起 釋放海外網購潛力

在高壓的現代社會中，消費者對情感療癒的需求日益增長，推動「療癒經濟」成為全球熱門趨勢。這一領域不僅涵蓋心理健康和養生旅遊，還延伸至收藏品消費，預計將帶動產業規模大幅擴張。根據Global Wellness Institute的最新預測，療癒相關產業將在未來三年內成長至約9兆美元。這股浪潮正為海外網購釋放新消費潛力，讓消費者更容易取得稀有商品，由此獲取巨大的滿足感。

不少熱門商品如限量版公仔和收藏卡僅在海外發售，而海外價格往往比本地價格更具競爭力。這促使亞洲消費者，特別是香港消費者轉向國際平台購物。隨著電商全球化的推進，海外網購不僅提供更多選擇，還能避開本地炒價和缺貨問題。然而，國際物流仍存在不少痛點，這時一個可靠的國際集運服務就顯得至關重要。

熱門商品海外入手攻略

1. LABUBU、Crybaby

入手方法主要有以下兩種：

消費者可以通過POPMART官方網站購買，確保正品，但人氣或限量新品需抽籤，供應不穩定。

另一種方式是借助Buy&Ship國際集運服務，從泰國Aliexpress（速賣通）或Lazada POP MART官方店購入，成功入手的機會相對較高。

2. 吉伊卡哇 (Chiikawa)

由於香港不設官方網店，想要盡快買到限定款產品，必須從海外購入。通過Buy&Ship，從日本官網購入，不僅能確保最快獲得限定商品，同時能避免「食炒價」。

於2024至2025年期間，近20,000人利用Buy&Ship國際集運服務運送了超800,000件Chiikawa商品。今年6月，Sanrio推出與Chiikawa的聯乘產品後，下單人數迅速超過1,000人

3. Jellycat

香港僅有期間限定店，款式有限且定價偏高。

收藏者可轉向美國的Albee Baby或英國的JoJo Maman Bebe等網站，選擇想要的款式，將包裹寄送到Buy&Ship英國或美國倉庫地址，使用轉運服務寄送至香港，輕鬆入手熱門款式。

4. 經典 IP - Pokemon

雖然香港設有官方網店，但只出售繁中版，收藏價值相對日文版及英文版較低。

對於一些聯名限定卡牌，如最近日本的「Pokemon Center 特典禮盒套組」或美國的「World Championship 2025」系列，只有日本、美國有售，如錯過官方發售時機，建議可以先上Mercari、TCGplayer或Ebay平台尋寶。

透過Buy&Ship運送的Pokemon Card中，最高價值達1,000,000日元，為一套2019年日版32張TAG TEAM卡牌。數據分析顯示，下半年高價交易的頻率顯著增加。

Ebay購買貼士

Ebay設有「立即買」、「拍賣競標」及「議價」三種模式，建議將預設運送地區設定為美國，以便搜索到更多商品。

Mercari購買貼士

於日本Mercari註冊會員需通過日本手機號碼認證，並受日本 IP 及賣家個人規定等多重限制，因此建議使用日本Mercari的官方合作夥伴Buy&Ship的代購服務。

下載 Buy&Ship APP 後，於主頁點擊 Mercari 圖示，即可進入代購頁面。您可直接輸入關鍵字搜尋商品，無需將關鍵字翻譯成日文，選好商品後點擊「立即付款」即可完成購買。

5. 明星周邊

入手方法主要有以下兩種：

粉絲們可以直接通過Weverse或STARTO等官方平台購買，但平台直寄海外的運費較貴，建議使用Buy&Ship將包裹寄送到韓國倉庫或日本倉庫，再轉寄至香港。

若官網售罄，可以轉向Mercari等二手平台。不過由於該平台限制較多，且不支持國際配送服務，因此建議使用Buy&Ship代購服務，手續費較低之餘，亦會不定期派發優惠券。

集運服務如何助你購買海外商品？

以Buy&Ship為例，在全球多國設有倉庫，涵蓋日本、韓國、美國、英國、泰國等地，過去兩年協助全球逾200萬用家運送超過600萬件商品，商品交易總額（GMV）達7億美元。

在海外網站購物，只需將Buy&Ship海外倉庫地址設為收件地址。所有包裹到齊後，我們就會提供免費合併服務，幫你節省運費。不論包裹多寡，一件也照樣送到家。

使用Buy&Ship集運服務的好處：

節省運費：將多個包裹合併寄送，比單獨寄送更具成本效益。

輕鬆便利：無需擔心網站不提供國際運送，也省卻尋找代購的麻煩。

選擇多元：能在不同國家的網站上自由選購，享受更豐富的商品選擇。

總而言之，療癒經濟反映了現代人對快樂與心靈健康的深切追求。而Buy&Ship的出現讓這些能帶來幸福感的商品不再遙不可及。下一次當你想獎勵自己時，不妨先探索一下海外的網站，開展你的「多巴胺」新世界吧！

