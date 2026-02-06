癌症治療也有黃金時間？ 中大研究指下午三時前治療存活期倍增 零成本提升肺癌療效︱Yahoo

癌症治療也有黃金時間？ 中大研究指下午三時前治療存活期增倍 零成本提升肺癌療效︱Yahoo

【Yahoo健康】中大醫學院聯同湖南省腫瘤醫院進行的一項研究發現，晚期非小細胞肺癌患者若在下午三時前接受免疫治療配合化療，其治療成效顯著提升，無惡化存活期接近延長一倍，整體存活期亦大幅增加。研究結果顯示，治療時間與人體生理時鐘密切相關，或成為未來癌症治療策略的重要考量因素。有關研究成果已刊登於國際頂尖醫學期刊《自然醫學》。

該項多中心研究由湖南省腫瘤醫院教授張永昌領導，並與中大醫學院合作進行。研究團隊於2022年至2024年間，在內地招募210名晚期非小細胞肺癌患者，並將他們隨機分為兩組，分別於下午三時前及三時後接受免疫治療結合化療，作為一線治療方案，並追蹤近29個月。

生理時鐘影響免疫反應

研究結果顯示，在下午三時前接受治療的患者，其無惡化存活期中位數達11.3個月，明顯高於下午三時後接受治療患者的5.7個月；整體存活期方面，上午組患者的中位數為28個月，亦較下午組的16.8個月高出近七成。研究期間，兩組患者在治療相關不良反應方面並無顯著差異，反映療效提升並非以增加副作用為代價。

研究分析亦指出，相較於下午接受治療的患者，上午組患者的疾病惡化風險及死亡風險均下降約六成，顯示治療時間對臨床結果具有顯著影響。

莫樹錦：「零成本」改良治療

研究團隊指出，人體免疫系統與晝夜節律，即「生理時鐘」關係密切。過往曾有回顧性研究提出，按照生理時鐘安排免疫治療時間，或可改善治療效果，但一直缺乏大型前瞻性隨機研究作出驗證。是次研究則首次直接證實治療時間與免疫治療成效之間的因果關係。研究亦發現，上午接受治療的患者體內抗癌的CD8⁺ T免疫細胞數目明顯增加，而下午接受治療的患者，其相關免疫細胞數目則有所下降。研究人員指出，這反映上午治療或更有利於激活及增強免疫反應，從而提升整體治療成效。

中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦表示，這項研究在臨床上具重要意義，因為在毋須增加藥物種類、治療劑量或醫療系統成本的情況下，只需調整治療時間，便有機會顯著提升治療效果及延長患者存活期。他形容，這是一項「簡單但潛在影響深遠」的發現。

不過，研究團隊亦指出，由於是次研究對象全為內地患者，未來仍需在不同國家及族群中進行更多研究，以驗證有關結果是否具有普遍適用性。團隊亦建議，未來涉及免疫治療的臨床研究，應系統性記錄治療時間，並考慮將輸注時段納入研究分層分析，以進一步改善癌症治療策略。